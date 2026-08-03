Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στα ενεργά μέτωπα της Δυτικής Αττικής, όπου η υποχώρηση των ανέμων διευκολύνει τις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης προκάλεσε τον θάνατο ενός Δανού χειριστή και ενός Έλληνα συντονιστή πληρώματος.

Οι αρχές συνέλαβαν δύο άτομα για την πυρκαγιά στη Βοιωτία, η οποία αποδίδεται σε σπινθήρες από ιδιωτική γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κοντά σε αιολικό πάρκο.

Στην Κεφαλονιά, η πυρκαγιά που προκλήθηκε από εμπρησμό με γυμνή φλόγα κατέστρεψε πάνω από 6.000 στρέμματα, ενώ συνελήφθη ένα άτομο για την υπόθεση.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διατηρεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς την Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια λόγω των καιρικών συνθηκών.

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Με το πρώτο φως της ημέρας η μάχη επικεντρώνεται στα ενεργά μέτωπα γύρω από το Κανδήλι Μεγάρων, τον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Σκέπη, ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις προσπαθούν να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές. Η υποχώρηση της έντασης των ανέμων προσφέρει μια μικρή ανάσα, χωρίς όμως να επιτρέπει εφησυχασμό.

Ολονύχτια μάχη στο Κανδήλι

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Το δυσκολότερο μέτωπο εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του Κανδηλίου και προς το Πεδίο Βολής Μεγάρων, σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη ζώνη όπου δασικές εκτάσεις εναλλάσσονται με διάσπαρτες κατοικίες.

Οι φλόγες πλησίασαν την περιοχή της Αγίας Σκέπης, ενώ τις προηγούμενες ώρες είχαν εκδοθεί αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της Δυτικής Αττικής προς ασφαλέστερες περιοχές και προς τα Μέγαρα.

Στο Κρύο Πηγάδι έχουν καταγραφεί ζημιές σε σπίτια, ενώ το μέτωπο πέρασε από το όρος Πατέρας και δημιούργησε συνεχείς αναζωπυρώσεις. Οι πυροσβέστες, οι εθελοντές και τα μηχανήματα έργου έχουν δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

Η τραγωδία με τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει η σύγκρουση δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής του πληρώματος. Οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο ελικόπτερο, ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας, διασώθηκαν με ελαφρά τραύματα.

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Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Οι αρμόδιες αρχές έχουν αρχίσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο αεροσκάφη βρέθηκαν σε πορεία σύγκρουσης, την ώρα που πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού σε χαμηλό ύψος. (Πυροσβεστική Υπηρεσία)

Οι δύο νεκροί προστίθενται στους τρεις πυροσβέστες που είχαν χάσει τη ζωή τους στις καταστροφικές πυρκαγιές της 29ης Ιουλίου: δύο στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και ένας κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Γύθειο. Ο συνολικός απολογισμός των τελευταίων ημερών έχει ανέλθει πλέον στους πέντε νεκρούς.

Σπινθήρες από ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης

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Η έρευνα για την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς της Βοιωτίας έχει οδηγήσει στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός ηλεκτρολόγου μηχανικού και ενός εργολάβου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η φωτιά δεν ξεκίνησε από τις ίδιες τις ανεμογεννήτριες. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε ιδιωτική γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου 500 μέτρα μακριά από το αιολικό πάρκο.

Η ταλάντωση των αγωγών φέρεται να προκάλεσε σπινθηρισμούς, οι οποίοι έπεσαν στο έδαφος και άναψαν τη φωτιά. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. (Πυροσβεστική Υπηρεσία)

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Κεφαλονιά: Εκκενώσεις σε έξι περιοχές

Σε εξέλιξη παραμένει και η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάστρα Κεφαλονιάς και εξαπλώθηκε γρήγορα εξαιτίας των ανέμων προς τον Κατελειό, το Μαρκόπουλο, τα Μαυράτα, τον Θηράμονα και τα Χιονάτα.

Μέσα σε λίγες ώρες εκδόθηκαν έξι μηνύματα του 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση κατοίκων από το Κρεμμύδι, το Μαρκόπουλο, τον Κατελειό, τον Κάτω Κατελειό, τα Χιονάτα, τον Θηράμονα και τα Μαυράτα.

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Στο μέτωπο είχαν ενισχυθεί οι δυνάμεις με 66 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 19 οχήματα, εθελοντές, αεροσκάφη και ελικόπτερο. Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι η φωτιά προκλήθηκε με χρήση γυμνής φλόγας και ότι συνελήφθη άτομο για εμπρησμό από πρόθεση. Η καμένη έκταση ξεπερνά, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα 6.000 στρέμματα.

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Βελτιωμένη εικόνα στη Φωκίδα

Καλύτερη εμφανίζεται η κατάσταση στη Φωκίδα μετά την εξασθένηση των ανέμων, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε ελαιώνες και παρθένο δάσος, ενώ τουλάχιστον δύο σπίτια κάηκαν στο Κλήμα. Είχαν προηγηθεί εκκενώσεις στα χωριά Κλήμα, Κούκουρα, Νέα Κούκουρα και Μαγούλα.

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Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Για σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει την Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια σε κατηγορία κινδύνου 4 – πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Μπορεί οι άνεμοι να παρουσιάζουν σχετική εξασθένηση, όμως η πολύ ξηρή βλάστηση, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ήδη καταπονημένες πυροσβεστικές δυνάμεις διατηρούν τον μηχανισμό σε πλήρη επιφυλακή. (Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας)

Στο τελευταίο επίσημο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Οι 34 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο, ενώ τέσσερις παρέμεναν ενεργές κατά την απογευματινή ενημέρωση της Πυροσβεστικής. (Πυροσβεστική Υπηρεσία)