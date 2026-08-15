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Η τραγουδίστρια έφτασε στην περιοχή με ελικόπτερα και ξεναγήθηκε στους χώρους της Μονής από τον Καθηγούμενο, πατέρα Βενέδικτο, ο οποίος την ενημέρωσε για την ιστορία και την πνευματική κληρονομιά του μοναστηριού.

Οι μοναχοί άνοιξαν τη Μονή ειδικά για εκείνη μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας, επιτρέποντάς της να περιηγηθεί στους χώρους και να δει από κοντά τα εκκλησιαστικά κειμήλια.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης παραμονής της, η καλλιτέχνιδα διατήρησε διακριτική στάση και φιλική συμπεριφορά, ενώ η επίσκεψή της καταγράφηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

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Η Μαντόνα βρέθηκε αθόρυβα στα Μετέωρα ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, πραγματοποιώντας ιδιωτική επίσκεψη στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ και συνεχίζοντας το ταξίδι της στην Ελλάδα μετά την παραμονή της στην Κέρκυρα. Η «βασίλισσα της ποπ» έφτασε στην περιοχή με ελικόπτερο και, σύμφωνα με το stagonnews.gr και τον δημοσιογράφο Νικόλαο Γκιάτα, ξεναγήθηκε στη Μονή, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την ιστορία και την πνευματική παράδοση του μοναστικού συγκροτήματος.

Η διάσημη τραγουδίστρια, μαζί με περίπου 12 άτομα μεταξύ των οποίων και ο γιος της, έφτασε στην περιοχή την Παρασκευή 14 Αυγούστου με δύο ελικόπτερα τα οποία προσγειώθηκαν στο γήπεδο της Περιστέρας. Στη συνέχεια η Μαντόνα κατευθύνθηκε προς τη Μονή Βαρλαάμ, όπου την υποδέχθηκε ο Καθηγούμενος, πατέρας Βενέδικτος.

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Ο ηγούμενος μίλησε στη Μαντόνα για την ιστορία της Μονής, τη μοναστική ζωή και την ιδιαίτερη πνευματική κληρονομιά των Μετεώρων, ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής της τής παρουσιάστηκαν σημαντικοί χώροι και εκκλησιαστικά κειμήλια. Η τραγουδίστρια παρέμεινε στην περιοχή περίπου τρεις ώρες, από τις 16:00 έως τις 19:00. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής της με τον Καθηγούμενο, ο οποίος είναι 49 ετών, η Μαντόνα φέρεται να έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ζητήματα πνευματικότητας, ενώ του ζήτησε «πνευματικές συμβουλές».

Πηγή: stagonnews.gr

Πηγή: stagonnews.gr

Το ελικόπτερο με το οποίο έφτασε στη Μονή Βαρλαάμ

Το stagonnews.gr δημοσίευσε αποκλειστικό βίντεο και φωτογραφίες από την επίσκεψη, καταγράφοντας στιγμιότυπα τόσο από το εσωτερικό όσο και από τον εξωτερικό χώρο της Μονής. Η Μαντόνα, όπως φαίνεται και από το φωτογραφικό υλικό, επέλεξε λευκή εμφάνιση και κράτησε ιδιαίτερα διακριτική στάση κατά την παρουσία της στα Μετέωρα.

Παρά την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της, κινήθηκε χωρίς να τραβήξει τα βλέμματα, δείχνοντας φιλική διάθεση απέναντι στους ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά της.

Άνοιξε ειδικά για τη Μαντόνα η Μονή Βαρλαάμ

Για την ιδιωτική επίσκεψή της, οι μοναχοί άνοιξαν τη Μονή Βαρλαάμ ειδικά για εκείνη, καθώς το μοναστήρι είχε ήδη ολοκληρώσει το ωράριο λειτουργίας του για το κοινό.

Μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής της επίσκεψης, η Μαντόνα αναχώρησε από τα Μετέωρα, αφήνοντας πίσω της μια ιδιαίτερη παρουσία σε έναν από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς της Ελλάδας.

(Με πληροφορίες από stagonnews.gr)