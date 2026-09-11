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Η Φενερμπαχτσέ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ρόμα στην πρεμιέρα της στο Champions League, σε ένα παιχνίδι που είχε μεγάλη ένταση μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Ο προπονητής της τουρκικής ομάδας, Ισμαήλ Καρτάλ, ανακοίνωσε την παραίτησή του αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, εμφανώς εκνευρισμένος από όσα είχαν προηγηθεί στο παιχνίδι.

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Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν Τούρκοι δημοσιογράφοι, ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς ένας άνδρας φέρεται να του πέταξε μπουκάλι με νερό. Ο δράστης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ταυτοποιήθηκε και του επιβλήθηκε αποκλεισμός από τα γήπεδα.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του συλλόγου, Αζίζ Γιλντιρίμ, δεν έκανε αποδεκτή την παραίτησή του, με το μέλλον του στον πάγκο της ομάδας να παραμένει αβέβαιο.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατούσε ήταν το γεγονός πως, την ώρα που ο Αζίζ Γιλντιρίμ έκανε δηλώσεις, ο Καρτάλ αποχωρούσε από το γήπεδο. Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε προσπάθησε να υποβαθμίσει την κίνησή του, λέγοντας «πηγαίνει σπίτι, δεν είναι ανησυχητικό».

Aziz Yıldırım'ın açıklama yaptığı sırada İsmail Kartal stadyumdan ayrıldı.



"Evine gidiyor, bir şey yok!" pic.twitter.com/qYJ1z00Ceo — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 10, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Καρτάλ είναι από τις πλέον χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της Φενερμπαχτσέ, έχοντας περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στον σύλλογο, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής.