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Το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα προβολής της ταινίας, στοχεύοντας σε δυναμική παρουσία κατά τη φετινή σεζόν των βραβείων.

Η παραγωγή βασίζεται στο ημιτελές θεατρικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και ξετυλίγει τρεις αλληλένδετες ιστορίες ομοφυλόφιλων ανδρών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Στο καστ της ταινίας συμμετέχουν καταξιωμένοι ηθοποιοί, όπως η Πενέλοπε Κρουζ, η Γκλεν Κλόουζ και η Λόλα Ντουένιας.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 16 Οκτωβρίου, ενώ θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Netflix από τις 2 Δεκεμβρίου.

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Μία από τις ταινίες που συζητήθηκαν περισσότερο στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ Καννών ήταν το «La Bola Negra» σε σκηνοθεσία των Ισπανών Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι, γνωστών ως «Los Javis».

Η ταινία χάρισε στους δύο δημιουργούς το Βραβείο Σκηνοθεσίας του φεστιβάλ, παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα είχαν γυρίσει μόλις μία ακόμη ταινία, τη μουσική κωμωδία «Holy Camp!» του 2017. Ως αποτέλεσμα, η ταινία «διεκδικήθηκε» από πολλές εταιρείες για την απόκτηση των δικαιωμάτων προβολής της.

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Τελικά, τα δικαιώματα πέρασαν στο Netflix, το οποίο φαίνεται αποφασισμένο να επενδύσει δυναμικά στην ταινία κατά τη φετινή σεζόν των βραβείων. Η δημοφιλής πλατφόρμα streaming έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας την 1η Σεπτεμβρίου, ενόψει της διευρυμένης κινηματογραφικής κυκλοφορίας της το φθινόπωρο.

Η «La Bola Negra» αντλεί έμπνευση από το ημιτελές θεατρικό έργο του σπουδαίου Ισπανού συγγραφέα, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα που φέρει τον ίδιο τίτλο.Η ταινία ξετυλίγει τρεις αλληλένδετες ιστορίες, οι οποίες παρακολουθούν τις ζωές ομοφυλόφιλων ανδρών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, καλύπτοντας συνολικά έναν αιώνα ισπανικής ιστορίας.

Η πρώτη υπόθεση διαδραματίζεται το 1932 και βασίζεται στο πρωτότυπο έργο του Λόρκα. Πρωταγωνιστής είναι ο νεαρός Κάρλος (Milo Quife), ο οποίος υποβάλλει αίτηση για να γίνει μέλος του καζίνο που ανήκει στον πατέρα του. Ωστόσο, η προσπάθειά του αυτή συνοδεύεται από κατηγορίες περί ομοφυλοφιλίας.

Η δεύτερη ιστορία τοποθετείται στο 1937 και αντλεί στοιχεία από το θεατρικό έργο «La piedra oscura» του Αλμπέρτο Κονεχέρο, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τους Los Javis. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Σεμπαστιάν (Guitarricadelafuente), ένας μουσικός που έχει γίνει στρατιώτης των Εθνικιστών και αναπτύσσει σχέση με τον αιχμάλωτο πολέμου Ραφαέλ Ροντρίγκεθ Ραπούν (Miguel Bernardeau), ο οποίος στην πραγματική ζωή, ήταν σύντροφος του Λόρκα.

Η τρίτη και τελευταία ιστορία εκτυλίσσεται το 2017 και ακολουθεί τον Αλμπέρτο (Carlos González), έναν μεταπτυχιακό φοιτητή Ιστορίας που ερευνά την queer μουσική της δεκαετίας του 1920. Η ζωή του αλλάζει όταν πεθαίνει απροσδόκητα ο εδώ και χρόνια χαμένος από τη ζωή του παππούς από την πλευρά της μητέρας του.

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Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν μοναδικά ονόματα από το χώρο του θεάματος, μεταξύ των οποίων η Λόλα Ντουένιας και οι βραβευμένες με Όσκαρ Πενέλοπε Κρουζ και Γκλεν Κλόουζ.

Το Netflix θα κυκλοφορήσει το «La Bola Negra» στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Οκτωβρίου, ενώ η ταινία θα γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 2 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από Indiewire, Netflix Tudum

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