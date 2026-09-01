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Πρεμιέρα με υψηλά νούμερα τηλεθέασης έκανε τη Δευτέρα ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με την Aνθή Βούλγαρη στο MEGA. Η «Κοινωνία ώρα Mega» έκανε μέσο όρο 14,4% στο δυναμικό και 21,5% στο σύνολο κοινού, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει την πρωτιά από το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, που σημείωσε 16,5% και 24,4%. αντίστοιχα, αγγίζοντας μάλιστα το 29,2%.

Πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης για το δίδυμο Οικονόμου- Πιτταρά.

Στο OPEN, o Γιάννης Κολοκυθάς με τον Μάνο Νιφλή προσέλκυσαν το 4% του δυναμικού κοινού, ενώ στο σύνολο ανέβηκαν στο 14,3%.

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Οι «Αταίριαστοι» έκαναν μέσο όρο 17,6% στο κοινό 18-54 και 17,9% στο σύνολο ενώ ο Νίκος Στραβελάκης με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου σημείωσαν 3,8% και 11,2% αντίστοιχα.

Υψηλά νούμερα για Αναστασοπούλου- Πορτοσάλτε

Τα καλά νέα για τον ΣΚΑΪ συνεχίστηκαν στη μεσημεριανή ζώνη, με το Live You να κερδίζει το 15,7% του δυναμικού κοινού, ενώ η πρεμιέρα της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου έκανε μέσο όρο 10,1% στο κοινό 18-54 και 11,6% στο σύνολο.

Η Λένα Φλυτζάνη.

Ιδιαίτερα καλή επίδοση για τον Νίκο Ευαγγελάτο στο κοινό 18-54 (20,5%), ενώ η Ράνια Τζίμα επέστρεψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA με 10,7% στο δυναμικό και 12,3% στο σύνολο, αφήνοντας πίσω τη Λένα Φλυτζάνη στον ΣΚΑΪ με μόλις 3,7% και 6,5% αντίστοιχα.