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Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφονται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη Δυτική Αττική, με βίντεο από το Κανδήλι Μεγάρων να δείχνει άλογα να τρέχουν πανικόβλητα μέσα στους πυκνούς καπνούς, προσπαθώντας να ξεφύγουν από την πύρινη λαίλαπα.

Η φωτιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα, προκαλώντας αλλεπάλληλες εκκενώσεις οικισμών και κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο.

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Μάχη όλη τη νύχτα με τη φωτιά

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι επίγειες δυνάμεις παρέμειναν σε πλήρη ανάπτυξη, επιχειρώντας αδιάκοπα να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς.

Με τη συνδρομή βαρέων χωματουργικών μηχανημάτων δημιουργούσαν αντιπυρικές ζώνες, επιδιώκοντας να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι προσπάθειες κατάσβεσης επικεντρώνονται κυρίως στις περιοχές του Αγίου Νεκταρίου και του Κανδηλίου Μεγάρων.

Λίγο μετά τις 03:20 τα ξημερώματα εστάλη μήνυμα από το 112, με το οποίο οι κάτοικοι στις περιοχές Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα κλήθηκαν να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Νέα Πέραμο.

Το βίντεο με τα άλογα

Μέσα στις δραματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, τηλεοπτική κάμερα του ΣΚΑΪ κατέγραψε τη στιγμή που τρία άλογα τρέχουν μέσα στους καπνούς, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από το πύρινο μέτωπο.

Το βίντεο αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν όχι μόνο οι κάτοικοι αλλά και τα ζώα που βρίσκονται στις περιοχές όπου εξελίσσεται η μεγάλη πυρκαγιά.