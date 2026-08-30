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Η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε έντονη θαλασσοταραχή, με αποτέλεσμα το σκάφος στο οποίο επέβαινε ο ίδιος να βυθιστεί.

Η κόρη και η σύντροφος του επιχειρηματία κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το σκάφος και διασώθηκαν από τα πληρώματα των ελικοπτέρων.

Δύτες εντόπισαν τη σορό του 76χρονου εγκλωβισμένη στα συντρίμμια του σκάφους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας.

Συνολικά, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες οδήγησαν στη βύθιση δύο σκαφών και έθεσαν σε κίνδυνο αρκετούς επιβαίνοντες στην περιοχή.

Οι αρχές κινητοποίησαν άμεσα άκατους και ελικόπτερα για την επιχείρηση διάσωσης των ατόμων που βρέθηκαν σε κίνδυνο.

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Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 29 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο. Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί προκάλεσε ιδιαίτερα έντονη θαλασσοταραχή, με αποτέλεσμα να βυθιστούν δύο σκάφη και να χάσει τη ζωή του ο 76χρονος Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος.

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος, γεννημένος το 1949 στη Λεμεσό, ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην πόλη και είχε συνδέσει το όνομά του τόσο με την επιχειρηματική ζωή της Κύπρου όσο και με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία στα κοινά και αποτελούσε γνώριμη φυσιογνωμία της Λεμεσού.

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Η επιχειρηματική του πορεία και η αγάπη για τα αυτοκίνητα

Ο 76χρονος ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηριότητα στον χώρο του εμπορίου και των εξαγωγών κυπριακών αγροτικών προϊόντων προς τη βρετανική αγορά, ακολουθώντας την οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση.

Στην πορεία ανέπτυξε ευρύτερη επιχειρηματική και επενδυτική δράση, επεκτεινόμενος μεταξύ άλλων και στον τομέα των ακινήτων. Ιδιαίτερη θέση στη ζωή του είχε, ωστόσο, το αυτοκίνητο. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 συμμετείχε σε αγώνες ράλλυ, οδηγώντας αυτοκίνητα διαφορετικών κατασκευαστών και καταγράφοντας σημαντικές συμμετοχές στις κυπριακές ειδικές διαδρομές.

Το 1986 ήταν μια από τις σημαντικότερες χρονιές της αγωνιστικής του πορείας, καθώς κατέκτησε το Κυπριακό Πρωτάθλημα Ράλλυ, ενώ την ίδια χρονιά τερμάτισε στη δεύτερη θέση του Rothmans International Cyprus Rally.

Το 2014 συνέβαλε στη δημιουργία του Cyprus Historic & Classic Motor Museum στη Λεμεσό, παραχωρώντας την προσωπική του συλλογή αυτοκινήτων. Το μουσείο εξελίχθηκε σε σημαντικό χώρο διατήρησης και ανάδειξης της ιστορίας της αυτοκίνησης. Ο Ντίμης Μαυρόπουλος ήταν επίσης εμβληματική παρουσία στο καρναβάλι της Λεμεσού.

Πώς σημειώθηκε η τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο

Ο 76χρονος επιχειρηματίας βρισκόταν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο, όταν αυτό βρέθηκε αντιμέτωπο με τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες και τελικά βυθίστηκε.

Μαζί του επέβαιναν η κόρη του και η σύντροφός του. Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να εγκαταλείψουν το σκάφος, πέφτοντας στη θάλασσα, και στη συνέχεια διασώθηκαν. Ακολούθως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται.

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Ο Ντίμης Μαυρόπουλος, ο οποίος αρχικά θεωρήθηκε αγνοούμενος, δεν κατάφερε να διασωθεί. Η σορός του εντοπίστηκε από δύτες, χωρίς τις αισθήσεις του, κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης έρευνας και διάσωσης που είχε οργανωθεί στην περιοχή.

Αποκλειστικά πλάνα 3/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/oZjzGQQ7y9 — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Ο 76χρονος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, ο επιχειρηματίας φαίνεται πως εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους.

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Η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ακραίες. Το ΚΣΕΔ ενημερώθηκε για την κατάσταση, καθώς τρία σκάφη που βρίσκονταν στον κόλπο μεταξύ του Κόννου και των Αγίων Αναργύρων, στο Κάβο Γκρέκο, αντιμετώπιζαν σοβαρό κίνδυνο να βυθιστούν.

Το πρώτο σκάφος, το οποίο ήταν δηλωμένο ως ακτοτουριστικό, τελικά βυθίστηκε. Ένα άτομο που επέβαινε σε αυτό κατάφερε να σωθεί, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, πήδηξε μόνο του στα βράχια. Στη συνέχεια διασώθηκε από μέλη της Αστυνομίας.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν άκατοι, ενώ επιχειρούσε και ελικόπτερο. Από το δεύτερο σκάφος αναψυχής διασώθηκαν δύο άνθρωποι, η σύντροφος και η κόρη του Ντίμη Μαυρόπουλου. Οι δύο γυναίκες πρόλαβαν να πέσουν στη θάλασσα, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν ήδη δύο ελικόπτερα, τα πληρώματα των οποίων τους παρείχαν την απαραίτητη βοήθεια.

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Αποκλειστικά πλάνα 3/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/oZjzGQQ7y9 — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

(Βίντεο 2/2 από τα κατεστραμμένα σκάφη) Δύο σκάφη καταστράφηκαν στο Κάβο Γκρέκο – Αποκλειστικά πλάνα από την επιχείρηση διάσωσης pic.twitter.com/v1OqmeNB9y — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Το δεύτερο σκάφος βυθίστηκε στη συνέχεια, με τον 76χρονο να παραμένει αγνοούμενος. Ως αποτέλεσμα, ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Πηγές από το ΚΣΕΔ επιβεβαιώνουν ότι η σύντροφος και η κόρη του κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το σκάφος και να πέσουν στη θάλασσα, όπου στη συνέχεια τους προσέγγισαν και τις βοήθησαν τα δύο ελικόπτερα που βρίσκονταν ήδη στο σημείο.

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Από την επιχείρηση διασώθηκαν, τέλος, ακόμη δύο άνθρωποι που επέβαιναν σε τρίτο σκάφος. Το συγκεκριμένο σκάφος κινδύνευσε επίσης να βυθιστεί, όμως οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

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