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Η καλλιτέχνιδα δημοσίευσε φωτογραφία από την πτήση της, συνοδεύοντας την ανάρτηση με στίχους που εκφράζουν προβληματισμό για την πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, η Άννα Βίσση ανακοίνωσε την κυκλοφορία της ζωντανής επανεκτέλεσης της παλαιότερης επιτυχίας της με τίτλο Κόντρα, η οποία θα διατεθεί σύντομα στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η παραμονή της στο εξωτερικό αναμένεται να διαρκέσει έως τον Ιανουάριο, περιλαμβάνοντας επισκέψεις στο Λος Άντζελες και το Μαϊάμι για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους.

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Με μια φωτογραφία από το εσωτερικό ενός ιδιωτικού αεροπλάνου το απόγευμα της Πέμπτης, η Άννα Βίσση «αποχαιρέτησε» την Ελλάδα με προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου ζει μόνιμα η κόρη της Σοφία Καρβέλα με τους δύο γιους της. Μαζί της ταξίδεψε η στενή φίλη και συνεργάτιδά της, Δήμητρα Κούστα.

Η Άννα Βίσση συνόδευσε την ανάρτησή της με το τραγούδι του Ρούφους Γουεϊνράιτ, Going to a town: «Θα πάω σε μια πόλη που έχει ήδη καεί, Θα πάω σε ένα μέρος που έχει ήδη χαθεί, Θα πάω σε ένα μέρος που έχει ήδη ξεπουληθεί, Έχω κουραστεί τόσο πολύ από εσένα, Αμερική» αναφέρουν οι στίχοι, σαν η ίδια να θέλει να δείξει την αντίθεσή της με την πολιτική κατάσταση που επικρατεί εκεί.

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Η φωτογραφία της Άννας Βίσση μέσα στο lear jet.

Η μεγάλη έκπληξη στους φαν της

Μετά την απρόσμενη επιστροφή της παλιότερης επιτυχίας της «Κόντρα» στα charts, η Άννα Βίσση αποφάσισε να κυκλοφορήσει τη ζωντανή επανεκτέλεση του τραγουδιού. Το κομμάτι θα ακουστεί πρώτα στα ραδιόφωνα, ενώ σε λίγες μέρες θα είναι διαθέσιμο και επίσημα στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Λίγο πριν από την αναχώρησή της από την Ελλάδα, η Άννα Βίσση ανέβασε και ένα βίντεο στο TikTok όπου τη δείχνει να ετοιμάζει τη βαλίτσα της υπό τους ήχους του τραγουδιού Fabulous, άλλη μια παλιότερη επιτυχία της που δεν έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας (όπως και το «Κόντρα»), δηλώνοντας έτσι στους followers της ότι βρίσκεται σε άριστη διάθεση.

Στις 23 Νοεμβρίου, η Ελληνίδα σταρ θα γιορτάσει τα 43α γενέθλια της κόρης της στη Νέα Υόρκη- πριν από λίγο καιρό μάλιστα η Σοφία μετακόμισε σε ένα ολοκαίνουριο πολυτελές διαμέρισμα στο κέντρο του Μανχάταν.

Σοφία Καρβέλα: Η διακριτική στήριξη στην Άννα Βίσση

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, από την πρώτη κιόλας στιγμή που δημιουργήθηκε η μεγάλη ρήξη στις σχέσεις Βίσση- Καρβέλα, η μοναχοκόρη τους, Σοφία, πήρε το μέρος της μητέρας της, όπως είχε κάνει και η πρώην σύζυγος του πατέρα της, Αννίτα Πάνια.

Η Άννα Βίσση με τη Σοφία Καρβέλα το 2022.

Και οι δυο γυναίκες, προτίμησαν τις ημέρες εκείνες που υπήρχε μεγάλη ένταση ανάμεσα στο πρώην «απόλυτο» καλλιτεχνικό ζευγάρι, να μην πάρουν δημόσια θέση αν και η Αννίτα Πάνια το άφησε να εννοηθεί λίγες εβδομάδες μετά στο «Γηροκομείο» του Ηλία Ψινάκη.

Η Άννα Βίσση, εκτός απροόπτου, θα παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τον Ιανουάριο και εκτός από τη Νέα Υόρκη θα ταξιδέψει στο Λος Άντζελες και το Μαϊάμι όπου θα συνδυάσει δουλειά και στιγμές χαλάρωσης δίπλα σε αγαπημένα της πρόσωπα.