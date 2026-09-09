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Κάθε ομάδα στη League Phase λαμβάνει εγγυημένο μπόνους συμμετοχής που υπερβαίνει τα 18 εκατομμύρια ευρώ για την παρουσία της.

Οι ομάδες διεκδικούν επιπλέον οικονομικά έσοδα μέσω των αγωνιστικών αποτελεσμάτων, των προκρίσεων σε επόμενες φάσεις και του ειδικού πυλώνα αξίας.

Ο νικητής της διοργάνωσης μπορεί να συγκεντρώσει συνολικά έσοδα που αγγίζουν τα 110 εκατομμύρια ευρώ μετά την ολοκλήρωση των αγώνων.

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Η UEFA θα διανείμει σχεδόν 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ στους συλλόγους που συμμετέχουν στο Champions League τη φετινή σεζόν, με το μπόνους συμμετοχής να ξεπερνά εξαρχής τα 18 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι εξασφαλισμένο για καθέναν από τους 36 συλλόγους της League Phase, σύμφωνα με έγγραφα της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας που δημοσιεύθηκαν το φετινό καλοκαίρι.

Οι σύλλογοι που αποκλείστηκαν αυτό το καλοκαίρι στα playoffs και μεταφέρθηκαν στο Europa League θα λάβουν, από την πλευρά τους, μπόνους ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μοιράζεται μεταξύ τους. Η δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι, άλλωστε, σαφώς λιγότερο προσοδοφόρα από το Champions League, με το συνολικό ποσό που διανέμεται να ανέρχεται μόλις στα 565 εκατομμύρια ευρώ.

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Για τους συλλόγους που δίνουν τη μάχη τους στο Champions League, η UEFA εφαρμόζει επίσης μπόνους ανάλογα με τα αποτελέσματά τους. Έτσι, η Λιλ, μετά την ήττα της την Τρίτη (8/9) από την Μπέτις στην πρώτη της αναμέτρηση στο Champions League, έχασε την ευκαιρία να εισπράξει το μπόνους των 2,1 εκατομμυρίων ευρώ για κάθε νίκη, ενώ για κάθε ισοπαλία προβλέπονται 700.000 ευρώ.

Παράλληλα, καταβάλλονται αθροιστικά μπόνους ανάλογα με τη φάση στην οποία φτάνει κάθε ομάδα στη διοργάνωση: 11 εκατομμύρια ευρώ για την πρόκριση στη φάση των «16», 12,5 εκατομμύρια για τα προημιτελικά, 15 εκατομμύρια για τα ημιτελικά και 18,5 εκατομμύρια για τον τελικό, ενώ ο νικητής λαμβάνει επιπλέον μπόνους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Στα έσοδα αυτά προστίθενται και τα μπόνους που διανέμει η UEFA μέσω του λεγόμενου «πυλώνα αξίας» (Value Pillar), συνολικού ύψους 853 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο συγκεκριμένος δείκτης συνδυάζει τη δυναμική της αγοράς των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στη χώρα κάθε συλλόγου με τον ιστορικό συντελεστή, ο οποίος προκύπτει από τις επιδόσεις της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών.

Συνολικά, ο νικητής του Champions League μπορεί να προσδοκά έσοδα που αγγίζουν τα 110 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ