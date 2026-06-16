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Η ευκαιρία να δουν τη Μαντόνα μακριά από τα φίλτρα και την έντονη επεξεργασία των social media είχαν πρόσφατα οι θαυμαστές της, με την εμφάνισή της να προκαλεί μεγάλη συζήτηση στο διαδίκτυο.

Η παγκόσμια σταρ εμφανίστηκε σε διαδικτυακή συνέντευξη μέσω του καναλιού του Βρετανού influencer Gymskin στην πλατφόρμα Kick, με αφορμή την προώθηση του νέου της άλμπουμ. Η κάμερα κατέγραψε το πρόσωπό της με τον φωτισμό ενός ring light, χωρίς τα φίλτρα που συχνά χρησιμοποιούνται στις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Παρότι η εικόνα της ήταν διαφορετική από εκείνη που έχουν συνηθίσει οι ακόλουθοί της στο Instagram, όπου η εμφάνισή της παρουσιάζεται συχνά πιο λεία και αψεγάδιαστη, πολλοί σχολίασαν πως η διαφορά δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο περίμεναν.

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Αρκετοί θαυμαστές της έσπευσαν να την υπερασπιστούν και να επαινέσουν την επιλογή της να εμφανιστεί πιο φυσική. «Μου αρέσει να τη βλέπω χωρίς φίλτρα. Δείχνει μεγαλύτερη, αλλά εξακολουθεί να φαίνεται υπέροχη», ανέφερε ένας χρήστης, ενώ άλλοι τόνισαν πως η τραγουδίστρια δείχνει εντυπωσιακή για την ηλικία της.

«Γιατί ο κόσμος σοκάρεται; Είναι μια γυναίκα που πλησιάζει τα 70 και δείχνει καταπληκτική», σχολίασε ένας ακόμη θαυμαστής, ενώ ένας άλλος έγραψε πως εκτιμά το γεγονός ότι η Μαντόνα δεν προσπάθησε να κρύψει την πραγματική της εικόνα.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι αρνητικές αντιδράσεις. Κάποιοι χρήστες άσκησαν κριτική στην εμφάνισή της, με έναν να σχολιάζει πως θα έπρεπε «να είχε γεράσει με χάρη», ενώ άλλος υποστήριξε ότι αρχίζει να μοιάζει με τη Φέι Ντάναγουεϊ.

Η εμφάνιση της Μαντόνα άνοιξε για ακόμη μία φορά τη συζήτηση γύρω από τα πρότυπα ομορφιάς, την εικόνα των διάσημων στα social media και την πίεση για μια διαρκώς νεανική εμφάνιση.