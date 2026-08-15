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Ξεχωριστή ημέρα είναι ο Δεκαπενταύγουστος για τον Μάριο Ηλιόπουλο, καθώς ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ γιορτάζει την ονομαστική του εορτή και η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ έσπευσε να του στείλει δημόσια τις ευχές της.

Η ΑΕΚ επέλεξε μάλιστα ένα μήνυμα με έντονο συμβολισμό, καθώς οι ευχές για υγεία συνοδεύτηκαν από την προσδοκία για νέες κατακτήσεις και από τη χαρακτηριστική αναφορά στον «δρόμο του Νικητή».

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«Πρόεδρε, Χρόνια Πολλά με Υγεία και Κατακτήσεις… Μαζί σου στον δρόμο του Νικητή με Υπομονή, Επιμονή, Πίστη και Πάθος!», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανάρτηση της ΠΑΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τη διαδοχή του Μελισσανίδη στην κορυφή

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέλαβε το καλοκαίρι του 2024 τα ηνία της ΑΕΚ, διαδεχόμενος τον Δημήτρη Μελισσανίδη και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη διοικητική ιστορία της Ένωσης.

Μόλις στη δεύτερη σεζόν της παρουσίας του, η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Η φιέστα του περασμένου Μαΐου αποτέλεσε την κορύφωση μιας χρονιάς που έκλεισε με τον τίτλο και με τον ίδιο τον Ηλιόπουλο να βρίσκεται στο επίκεντρο των πανηγυρισμών.

Δεν είναι τυχαία, λοιπόν, η επιλογή της λέξης «Νικητής» στις σημερινές ευχές. Στη φιέστα για το πρωτάθλημα ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε τραγουδήσει μπροστά στους φίλους της ΑΕΚ το ομώνυμο τραγούδι, αφιερώνοντάς το στον κόσμο της ομάδας.

Η φετινή γιορτή του βρίσκει έτσι τον Μάριο Ηλιόπουλο όχι μόνο ως ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, αλλά και ως πρωταθλητή Ελλάδας, με την «κιτρινόμαυρη» οικογένεια να περιμένει πλέον το επόμενο βήμα: νέους τίτλους στην Ελλάδα και μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή παρουσία.