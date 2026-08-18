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Το στάδιο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, φιλοξενώντας διαχρονικά σημαντικές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις και διεθνείς αγώνες.

Πέρα από τον αθλητισμό, το στάδιο έχει καθιερωθεί ως ένας κορυφαίος συναυλιακός χώρος, υποδεχόμενο κατά το παρελθόν παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες και συγκροτήματα.

Στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων έχει αναρτηθεί πανό αφιερωμένο στον μπασκετμπολίστα Αλεξάντερ Βεζένκοφ, τιμώντας τις διακρίσεις του στην καριέρα του.

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Κατάμεστο αναμένεται το «Βασίλ Λέφσκι» για τον πρώτο αγώνα της ΑΕΚ με τη Λέφσκι στα playoffs του Champions League. Οι φίλαθλοι αναμένεται να κατακλύσουν το ιστορικό στάδιο της Βουλγαρίας, το οποίο πέρα από σπουδαίες αθλητικές διοργανώσεις, έχει φιλοξενήσει και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Η ιστορία του «Βασίλ Λέφσκι»

Το Εθνικό Στάδιο «Βασίλ Λέφσκι», το οποίο πήρε το όνομά του από τον Βούλγαρο εθνικό ήρωα και επαναστάτη, βρίσκεται στην καρδιά της Σόφιας, μέσα στην περιοχή του Μπορισόβα Γκράντινα, του παλαιότερου και πιο γνωστού πάρκου της πόλης. Άνοιξε επίσημα τις πύλες του το 1953 και ανακαινίστηκε το 1966 και το 2002, όταν και εκσυγχρονίστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

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Κατασκευάστηκε εκεί που παλαιότερα βρισκόταν το γήπεδο της Λέφσκι Σόφιας, μέσα σε ένα ιστορικό πάρκο. Το στάδιο είναι μεγαλοπρεπές και νεοκλασικό και χτίστηκε σε σταλινικό ρυθμό. Εγκαινιάστηκε επίσημα τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του Στάλιν, το 1953 και ο πρώτος αγώνας που φιλοξένησε ήταν μια φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στη φημισμένη Ντιναμό Σόφιας και τη ΦΚ Βιέννης.

Το Εθνικό Στάδιο «Βασίλ Λέφσκι» – Wikimedia Commons

Με χωρητικότητα περίπου 43.230 θεατών, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας και το δεύτερο μεγαλύτερο στάδιο της Βουλγαρίας. Στις εγκαταστάσεις του, πέρα από το ποδόσφαιρο και τον στίβο, υπάρχουν χώροι για τζούντο, ρυθμική γυμναστική, μπάσκετ, πυγμαχία, αερόμπικ, ξιφασκία και πινγκ-πονγκ, ενώ διαθέτει επίσης συνεδριακούς χώρους και εστιατόρια.

Ήταν εδώ που η Λέφσκι του Ασπαρούχοφ αντιμετώπισε την Μπενφίκα του Εουσέμπιο και η ΤΣΣΚΑ (CDNA τότε) του Γιακίμοφ αγωνίστηκε κόντρα στην Ίντερ του Ελένιο Ερέρα σε έναν ημιτελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Μετά την ανακαίνισή του το 1966 και την προσθήκη ενός άνω διαζώματος, το «Βασίλ Λέφσκι» φιλοξένησε αγώνες της εθνικής Βουλγαρίας και τελικούς κυπέλλου. Ανακαινίστηκε ξανά το 2002 και το 2012.

Οι οπαδοί της Λέφσκι Σόφιας καταλάμβαναν ανέκαθεν τη Νότια Κερκίδα, τη λεγόμενη Θύρα Β. Η ΤΣΣΚΑ, της οποίας το ιδιόκτητο Στάδιο του Βουλγαρικού Στρατού βρίσκεται σε απόσταση λίγων λεπτών με τα πόδια μέσα από το πάρκο, στεγάζεται στη Βόρεια Κερκίδα, τη Θύρα Γ. Η Θύρα Α, κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου Evlogi i Hristo Georgiev, είναι η μόνη στεγασμένη και φιλοξενεί τις θέσεις των επισήμων (VIP) και τα δημοσιογραφικά θεωρεία.

Το «Βασίλ Λέφσκι» αποτελεί εδώ και χρόνια το μεγάλο «σπίτι» της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Βουλγαρίας, ενώ εκεί διεξάγονται και οι τελικοί του Κυπέλλου της χώρας, καθώς και σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις.

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Η σχέση του σταδίου με τη Λέφσκι Σόφιας είναι ακόμη πιο άμεση. Η ομάδα έχει χρησιμοποιήσει το «Βασίλ Λέφσκι» ως έδρα σε σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, μεταξύ άλλων και στους αγώνες της στο Champions League.

Το «Βασίλ Λέφσκι» έχει φιλοξενήσει και σημαντικές διοργανώσεις πέρα από το ποδόσφαιρο. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ήταν το Ευρωμπάσκετ του 1957, ενώ κατά καιρούς έχει βρεθεί στο επίκεντρο σχεδιασμών για μεγάλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Μάλιστα, το στάδιο είχε προταθεί ως χώρος για τις τελετές έναρξης και λήξης της υποψηφιότητας της Σόφιας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014. Η ιστορία του, επομένως, δεν περιορίζεται σε έναν αγωνιστικό χώρο. Το «Βασίλ Λέφσκι» αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους αθλητικούς πυρήνες της βουλγαρικής πρωτεύουσας.

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Οι ιστορικές συναυλίες

Αν υπάρχει, πάντως, ένας ακόμη λόγος που το «Βασίλ Λέφσκι» έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Βουλγαρίας, αυτός είναι οι συναυλίες που έχουν πραγματοποιηθεί στις εξέδρες και τον αγωνιστικό του χώρο. Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής έχουν περάσει από τη Σόφια, μετατρέποντας το εθνικό στάδιο σε μία τεράστια συναυλιακή αρένα.

Η πλέον εντυπωσιακή προσέλευση καταγράφηκε το 1990, όταν η Γιουγκοσλάβα superstar Λέπα Μπρένα πραγματοποίησε συναυλία μπροστά σε περίπου 110.000 θεατές, αριθμός που παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για τις συναυλίες στη Βουλγαρία. Η είσοδός της στο στάδιο, μάλιστα, έγινε με ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε πάνω στη σκηνή.

Το «Βασίλ Λέφσκι» έχει φιλοξενήσει και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και pop μουσικής. Το 2008, οι Metallica έδωσαν μία από τις πλέον χαρακτηριστικές συναυλίες τους στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της «European Vacation Tour», μπροστά σε περίπου 50.000 θεατές.

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Έναν χρόνο αργότερα, στις 29 Αυγούστου 2009, ήταν η σειρά της Madonna να βρεθεί στη σκηνή του σταδίου, στο πλαίσιο της «Sticky & Sweet Tour». Περίπου 54.000 άνθρωποι έδωσαν το «παρών», δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες συναυλιακές βραδιές που έχει γνωρίσει η Σόφια.

Στις 14 Μαΐου 2010, το στάδιο υποδέχθηκε και τους AC/DC, με περίπου 60.000 θεατές να παρακολουθούν τη συναυλία της θρυλικής αυστραλιανής μπάντας στο πλαίσιο της «Black Ice World Tour».

Το 2010, το «Βασίλ Λέφσκι» φιλοξένησε και το Sofia Rocks, μέρος του Sonisphere Festival, σε ένα διήμερο γεμάτο κορυφαία ονόματα του rock και metal. Rammstein, Metallica, Manowar και Alice in Chains βρέθηκαν μεταξύ των συγκροτημάτων που ανέβηκαν στη σκηνή, όμως η στιγμή που έμεινε στην ιστορία ήταν η κοινή εμφάνιση των τεσσάρων «μεγάλων» του thrash metal.

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Metallica, Megadeth, Slayer και Anthrax, οι περίφημοι «Big Four», έδωσαν ταυτόχρονα το «παρών» στο Sonisphere Festival, σε μία συναυλία που μεταδόθηκε ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο.

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Συγκροτήματα όπως οι Guns and Roses και οι Imagine Dragons έχουν πραγματοποιήσει συναυλίες στο ίδιο στάδιο.

Ο Βεζένσκοφ

Στον περιβάλλοντα χώρο επίσης υπάρχει και μια ελληνική πινελιά: ένα τεράστιο πανό αφιερωμένο στον σούπερ σταρ του μπάσκετ της χώρας και πρωταθλητή Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, Σάσα Βεζένκοφ!

«#ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΕΖΕΝΚΟΦ

Πρωταθλητής Βουλγαρίας

MVP της κανονικής περιόδου

Πρώτος ριμπάουντερ της κανονικής περιόδου

Πρωταθλητής Ελλάδας για τη σεζόν 2025/2026

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Η BUBA Basketball και η Εθνική Αθλητική Βάση είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματα του Αλεξάντερ Βεζένκοφ και τον ευχαριστούμε που αποτελεί παράδειγμα για τα παιδιά μας!», αναφέρει το πανό.

Το παιχνίδι ανάμεσα στους πρωταθλητές Βουλγαρίας και στους πρωταθλητές Ελλάδας θα διεξαχθεί σήμερα 18/8 στις 22:00. Τηλεοπτικά θα μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει από το Cosmote Sport 2.