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Έγιναν καπνός τα κιτρινόμαυρα εισιτήρια για το «Etihad». Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μάντσεστερ Σίτι για τη 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League (20.10.2026 20:00) και οι οπαδοί της ομάδας έδειξαν με χαρακτηριστικό τρόπο την «τρέλα» που έχουν, στην προσπάθειά τους να στηρίξουν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Μετά τον «πανικό» που έγινε για ένα εισιτήριο για το ματς με Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» (14.10.2026, 22:00), όπου μέσα σε λίγες ώρες έγινε sold out, οι οπαδοί της ΑΕΚ «εξαφάνισαν» και τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους για το ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι και μάλιστα μέσα σε περίπου μια ώρα από τη στιγμή που βγήκαν προς πώληση!

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Οι οπαδοί της ΑΕΚ ανυπομονούν για τα δύο ματς της League Phase του Champions League που θα δώσει η ΑΕΚ στην Αγγλία μέσα σε διάστημα έξι ημερών (με Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο και Μάντσεστερ Σίτι, κατά σειρά).