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Η παραγωγή θα συνδυάζει live-action και stop-motion animation για να αφηγηθεί την ιστορία του Αβραάμ Λίνκολν μετά τον θάνατο του γιου του.

Ο Τομ Χανκς θα υποδυθεί τον 16ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ οι υπόλοιποι ηθοποιοί θα δανείσουν τις φωνές τους σε διάφορους χαρακτήρες.

Τα γυρίσματα της ταινίας, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο βραβευμένο μυθιστόρημα του Τζορτζ Σόντερς, έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στο Λονδίνο την επόμενη χρονιά.

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Νέα σημαντικά ονόματα προστέθηκαν στο καστ του «Lincoln in the Bardo», της νέας ταινίας του Ντιουκ Τζόνσον, η οποία θα συνδυάζει live action και stop-motion animation.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, η Μέριλ Στριπ, ο Κόλμαν Ντομίνγκο, ο Μπιλ Χέιντερ και ο Τομ Γουέιτς εντάχθηκαν στην ήδη εντυπωσιακή ομάδα συντελεστών, πλάι στους Τομ Χανκς, Γουίλεμ Νταφόε, Πίτερ Ντίνκλατζ και Τζόναθαν Μπέιλι.

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Οι περισσότεροι από τους ηθοποιούς θα συμμετέχουν δανείζοντας τη φωνή τους σε χαρακτήρες της ταινίας, ενώ, μέχρι τώρα, ο μοναδικός που έχει ανακοινωθεί για ρόλο σε live-action εμφάνιση είναι ο Τομ Χανκς.

Meryl Streep, Colman Domingo, Bill Hader Join ‘Lincoln in the Bardo’ Animated Cast for Starburns Industries (Exclusive) https://t.co/UppsEt3snf September 3, 2026

Από την άλλη, η Στριπ θα αναλάβει τέσσερις διαφορετικούς ρόλους, καθώς θα δανείσει τη φωνή της στους χαρακτήρες Abigail Blass και Elizabeth Crawford, αλλά και σε έναν Άγγελο και έναν Δαίμονα. Παράλληλα, ο Κόλμαν Ντομίνγκο θα υποδυθεί φωνητικά τον Thomas Havens, έναν πρώην σκλάβο.

Είναι ήδη γνωστό ότι ο Τομ Χανκς θα ενσαρκώσει τον 16ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Αβραάμ Λίνκολν, στη νέα ταινία του Ντιουκ Τζόνσον, η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα «Lincoln in the Bardo» του Τζορτζ Σόντερς. Το βιβλίο ήταν μπεστ σέλερ των New York Times και το 2017 τιμήθηκε με το Βραβείο Booker.

Στη συνέχεια, το καστ ενισχύθηκε με την προσθήκη των Γουίλεμ Νταφόε, ο οποίος θα δανείσει τη φωνή του στον Reverend Everly Thomas, έναν ιερέα που πεθαίνει περιμένοντας να βρεθεί στον Παράδεισο, αλλά τελικά έρχεται αντιμέτωπος με κάτι εντελώς διαφορετικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στο Λονδίνο την επόμενη χρονιά, ενώ τη μεταφορά του μυθιστορήματος στη μεγάλη οθόνη έχει αναλάβει ο ίδιος ο Τζορτζ Σόντερς.

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Το «Lincoln in the Bardo» θα αφηγηθεί μια ιδιαίτερα προσωπική και δύσκολη περίοδο στη ζωή του Αβραάμ Λίνκολν.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η βαθιά θλίψη του Αμερικανού προέδρου μετά τον θάνατο του 11χρονου γιου του με την ιστορία να ξετυλίγεται μέσα από ένα πολυπληθές σύνολο χαρακτήρων, οι οποίοι θα βασίζονται σε ιστορικές μορφές αλλά και σε φανταστικές φιγούρες.

Με πληροφορίες από World of Reel, The Hollywood Reporter

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