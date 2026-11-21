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Ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι παρόλο που δεν γνώριζε τους υπόλοιπους καλεσμένους, απολάμβανε τη βραδιά και δεν ένιωθε καθόλου άβολα στον συγκεκριμένο χώρο.

Η Λόρενς εξήγησε σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι παρατήρησε τον Ντε Νίρο να περιφέρεται μόνος και θεώρησε πως θα προτιμούσε να φύγει.

Ο Ντε Νίρο εκτίμησε την ευαισθησία της ηθοποιού, ενώ η αλήθεια των λεγομένων του επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμασίας με ανιχνευτή ψεύδους.

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Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο θυμήθηκε το περιστατικό με την Τζένιφερ Λόρενς, η οποία, λίγο πριν από τον γάμο της το 2019, τον πλησίασε και του ψιθύρισε να φύγει από το δείπνο, επειδή πίστευε ότι δεν περνούσε καλά. Ο ηθοποιός περιέγραψε τη βραδιά ως μία ενδιαφέρουσα εμπειρία, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ένιωθε άβολα, παρά το γεγονός ότι δεν γνώριζε τους υπόλοιπους καλεσμένους.

Ο Ντε Νίρο αναφέρθηκε στο περιστατικό κατά τη διάρκεια βίντεο του Vanity Fair, στο οποίο συμμετείχε περνώντας από ανιχνευτή ψεύδους, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του στην ταινία «Focker-in-Law», Μπεν Στίλερ και Αριάνα Γκράντε.

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Η Γκράντε ήταν εκείνη που του έθεσε το σχετικό ερώτημα: «Μια διάσημη ηθοποιός είπε ότι σου ζήτησε να φύγεις από το δείπνο πριν από τον γάμο της, επειδή ανησύχησε ότι δεν περνούσες καλά». «Ναι», απάντησε ο Ντε Νίρο, με την τραγουδίστρια να τον ρωτά στη συνέχεια, αστειευόμενη, αν είχε το γνωστό «RBF», δηλαδή το resting bitch face.

Η ανησυχία της Τζένιφερ Λόρενς και η αντίδραση του ηθοποιού

Ο ηθοποιός εξήγησε πως, παρότι δεν γνώριζε κανέναν από τους παρευρισκόμενους, περνούσε καλά και δεν είχε λόγο να φύγει. Ωστόσο, εκτίμησε την ευαισθησία της Λόρενς, η οποία θέλησε να τον κάνει να αισθανθεί άνετα και να του δείξει πως δεν ήταν υποχρεωμένος να παραμείνει στο πάρτι.

«Όχι, στην πραγματικότητα περνούσα μια χαρά. Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, αλλά δεν υπήρχε κανείς που να γνώριζα εκεί. Δεν γνώριζα κανέναν. Ήταν το πάρτι τους. Ήταν ένα υπέροχο μέρος για να βρίσκεσαι. Ήταν ένα από αυτά τα αρχοντικά του Upper East Side που έχουν μετατραπεί σε μουσείο. Ήταν όμορφο που η Τζένιφερ ήταν τόσο ευαίσθητη απέναντι στην κατάστασή μου και ανησύχησε ότι δεν περνούσα καλά. Αλλά ήμουν εντάξει», είπε.

Ο ανιχνευτής ψεύδους επιβεβαίωσε ότι ο Ντε Νίρο έλεγε την αλήθεια.

Η Τζένιφερ Λόρενς παντρεύτηκε τον Κουκ Μαρόνι τον Οκτώβριο του 2019, σε μια εντυπωσιακή τελετή στο ιστορικό Belcourt of Newport Mansion, στο Ρόουντ Άιλαντ, με πολλούς διάσημους καλεσμένους να δίνουν το «παρών».

Τι είχε αποκαλύψει η Τζένιφερ Λόρενς για το περιστατικό

Η ηθοποιός είχε αναφερθεί στην ιστορία τέσσερα χρόνια αργότερα, σε συνέντευξή της στο E! News, εξηγώντας ότι παρατήρησε τον Ντε Νίρο να βρίσκεται μόνος, χωρίς να γνωρίζει τους υπόλοιπους καλεσμένους, και θεώρησε πως θα προτιμούσε να αποχωρήσει.

«Κοίταξα προς τα εκεί και είδα τον Ρομπ, ο οποίος δεν γνώριζε κανέναν και κάπως περιφερόταν, και αμέσως σκέφτηκα “Όχι, αυτό δεν είναι κάτι που θέλει να κάνει. Δεν θέλω να είναι εδώ”. Πήγα, λοιπόν, κοντά του και του ψιθύρισα “Πήγαινε σπίτι”. Και ήταν ευγενικός, μίλησε με τους γονείς μου και ήταν τυπικός, αλλά εγώ του έλεγα “Πήγαινε”».

Ο Ντε Νίρο τελικά αποχώρησε από το δείπνο, με την ίδια τη Λόρενς να παραδέχεται πως η κίνησή της αυτή την έκανε να αισθανθεί καλύτερα, λέγοντας: «αυτό πραγματικά με έκανε να νιώσω καλύτερα».