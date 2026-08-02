Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι εθελοντικές ομάδες έχουν διασώσει τουλάχιστον 110 ζώα από τις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές στα Βίλια και τα Μέγαρα.

Τα ζώα φιλοξενούνται σε προσωρινούς σταθμούς, όπου καταγράφονται και λαμβάνουν την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα από εθελοντές και αρμόδιους φορείς.

Οι διασωστικές επιχειρήσεις συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς οι αναζωπυρώσεις της φωτιάς δυσχεραίνουν τον εντοπισμό εγκλωβισμένων ζώων.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να μην αφήνουν τα ζώα τους δεμένα ή κλειδωμένα κατά την εκκένωση των οικισμών.

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Η μάχη με τις φλόγες στο Πόρτο Γερμενό, στα Βίλια και στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Αττικής δεν αφορά μόνο τα σπίτια, τις περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα με τους πυροσβέστες που επιχειρούν στα μέτωπα, βρίσκεται σε εξέλιξη μια δεύτερη, εξίσου δραματική επιχείρηση: η διάσωση των ζώων που εγκαταλείφθηκαν, χάθηκαν ή εγκλωβίστηκαν μέσα στους καπνούς.

Ο νεότερος απολογισμός ανεβάζει σε τουλάχιστον 110 τα ζώα που έχουν καταγραφεί στους προσωρινούς σταθμούς φιλοξενίας των Βιλίων και των Μεγάρων. Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 62 ζώα που είχαν διασωθεί και καταγραφεί μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, γεγονός που αποτυπώνει τόσο την έκταση της καταστροφής όσο και τη συνεχιζόμενη κινητοποίηση των διασωστικών ομάδων.

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75 ζώα στα Βίλια, 35 στα Μέγαρα

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Dogs’ Voice, στον προσωρινό σταθμό των Βιλίων έχουν συγκεντρωθεί περίπου 75 ζώα από το Προσήλι, το Πόρτο Γερμενό, το Κρύο Πηγάδι, τον Άγιο Νεκτάριο και την Ψάθα.

Στον αντίστοιχο σταθμό που στήθηκε στα Μέγαρα φιλοξενούνται περίπου 35 ζώα, τα οποία απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που απειλήθηκαν από το πύρινο μέτωπο. Οι αφίξεις στον σταθμό των Μεγάρων συνεχίζονται, καθώς οι εθελοντές εξακολουθούν να παραλαμβάνουν ζώα από κατοίκους ή να τα εντοπίζουν μόνα και φοβισμένα στις πληγείσες εκτάσεις.

Οι αριθμοί αυτοί δεν θεωρούνται οριστικοί. Όσο η φωτιά παραμένει ενεργή και οι αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν την πρόσβαση σε οικισμούς, αυλές και αγροτικές εγκαταστάσεις, υπάρχουν φόβοι ότι περισσότερα ζώα βρίσκονται ακόμη σε κίνδυνο.

Από τον πρώτο σταθμό στο γήπεδο των Βιλίων στη νέα επιχείρηση στα Μέγαρα

Η επιχείρηση είχε αρχίσει από το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Ιουλίου, όταν ομάδες εθελοντών εισήλθαν στις απειλούμενες περιοχές για να περισυλλέξουν σκύλους, γάτες, αδέσποτα αλλά και παραγωγικά ζώα.

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Στον προηγούμενο απολογισμό είχαν καταγραφεί συνολικά 62 διασώσεις. Από αυτές, 46 ζώα συντροφιάς είχαν μεταφερθεί στον προσωρινό σταθμό που δημιουργήθηκε στο νέο γήπεδο των Βιλίων, άλλα εννέα σε χώρο του Δήμου, ενώ είχαν σωθεί δύο χήνες και πέντε κότες.

Ο σταθμός των Βιλίων δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας, της Dogs’ Voice και του φιλοζωικού σωματείου «Αδέσποτες Ψυχές Μάνδρας». Εκεί τα ζώα καταγράφονται, εξετάζονται, ποτίζονται και τοποθετούνται σε προστατευμένα και σκιερά σημεία, ενώ γίνεται προσπάθεια εντοπισμού των ιδιοκτητών τους. Όσα χρειάζονται περίθαλψη μεταφέρονται σε κτηνιάτρους ή σε κατάλληλους χώρους φιλοξενίας.

Ζώα πανικόβλητα μέσα στους καπνούς

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Οι συνθήκες στις οποίες επιχειρούν οι διασωστικές ομάδες παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες. Ζώα που έχουν τρομάξει από τις σειρήνες, τον καπνό και τη θερμότητα τρέχουν ανεξέλεγκτα, κρύβονται ή αρνούνται να πλησιάσουν ακόμη και τους ανθρώπους που προσπαθούν να τα βοηθήσουν.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι εθελοντές δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την περισυλλογή, καθώς οι αναζωπυρώσεις ανάγκαζαν ακόμη και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να υποχωρήσουν. Ένα ήρεμο ζώο μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να πανικοβληθεί, να απομακρυνθεί από την κατοικία του και να χαθεί μέσα στο μέτωπο της φωτιάς.

Η μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης

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Η Dogs’ Voice ευχαρίστησε την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, τους Δήμους Μάνδρας–Ειδυλλίας και Μεγαρέων, καθώς και την Pet City για τις προμήθειες που διαθέτει στους προσωρινούς σταθμούς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης κτηνίατροι, φιλοζωικά σωματεία, κάτοικοι και ιδιώτες που διαθέτουν αυτοκίνητα, φορτηγά, κλουβιά μεταφοράς, νερό και τροφές. Η ομάδα Anibus είχε αναλάβει τη φιλοξενία ζώων φάρμας, καθώς και μίας γάτας και έξι σκύλων, ενώ ιδιωτικές επιχειρήσεις διέθεσαν οχήματα για τις μεταφορές.

Η κρίσιμη έκκληση: Μην τα αφήνετε δεμένα

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Η οδηγία προς τους κατοίκους των περιοχών που εκκενώνονται παραμένει σαφής: τα ζώα πρέπει να φεύγουν μαζί με τους ανθρώπους τους.

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Κανένα ζώο δεν πρέπει να μένει δεμένο σε αυλή ή κλειδωμένο σε σπίτι, αποθήκη, στάβλο ή κοτέτσι. Όταν η μεταφορά είναι αδύνατη, πρέπει να λύνονται οι αλυσίδες και να ανοίγονται οι πόρτες και οι περιφράξεις, ώστε το ζώο να έχει τουλάχιστον τη δυνατότητα να απομακρυνθεί. Για αναφορές ζώων που βρίσκονται σε κίνδυνο λειτουργεί η γραμμή 10400, στην οποία οι πολίτες πρέπει να δίνουν όσο το δυνατόν ακριβέστερη τοποθεσία.

Η μεγάλη επιχείρηση δεν έχει τελειώσει. Πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται ένα ζώο φοβισμένο, τραυματισμένο ή αποπροσανατολισμένο, αλλά και ένας άνθρωπος που μπήκε στους καπνούς για να το πάρει στην αγκαλιά του.

Γιατί στις φλόγες καμία ζωή δεν περισσεύει.

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