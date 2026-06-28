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Ερευνητές ανέσυραν λείψανα και εκατοντάδες οστά, ενώ εντόπισαν έναν αχυρώνα όπου πιστεύεται ότι θανατώθηκαν τα ζώα.

Οι αρχές χρησιμοποιούν μικροτσίπ για την ταυτοποίηση των ζώων, καθώς η έρευνα για κακοποίηση και απάτη συνεχίζεται.

Στην επιχείρηση συνδράμουν το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, επεξεργαζόμενοι μεγάλο όγκο αποδεικτικών στοιχείων και μαρτυριών.

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Μία φρικιαστική ανακάλυψη έγινε στην Καλιφόρνια, όπου 117 σκυλιά εντοπίστηκαν νεκρά σε καταφύγιο ζώων με ορισμένα από αυτά να φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς.

Οι ερευνητές ανέσυραν «117 άθικτα λείψανα σκύλων» από δύο σημεία ανασκαφής, καθώς και επιπλέον 21 κρανία σκύλων, εκατοντάδες οστά σε ένα άλλο κοντινό σημείο που συνδέεται με το καταφύγιο. Εβδομήντα από τα νεκρά σκυλιά εξετάστηκαν με ακτίνες Χ, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χούμπολτ.

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Πριν ξεκινήσει η ανασκαφή, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν γεωραντάρ (ground-penetrating radar) για να εντοπίσουν ανωμαλίες κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Τα περισσότερα από αυτά τα ζώα έφεραν μικροτσίπ και οι αναλυτές εργάζονται για την ταυτοποίησή τους χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες. Τα υπόλοιπα 47 σώματα σκύλων περισυνελέγησαν ως αποδεικτικά στοιχεία, αλλά δεν εξετάστηκαν επί τόπου επειδή οι ερευνητές δεν διέθεταν επαρκή χρόνο.

117 Dead Dogs, Many with Gunshot Wounds, Found at ‘No-Kill’ Animal Rescue: ‘Horrific Scene Is Something We Will Not Forget’ https://t.co/WZhkTVVrbO June 28, 2026

Οι ερευνητές εντόπισαν επιπλέον νεκρά σκυλιά στο ίδιο χωράφι, αλλά δεν τα απομάκρυναν λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσής τους. Εντοπίστηκε επίσης ένας χώρο μέσα σε έναν αχυρώνα όπου πιστεύεται ότι θανατώθηκαν τα σκυλιά, ενώ βρέθηκαν πάνω από 600 περιλαίμια στον ίδιο χώρο.

«Αυτή η έρευνα μόλις ξεκίνησε. Υπάρχει τεράστιος όγκος δεδομένων προς επεξεργασία, μαρτυρίες προς λήψη και αποδεικτικά στοιχεία προς εξέταση», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο σερίφης Ουίλιαμ Φ. Χόνσαλ.

Το χρονικό της φρικιαστικής υπόθεσης

Στις 22 Απριλίου, το γραφείο του σερίφη είχε λάβει «αξιόπιστες πληροφορίες» με καταγγελίες για κακουργηματική κακοποίηση ζώων, καθώς και για απάτη και συνωμοσία, που σχετίζονταν με το «Miranda’s Rescue». Την 1η Μαΐου, οι ερευνητές εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας και κατέσχεσαν αποδεικτικά στοιχεία. Από τότε έχουν πάρει καταθέσεις από άλλα καταφύγια ζώων, μάρτυρες και θύματα, ενώ έχουν λάβει εκατοντάδες ανώνυμες πληροφορίες από το κοινό.

«Μέσω της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι εκατοντάδες σκυλιά είχαν μεταφερθεί ή παραδοθεί στο Miranda’s Rescue από ιδιώτες και άλλα καταφύγια. Ένας σημαντικός αριθμός αυτών των ζώων δεν έχει εντοπιστεί». Στην έρευνα συνέδραμαν, μεταξύ άλλων, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Καλιφόρνια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το FBI και το Animal Legal Defense Fund.

Με πληροφορίες από People, Guardian