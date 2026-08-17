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Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα είναι έτοιμη για τη διεκδίκηση της πρόκρισης και απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης δικαιολογιών για την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού.

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, ο Νίκολιτς δήλωσε πως στόχος είναι η επικράτηση και η είσοδος στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο ίδιος υπογράμμισε τον σεβασμό του προς τον αντίπαλο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ομάδα θα αγωνιστεί με αποφασιστικότητα για να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

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Ο Μάρκο Νίκολιτς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα playoffs του Champions League. Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι, τονίζοντας πως στην Ένωση δεν υπάρχει χώρος για δικαιολογίες και εκφράζοντας παράλληλα την απόλυτη εμπιστοσύνη του στους ποδοσφαιριστές του.

Ο Σέρβος τεχνικός κατέστησε σαφές πως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι μόνο το αποτέλεσμα, η πρόκριση όπως είπε και τίποτε άλλο. «Είμαστε έτοιμοι για αυτά τα ματς – Δεν υπάρχουν δικαιολογίες στην ΑΕΚ, έχω τους καλύτερους παίκτες του κόσμου», τονισε μεταξύ άλλων.

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Αναλυτικά όλα όσα ειπε:

«Είμαστε εδώ, τρεις μήνες μετά το τελευταίο επίσημο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό. Έχουμε μπροστά μας μια πολύ σημαντική αναμέτρηση και είμαι ενθουσιασμένος. Έρχονται τα μεγάλα παιχνίδια. Σίγουρα δεν είναι βολικό το γεγονός ότι έχουμε απέναντί μας μια ομάδα που έχει παίξει δέκα ματς, ενώ εμείς μόλις ένα. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα με διεθνείς παίκτες και καλό προπονητή, που παίζει γρήγορα και είναι καλή στις αντεπιθέσεις, αλλά και στις στατικές φάσεις.

Έχουμε ένα έμπειρο και καλό σύνολο ανθρώπων στην ΑΕΚ. Πρέπει να σταθούμε αντάξιοι των προσδοκιών και των απαιτήσεων. Στόχος είναι να μπούμε στη League Phase του Champions League. Από ό,τι είδα, έχουμε 5-6 παίκτες που έχουν παίξει κάποια λεπτά στο Champions League. Οι παίκτες μου αξίζουν να το ζήσουν. αυτό. Θα δώσουμε μάχη και σε έξι μέρες θα δώσουμε μάχη στην Αθήνα, για να φέρουμε το Champions League στην Ελλάδα, αφού είμαστε η μόνη ομάδα που μπορεί να το κάνει.

Μίλησα με τα παιδιά πριν από μερικές μέρες. Έχουμε 5-6 παίκτες που έχουν παίξει κάποια λεπτά στο Champions League. Είμαστε έμπειρη ομάδα στο Europa League και το Conference League, όχι όμως στο Champions League. Έχουμε μπροστά μας μια ομάδα που πρέπει να τη σεβαστούμε και η οποία τερμάτισε την κυριαρχία της Λουντογκόρετς. Έχουν καλούς παίκτες, όμως δεν ψάχνουμε δικαιολογίες, αλλά λύσεις.

Δεν είναι απλό να είσαι στην καλύτερη φόρμα αυτή τη στιγμή. Αυτό που θα υποσχεθώ είναι πως θα πεθάνουμε στο γήπεδο για να πετύχουμε και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.

Οι παίκτες μου είναι σε καλή κατάσταση. Άλλο η κατάσταση και άλλο η φόρμα, η οποία έρχεται μέσα από τους επίσημους αγώνες. Είμαστε καλά και δεν έχουμε τραυματίες. Είμαστε απολύτως έτοιμοι για την αναμέτρηση.

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Οι προπονητές θέλουμε πάντα κάτι παραπάνω, όμως για μένα οι παίκτες μου είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Έχουν το πλεονέκτημα του ρυθμού, όμως θα προσπαθήσουμε να το εξουδετερώσουμε. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την ομάδα που έχω.

Αν είμαστε φαβορί ή όχι, αυτό αφορά τους φιλάθλους και τους οπαδούς. Είμαι επαγγελματίας προπονητής και δεν το βλέπω έτσι. Σέβομαι τους αντιπάλους. Οι παίκτες της Λέφσκι δουλεύουν σκληρά και πέρυσι πήραν το πρωτάθλημα. Πώς μπορεί κανείς να μετρήσει τις πιθανότητες; Ούτε τα μπάτζετ κρίνουν τις αναμετρήσεις.

Με αυτή τη λογική, εμείς θα ήμασταν τέταρτοι, αλλά κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και αποκλείσαμε πολύ πιο ακριβές ομάδες από εμάς στην Ευρώπη. Δεν θα κάνω το λάθος να τους υποτιμήσω. Είναι στην καλύτερη φάση τους την τελευταία δεκαετία.

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Είναι άλλο επίπεδο το Conference League και άλλο το Champions League. Στην Άντερλεχτ δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο μέρος, αλλά κάναμε ένα αξιοπρεπές δεύτερο μέρος. Πρέπει να κοιτάμε λεπτό το λεπτό και φάση τη φάση. Είναι θέμα του πώς θα μπούμε για να επιβάλουμε το παιχνίδι μας. Δεν πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι τους.

Ναι, υπάρχουν δύο ομάδες, αλλά επικεντρωνόμαστε στο πώς θα επιβάλουμε το παιχνίδι μας μπροστά σε τόσες χιλιάδες φίλους της Λέφσκι και 2.000 φίλους της ΑΕΚ.

Ο Γκεοργκίεφ είναι πολύ ταλαντούχος, καλύπτει δύο θέσεις για εμάς και είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα. Είμαστε χαρούμενοι που είναι στην ομάδα μας.

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Από την πλευρά του, ο Γκρούγιτς είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας πρωταθλητής με εμάς. Χαίρομαι που υπέγραψε εδώ. Νομίζω ότι η περσινή χρονιά τον βοήθησε να επανέλθει σε υψηλό επίπεδο. Μετά τους πρώτους αγώνες με εμάς, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για εκείνον.

Με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα. Πραγματικά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για μένα. Μόλις άρχισε η σεζόν. Πιστεύω στην ομάδα, στις μεταγραφές μας και στο παιχνίδι μας, το οποίο θα εξελιχθεί. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες. Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη, όμως τώρα θα με χαροποιήσει μόνο η πρόκριση».

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