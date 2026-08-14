Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για την ΑΕΚ ακολουθούν δυο ιστορικά ματς με τη Λέφσκι Σόφιας, τα οποία θα κρίνουν εάν η Ενωση καταφέρει να μπει στη «χρυσοφόρα» διαδικασία της League phase του Champions League.

Η Ένωση κατέθεσε χθες, Πέμπτη (13/8), την ευρωπαϊκή λίστα της στην UEFA, εντός της σχετικής προθεσμίας για τα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Advertisement

Advertisement

Εκτός λίστας έχουν μείνει οι Τζέιμς Πενράις και Νίκλας Ελίασον που είναι στην πόρτα της εξόδου από την ομάδα. Ο Ελίασον αναμένεται να παραχωρηθεί ως δανεικός στην Ιντερνασιονάλ, ενώ ο Πενράις βρίσκεται σε διαδικασία μετακίνησης με τη μορφή δανεισμού στη Ρέιντζερς. Eκτός λίστας έμειναν επίσης ο Χρήστος Αλεξίου και ο Μίλαν Βιτάλις, ο οποίος είχε αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League με την Γκιόρ και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Από τους νεαρούς της ΑΕΚ, στη λίστα βρίσκεται μόνο ο τερματοφύλακας, Μάριος Μπαλαμώτης, με όλους τους υπόλοιπους να είναι εκτός λίστας.

Η ΑΕΚ έχει δικαίωμα για δυο αλλαγές στη λίστα μέχρι το βράδυ της Δευτέρας (00:00).