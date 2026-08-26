Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το σημερινό, Τετάρτη, αθλητικό πρόγραμμα είναι σχετικά περιορισμένο, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνεται στις αναμετρήσεις του Champions League.

Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 20:00 με την Εθνική ομάδα γυναικών στο βόλεϊ να αντιμετωπίζει τη Σερβία για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Advertisement

Advertisement

Στις 21:45, η Τότεναμ υποδέχεται την Τσάρλτον για τον 2ο γύρο του EFL Cup, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Action 24.

Στις 22:00 ξεχωρίζει η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena. Η Ένωση θέλει μόνο τη νίκη, προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το MEGA και το COSMOTE SPORT 2 HD.

Την ίδια ώρα, για το Champions League, η Τσέλιε του γνώριμού μας Βέρμπιτς θα φιλοξενήσει τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στο COSMOTE SPORT 5 HD, η πρωταθλήτρια Νορβηγίας Βίκινγκ θα αντιμετωπίσει τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο COSMOTE SPORT 4 HD, ενώ η Λυών θα υποδεχθεί τη Φενέρμπαχτσε στο COSMOTE SPORT 3 HD.

Παράλληλα, στις 22:00, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθεί με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της La Liga. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 7 HD.

Στο πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνεται επίσης το ATP 250 του Γουίνστον-Σάλεμ, με τις μεταδόσεις να πραγματοποιούνται από το COSMOTE SPORT 6 HD στις 21:00 και στις 23:00.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης

20:00 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Σερβία – Ελλάδα | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών

Advertisement

21:00 – COSMOTE SPORT 6 HD: ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

21:45 – Action 24: Τότεναμ – Τσάρλτον | Λιγκ Καπ Αγγλίας

22:00 – COSMOTE SPORT 5 HD: Τσέλιε – Σλόβαν Μπρατισλάβας | UEFA Champions League

Advertisement

22:00 – COSMOTE SPORT 4 HD: Βίκινγκ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ | UEFA Champions League

22:00 – COSMOTE SPORT 7 HD: Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ | LaLiga

22:00 – COSMOTE SPORT 3 HD: Λυών – Φενέρμπαχτσε | UEFA Champions League

Advertisement

22:00 – MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD: ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας | UEFA Champions League

23:00 – COSMOTE SPORT 6 HD: ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

Advertisement