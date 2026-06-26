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Ο Κώστας Τσουρός αποχωρεί από το δυναμικό του ΣΚΑΪ, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε συναινετική λύση της συνεργασίας τους. Σύμφωνα με πληροφορίες των «Παραπολιτικών» και του Αλέξη Μίχα, ο οποίος εργάζεται και στον ΣΚΑΪ, ο 44χρονος παρουσιαστής είχε συνάντηση με τη διοίκηση του καναλιού, όπου οριστικοποιήθηκαν οι όροι ενός «βελούδινου διαζυγίου», το οποίο θα επισημοποιηθεί σύντομα μέσω σχετικής ανακοίνωσης που θα υπογραμμίζει το καλό κλίμα που επικρατεί μεταξύ τους.

Η αρχική σύνθεση της ομάδας που είχε δημιουργήσει ο Κώστας Τσουρός στον ΣΚΑΪ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ολοκλήρωση του κύκλου της μεσημεριανής εκπομπής «Το ‘χουμε» στα τέλη του Μαΐου. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που ακολούθησαν, κατέστη σαφές πως δεν υπήρχε κοινό έδαφος για τη συνέχιση της συνεργασίας τους σε κάποιο άλλο πλαίσιο, οδηγώντας έτσι στο οριστικό τέλος της παρουσίας του στον σταθμό. Σημειώνεται πως ο Κώστας Τσουρός είχε ενταχθεί στο δυναμικό του ΣΚΑΪ το προηγούμενο καλοκαίρι με διετές συμβόλαιο, το οποίο τελικά λύνεται πρόωρα με αμοιβαία συμφωνία.

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Κώστας Τσουρός: Τι δήλωνε την προηγούμενη μέρα

«Εγώ είμαι ανοιχτός σε πολλά πράγματα, αρκεί να το θέλει και το κανάλι» έλεγε ο Κώστας Τσουρός στην κάμερα της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου οι οποίοι επίσης αποχωρούν από το STAR μετά από τέσσερα χρόνια στην πρωινή ζώνη. «Δεν αναφέρομαι στον ΣΚΑΪ μόνο, γενικότερα. Οτιδήποτε μπορούμε να συζητήσουμε οι δυο πλευρές και να θέλουμε και οι δύο, μπορούμε να το κάνουμε.

Τα πράγματα δεν ήταν όπως τα περίμενα, εκ των πραγμάτων. Παρόλα αυτά, όμως, δεν το ‘χω μετανιώσει. Πήρα πάρα πολλά από τη φετινή χρονιά και αρνητικά πολλά και θετικά λιγότερα, αλλά ήταν πολύ ουσιαστικό το ότι έμαθα πολλά και κυρίως κατάφερα να διατηρήσω σχέσεις με ανθρώπους που μέσα σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη ήταν πολύ δύσκολο να διατηρηθούν».