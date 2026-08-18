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Η ΑΕΚ στις 22:00 δίνει μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές «μάχες» της σεζόν, αντιμετωπίζοντας τη Λέφσκι Σόφιας στη Βουλγαρία για το πρώτο παιχνίδι των playoffs του Champions League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στην εστία, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας κεντρικούς αμυντικούς, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές (δεξιά και αριστερά αντίστοιχα), τους Μαρίν-Κάιρινεν δίδυμο στον άξονα, τον Κοϊτά αριστερά, τον Μάγερ δεξιά και τους Γιόβιτς-Ζίνι να συνθέτουν το δίδυμο στην επίθεση.

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Στον πάγκο της Ενωσης κάθονται οι: Μπαλαμώτης, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Βίντα, Βάργκα

Η ενδεκάδα της Λέφσκι: Βούτσοφ, Σεραφίμοφ, Ντιμιτρόφ, Μαϊκόν, Αλνταΐρ Νέβες, Σερζίνιο, Μουμπάρικ, Σεντεγές, Όκο Φλεξ, Ρεϊνάλντο, Έβερτον Μπάλα

Διαιτητικό team:

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γκλέν Νίμπεργκ (Σουηδία) – ΒΟΗΘΟΙ: Μπέιγκι, Σέντερκβιστ – 4ος: Νάντεμπεκ – VAR: Ντένις Χίγκλερ (Ολλανδία) – AVAR: Έρβιν Μπλανκ

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την άλλη Τετάρτη στις 22:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το ματς δε διεξάγεται στη φυσική έδρα της Λέφσκι, αλλά στο μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας το “Βασίλι Λέφσκι”,το οποίο αναμένεται να γεμίσει. Οι Βούλγαροι έχουν ανακοινώσει sold out και θα ειναι περίπου 39.000 οπαδοί τους στις εξέδρες. Από την πλευρά της 2.000 οπαδοί της ΑΕΚ θα στηρίξουν την ομάδα στην κρίσιμη αυτή αναμέτρηση.