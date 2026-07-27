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Η 58χρονη Κάιλι Μινόνγκ δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες με στιγμές από τις καλοκαιρινές της διακοπές, εντυπωσιάζοντας τους θαυμαστές της.

Η διάσημη τραγουδίστρια απολαμβάνει τις διακοπές της στην Κορσική και το Σάββατο 25 Ιουλίου μοιράστηκε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram στιγμιότυπα από την παραμονή της στο νησί.

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Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν ήταν εκείνη όπου η 58χρονη ποζάρει δίπλα στην πισίνα, φορώντας ένα κίτρινο μπικίνι, ψάθινο καπέλο και ένα αέρινο παρεό που ανεμίζει, αποπνέοντας καλοκαιρινή διάθεση.