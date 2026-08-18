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Ο Ρομέο Μπέκαμ, γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, επέλεξε φέτος τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές του διακοπές, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών ακόμη celebrities.

Ο 23χρονος εθεάθη στα Ματογιάννια, όπου δεν πέρασε απαρατήρητος. Η κάμερα του Mykonos Live TV τον κατέγραψε να περπατά χέρι χέρι και σε χαλαρή διάθεση με τη σύντροφό του, την 24χρονη Βρετανίδα Κιμ Τέρνμπουλ μοντέλο και DJ με έδρα το Λονδίνο. Οι δυο τους απόλαυσαν τη βόλτα τους στα κοσμοπολίτικα σοκάκια, δείχνοντας ιδιαίτερα ταιριαστοί και αγαπημένοι. Ο Ρομέο, πάντως, απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση.

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Σε αντίθεση με τον πατέρα του, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία στα γήπεδα, ο Ρομέο έχει τα τελευταία χρόνια στραφεί στον χώρο της μόδας. Παρότι έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, έχει ήδη περπατήσει σε σημαντικές πασαρέλες, ενώ το 2026 έκανε και την πρώτη του εμφάνιση στο Met Gala.