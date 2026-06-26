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Η Νίκολα Πελτζ προκάλεσε αίσθηση αφού μοιράστηκε μια εντυπωσιακή νέα φωτογραφία στο Instagram, λίγο μετά τον εορτασμό της επετείου αρραβώνα της με τον σύζυγό της, Μπρούκλιν Μπέκαμ, προκαλώντας αντιδράσεις από θαυμαστές αλλά και από τα διεθνή μμε.

Η Πελτζ δημοσίευσε μια φωτογραφία χωρίς λεζάντα, στην οποία ποζάρει μπροστά σε έναν απαλά φωτισμένο καθρέφτη καμαρινιού. Η εικόνα τράβηξε γρήγορα την προσοχή θαυμαστών αλλά και διασημοτήτων, με πολλούς να σχολιάζουν θετικά το εντυπωσιακό της μακιγιάζ, το χτένισμα και την αυτοπεποίθησή της.

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Μεταξύ των πρώτων που αντέδρασαν ήταν ο σύζυγός της, ο οποίος άφησε υποστηρικτικά σχόλια όπως «Wow ❤️❤️» και ένα emoji που εκφράζει θαυμασμό.

Η ανάρτηση έγινε λίγο μετά τον δημόσιο εορτασμό των έξι χρόνων από τον αρραβώνα του ζευγαριού, με τους δύο να μοιράζονται συγκινητικές αφιερώσεις στα social media. Στα μηνύματά τους για την επέτειο εξέφρασαν την αμοιβαία αγάπη τους, περιγράφοντας ο ένας τον άλλον ως «αδελφές ψυχές» και δηλώνοντας ενθουσιασμό για το κοινό τους μέλλον.

Η νέα της εμφάνιση έρχεται σε μια περίοδο έντονης επαγγελματικής προετοιμασίας, καθώς η Πελτζ έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Prima», όπου υποδύεται τη Μάργκο, μια αφοσιωμένη πρίμα μπαλαρίνα. Για τις ανάγκες του ρόλου φέρεται να ακολούθησε εξαντλητικό πρόγραμμα μπαλέτου και γυμναστικής για μήνες.