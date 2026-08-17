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Σε μια σημαντική μετεγγραφική κίνηση προχωρά η μπασκετική ΑΕΚ. Ο Ντέρικ Γουίλιαμς είναι ο εκλεκτός της Ένωσης για τη θέση “4”, με τον 35χρονο πάουερ φόργουορντ να βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και να επισκέπτεται και τη Sunel Arena.

Ο Γουίλιαμς έχει αγωνιστεί ξανά στη χώρα μας, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τη σεζόν 2022/23. Έκτοτε έπαιξε σε Πουέρτο Ρίκο και Νότια Κορέα, ενώ προηγουμένως είχε πορεία τόσο στο NBA, όσο και στην EuroLeague.

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Ο Γουίλιαμς ήταν νούμερο δύο στο ντραφτ του 2011 και ως το 2018 έπαιξε στο ΝΒΑ με Τίμπεργουλβς, Κινγκς, Χιτ, Νικς, Καβαλίερς και Λέικερς μετρώντας σε 436 ματς 8,9 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 20,7 λεπτά κατά μέσο όρο.

Εν συνεχεία έπαιξε σε πέντε ομάδες της Euroleague, Μπάγερν, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια, Μακάμπι και Παναθηναϊκό. Σε 34 εμφανίσεις με τους “πράσινους” είχε 12,4 πόντους (38% στα τρίποντα), 3,9 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 29,3 λεπτά κατά μέσο όρο.

Να σημειωθεί πως ο Ντέρικ Γουίλιαμς είχε παρακολουθήσει από κοντά τον τρίτο αγώνα της ΑΕΚ με την Μπανταλόνα για τα playoffs του BCL τον Απρίλιο (είχε επισκεφτεί την Ελλάδα για διακοπές και ήθελε να δει από κοντά τους παλιούς του συμπαίκτες, Τζέιμς Νάναλι και Ρίκι Ρούμπιο).