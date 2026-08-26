Το σημερινό, Τετάρτη, αθλητικό πρόγραμμα είναι σχετικά περιορισμένο, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνεται στις αναμετρήσεις του Champions League.
Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 20:00 με την Εθνική ομάδα γυναικών στο βόλεϊ να αντιμετωπίζει τη Σερβία για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ.
Στις 21:45, η Τότεναμ υποδέχεται την Τσάρλτον για τον 2ο γύρο του EFL Cup, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Action 24.
Στις 22:00 ξεχωρίζει η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena. Η Ένωση θέλει μόνο τη νίκη, προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το MEGA και το COSMOTE SPORT 2 HD.
Την ίδια ώρα, για το Champions League, η Τσέλιε του γνώριμού μας Βέρμπιτς θα φιλοξενήσει τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στο COSMOTE SPORT 5 HD, η πρωταθλήτρια Νορβηγίας Βίκινγκ θα αντιμετωπίσει τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο COSMOTE SPORT 4 HD, ενώ η Λυών θα υποδεχθεί τη Φενέρμπαχτσε στο COSMOTE SPORT 3 HD.
Παράλληλα, στις 22:00, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθεί με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της La Liga. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 7 HD.
Στο πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνεται επίσης το ATP 250 του Γουίνστον-Σάλεμ, με τις μεταδόσεις να πραγματοποιούνται από το COSMOTE SPORT 6 HD στις 21:00 και στις 23:00.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης
20:00 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Σερβία – Ελλάδα | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών
21:00 – COSMOTE SPORT 6 HD: ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
21:45 – Action 24: Τότεναμ – Τσάρλτον | Λιγκ Καπ Αγγλίας
22:00 – COSMOTE SPORT 5 HD: Τσέλιε – Σλόβαν Μπρατισλάβας | UEFA Champions League
22:00 – COSMOTE SPORT 4 HD: Βίκινγκ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ | UEFA Champions League
22:00 – COSMOTE SPORT 7 HD: Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ | LaLiga
22:00 – COSMOTE SPORT 3 HD: Λυών – Φενέρμπαχτσε | UEFA Champions League
22:00 – MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD: ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας | UEFA Champions League
23:00 – COSMOTE SPORT 6 HD: ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ