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Κεντρικό πρόσωπο της έρευνας είναι ένας 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης, κοκαΐνης και άλλων ουσιών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επαγγελματίας ψυχολόγος, ο οποίος φέρεται να προμήθευε τον βασικό κατηγορούμενο με ναρκωτικές ουσίες.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε η εμπλοκή γνωστής λαϊκής τραγουδίστριας, η οποία φέρεται να προμηθευόταν ουσίες για προσωπική χρήση.

Οι αρχές κατάσχεσαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικά ποσά και εξοπλισμό, ενώ η έρευνα για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα συνεχίζεται.

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Μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, στην οποία εμπλέκεται ως κατηγορούμενος και επαγγελματίας ψυχολόγος, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνεται και γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια, η οποία φέρεται, σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, να ήταν πελάτισσα του κυκλώματος.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε επισήμως τη σύλληψη τριών ατόμων στις 27 Αυγούστου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Κεντρικό πρόσωπο της έρευνας είναι 41χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιούλιο στην προμήθεια, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών κυρίως στη Δυτική Αττική.

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Ο ψυχολόγος και ο «Γιατρός»

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει η σύλληψη επαγγελματία ψυχολόγου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 41χρονος είχε πρόσβαση όχι μόνο σε κάνναβη και κοκαΐνη, αλλά και σε MDMA, LSD και ουσίες σε μορφή χαπιών, τις οποίες φέρεται να προμηθευόταν από τον ψυχολόγο. Στις συνομιλίες τον αποκαλούσε «Γιατρό».

Οι αστυνομικοί αποδίδουν στον 41χρονο συνολικά 90 αγοραπωλησίες από τις αρχές Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου, έναντι 3.800 ευρώ. Οι παραδόσεις γίνονταν είτε στο σπίτι του είτε σε προκαθορισμένα σημεία, ενώ χρησιμοποιούνταν ακόμη και μεταφορική εταιρεία για αποστολή συσκευασμένων ποσοτήτων, των λεγόμενων «δεμάτων». Για τις επικοινωνίες του χρησιμοποιούσε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «ghost phone» και κωδικοποιημένη ορολογία. (astynomia.gr)

Η λαϊκή τραγουδίστρια στη δικογραφία

Συμφωνα με πληροφορίες, από ηχογραφημένες συνομιλίες της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι ο φερόμενος ως βασικός διακινητής προμήθευε με ναρκωτικές ουσίες και λαϊκή τραγουδίστρια. Για την ίδια και ακόμη ένα πρόσωπο υποβλήθηκε προανακριτικό υλικό από το οποίο, κατά το δημοσίευμα, προκύπτει προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Η τραγουδίστρια, αν και το όνομά της αναφέρεται στη δικογραφία, δεν περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες για διακίνηση, στοιχείο που πρέπει να διαχωρίζεται σαφώς από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι βασικοί εμπλεκόμενοι.

Η μεγάλη «βεντάλια» των κατασχέσεων

Στις έρευνες της Αστυνομίας κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 834,9 γραμμάρια κάνναβης, 131,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα», 522,5 γραμμάρια κεταμίνης, 122,7 γραμμάρια κοκαΐνης, 56,2 γραμμάρια MDMA, 39 γραμμάρια Ecstasy, 180 φαρμακευτικά χάπια, 100 καραμέλες κάνναβης και 103 γραμμάρια 3MMC. Βρέθηκαν επίσης περισσότερα από 15.000 ευρώ, έξι ζυγαριές ακριβείας, δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τα υπόλοιπα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.