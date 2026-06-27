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Η καλλιτέχνις προετοιμάζει το νέο της άλμπουμ με τίτλο Confessions II, το οποίο σηματοδοτεί την επιστροφή της στη χορευτική ποπ μουσική.

Η ίδια άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί στη σκηνή του Glastonbury κατά τη διάρκεια του έτους 2027.

Η Μαντόνα συνεργάστηκε με την κόρη της, Λούρδη, σε ένα τραγούδι με σκοπό να γεφυρώσουν τις μεταξύ τους διαφορές και τον θυμό.

Μετά τον θάνατο του αδελφού της, Κρίστοφερ, η τραγουδίστρια αφιέρωσε σε εκείνον το τραγούδι Fragile για να εκφράσει το πένθος της.

Η σταρ δήλωσε αναστατωμένη καθώς τα ιστορικά κοστούμια που φόρεσε στο Coachella κλάπηκαν και δεν έχουν επιστραφεί μέχρι σήμερα στην κατοχή της.

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Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γκράχαμ Νόρτον, η Μαντόνα προχώρησε σε αποκαλύψεις που συζητήθηκαν: παραδέχτηκε ότι ένιωθε ζήλια για την Κάιλι Μινόγκ, αναφέρθηκε στη δημιουργία του νέου της άλμπουμ Confessions II και άφησε να εννοηθεί ότι το 2027 θα είναι η χρονιά που θα βρεθεί επιτέλους στη σκηνή του Glastonbury.

Το άλμπουμ αποτελεί μια επιστροφή στις ρίζες της ποπ σταρ, στην πίστα του χορού, εκεί όπου –όπως λέει– «ξεκίνησαν όλα». «Ήμουν χορεύτρια. Ο χορός είναι στο DNA μου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, παραδέχτηκε με χιούμορ ότι συχνά παρασύρεται από τη μουσική: «Τρελαίνομαι όταν χορεύω. Πιστεύω ότι εκνευρίζω πολύ κόσμο».

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Τι ισχύει για Glastonbury

Παρά τις φήμες ετών, η Μαντόνα δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στο Glastonbury. Όταν ο Γκράχαμ Νόρτον τη ρώτησε για τα σχέδια των περιοδειών της και αν το 2027 θα τη δούμε σε κάποια μεγάλη βρετανική διοργάνωση, η Μαντόνα απάντησε με ένα αινιγματικό χαμόγελο: «Θα μπορούσε να συμβεί. Γιατί πρέπει να σας τα λέω όλα;».

Η ζήλια για την Κάιλι Μινόγκ

Η σταρ αποκάλυψε ότι παλαιότερα ένιωθε ζήλια για την Αυστραλή σταρ: «Ήταν τόσο χαριτωμένη. Ο πρώην σύζυγός μου τότε, ο Γκάι Ρίτσι, είχε ένα “crush” σε εκείνη, και σκεφτόμουν: Δεν θα γίνω ποτέ τόσο όμορφη όσο η Κάιλι».

Madonna shows love to Kylie Minogue in new Graham Norton interview:



“I was actually a little bit jealous of you…she’s so cute. I think my ex-husband at the time had a crush on her. I was like, ‘I’ll never be as beautiful as Kylie.’” pic.twitter.com/uCZixsykdH — Pop Crave (@PopCrave) June 27, 2026

Η συμφιλίωση με την κόρη της, Λούρδη (Λόλα)

Για πρώτη φορά, μητέρα και κόρη συνεργάζονται σε ένα τραγούδι. Η Μαντόνα αποκάλυψε ότι η Λούρδη «Λόλα» Λεόν, η οποία παλεύει να αποτινάξει την ταμπέλα του «nepo baby», την πλησίασε η ίδια: «Μου είπε: “Ξέρεις τι; Κρατάω μέσα μου κάποιο θυμό. Ίσως μνησικακία;”. Της πρότεινα να γράψουμε ένα τραγούδι μαζί για να επουλώσουμε την πληγή».

Η συμφιλίωση με τον αδελφό της πριν πεθάνει

Η Μαντόνα αναφέρθηκε στον αδελφό της, Κρίστοφερ, με τον οποίο είχαν αποξενωθεί για χρόνια μετά την έκδοση του βιβλίου του. Λίγο πριν τον θάνατό του από καρκίνο το 2024, συμφιλιώθηκαν. Το τραγούδι Fragile είναι αφιερωμένο σε εκείνον: «Το να αφήσεις να φύγει κάποιον που αγαπάς… ο καλύτερος τρόπος είναι να γράψεις γι’ αυτό. Είναι σαν εξορκισμός».

Η κλοπή των κοστουμιών στο Coachella

Μετά την αιφνιδιαστική της εμφάνιση στο Coachella τον Απρίλιο, μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, όπου φόρεσε αυθεντικά αρχειακά κομμάτια από την καριέρα της, η Μαντόνα αποκάλυψε ότι τα ρούχα αυτά κλάπηκαν. «Δεν τα έχω πάρει πίσω. Είμαι πολύ αναστατωμένη, είναι ιστορικά αντικείμενα».