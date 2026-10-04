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Αντιδράσεις προκαλεί η παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, λίγες εβδομάδες μετά την αποφυλάκισή του. Ο πρώην βουλευτής και ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διασκέδασε μαζί με την παρέα του το βράδυ του Σαββάτου στο VOG, όπου τραγουδά ο Σταμάτης Γονίδης. Η Χρυσή Αυγή έχει κριθεί τελεσίδικα ως εγκληματική οργάνωση, ενώ ο Κασιδιάρης συγκαταλέγεται στα στελέχη που καταδικάστηκαν για τη διεύθυνσή της.

Η παρουσία του, σύμφωνα με τις περιγραφές από το περιστατικό, αρχικά δεν προκάλεσε ιδιαίτερη αναστάτωση. Ωστόσο, στη συνέχεια ο Σταμάτης Γονίδης τον καλωσόρισε από την πίστα, αναφερόμενος σε εκείνον ως «φίλο μου» και ευχόμενός του τα καλύτερα.

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Αφιερώσεις, χειροκροτήματα και selfies

Ο Κασιδιάρης ανταποκρίθηκε με χαμόγελο και χαιρετισμό, ενώ στη συνέχεια αρκετοί θαμώνες φέρεται να τον πλησίασαν για φωτογραφίες. Σύμφωνα με τις ίδιες περιγραφές, λουλούδια κατέληξαν στο τραπέζι του, την ώρα που εκείνος χαιρετούσε όσους τον πλησίαζαν.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις για την εικόνα που δημιουργείται από τη δημόσια υποδοχή ενός προσώπου που έχει καταδικαστεί για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Η εμφάνισή του στα μπουζούκια, τόσο σύντομα μετά την αποφυλάκισή του, επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη δημόσια παρουσία και την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής και των πρώην στελεχών της.