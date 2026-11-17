Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα για τη σεμαγλουτίδη και την τιρζεπατίδη, διαπιστώνοντας ότι, ενώ συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο άνοιας, δεν επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ.

Κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι τα συγκεκριμένα φάρμακα δεν βελτιώνουν την κατάσταση ασθενών με ήδη υπάρχοντα συμπτώματα μνήμης σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Η δυσκολία των φαρμάκων να διαπεράσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό ενδέχεται να περιορίζει την άμεση προστατευτική δράση τους στις πληττόμενες περιοχές του εγκεφάλου.

Επιστήμονες υποθέτουν ότι η παρατηρούμενη γνωστική βελτίωση ίσως οφείλεται στη γενικότερη βελτίωση της υγείας του οργανισμού και όχι σε άμεση νευροπροστατευτική επίδραση.

Κανένα φάρμακο της κατηγορίας δεν έχει λάβει έγκριση για τη θεραπεία ή την πρόληψη της άνοιας, καθιστώντας απαραίτητη την ιατρική συμβουλή για τους ασθενείς.

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Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κάνουν ενέσεις Ozempic, Wegovy ή Mounjaro για να χάσουν βάρος ή να ελέγξουν τον διαβήτη τους. Τα τελευταία χρόνια μία ερώτηση ακούγεται όλο και πιο συχνά: μήπως τα φάρμακα αυτά προστατεύουν και τον εγκέφαλο; Μια ομάδα ερευνητών στη Σουηδία και τη Δανία προσπάθησε να δώσει μια τίμια απάντηση. Το συμπέρασμά της είναι πιο σύνθετο από όσο θα θέλαμε.

Μια ανασκόπηση που ζήτησε το ίδιο το Science

Το έγκυρο περιοδικό Science ζήτησε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ και του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης να συγκεντρώσουν όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Οι επιστήμονες εξέτασαν πειράματα σε ζώα, δεδομένα από μεγάλα αρχεία ασθενών και αποτελέσματα κλινικών δοκιμών, για να δουν ως πού φτάνει η πιθανή προστασία του εγκεφάλου. Η μελέτη εστιάζει στη σεμαγλουτίδη, τη δραστική ουσία του Ozempic και του Wegovy, και στην τιρζεπατίδη, τη δραστική ουσία του Mounjaro.

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Τα στοιχεία που γέννησαν την ελπίδα

Η αισιοδοξία δεν προέκυψε από το πουθενά. Αναλύσεις σε μεγάλες βάσεις δεδομένων ασθενών έχουν συνδέσει αυτά τα φάρμακα με μικρότερο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης και άνοιας. Με απλά λόγια, όσοι έπαιρναν τα φάρμακα φαίνεται να εμφάνιζαν σπανιότερα προβλήματα μνήμης. Αυτό όμως δεν αποδεικνύει ότι το φάρμακο ήταν η αιτία. Μπορεί να έπαιξαν ρόλο άλλοι παράγοντες, όπως ο γενικότερος τρόπος ζωής των ασθενών.

Η ψυχρολουσία των μεγάλων δοκιμών

Η πραγματική δοκιμασία ήρθε με τις μεγάλες κλινικές μελέτες της Novo Nordisk, της εταιρείας που παράγει το Ozempic. Στις δοκιμές EVOKE και EVOKE+ συμμετείχαν 3.808 άνθρωποι με ήπια προβλήματα μνήμης ή άνοια λόγω Αλτσχάιμερ. Η σεμαγλουτίδη δεν επιβράδυνε την εξέλιξη της νόσου, παρόλο που βελτίωσε κάποιους δείκτες στο αίμα. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: μέσα σε δύο χρόνια η κατάσταση των ασθενών χειροτέρεψε σχεδόν το ίδιο, είτε έπαιρναν το φάρμακο είτε εικονικό χάπι.

Γιατί το φάρμακο δυσκολεύεται να «μπει» στον εγκέφαλο

Ένα μέρος της εξήγησης έχει να κάνει με το πώς είναι φτιαγμένα αυτά τα φάρμακα. Ο εγκέφαλος προστατεύεται από μια φυσική «ασπίδα» που δεν αφήνει να περάσουν όλες οι ουσίες του αίματος. Τα φάρμακα αυτά είναι μεγάλα μόρια και δεν περνούν εύκολα αυτή την ασπίδα. Τα περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι φτάνουν μόνο σε λίγα σημεία όπου η προστασία είναι πιο «χαλαρή», καθώς και σε τμήματα του εγκεφαλικού στελέχους. Με άλλα λόγια, δεν είναι σίγουρο ότι φτάνουν στις περιοχές του εγκεφάλου που κάνει ζημιά το Αλτσχάιμερ.

Βοηθούν τον εγκέφαλο ή απλώς το υπόλοιπο σώμα;

Το μεγάλο αναπάντητο ερώτημα είναι από πού προέρχεται το όφελος, αν υπάρχει. Οι ερευνητές δεν ξέρουν ακόμη αν οποιαδήποτε βελτίωση στη σκέψη και τη μνήμη οφείλεται σε άμεση δράση στον εγκέφαλο, στη γενική βελτίωση της υγείας του οργανισμού ή και στα δύο. Είναι γνωστό ότι ο καλύτερος έλεγχος του σακχάρου, η απώλεια βάρους και η καλύτερη υγεία της καρδιάς κάνουν καλό και στον εγκέφαλο. Μπορεί λοιπόν τα φάρμακα να προστατεύουν τη μνήμη έμμεσα, επειδή βελτιώνουν τη γενική υγεία, και όχι επειδή επιδρούν στον ίδιο τον εγκέφαλο.

Ίσως το κλειδί είναι ο χρόνος

Η ανασκόπηση δείχνει ότι μπορεί να μη φταίει το φάρμακο αλλά η στιγμή που ξεκινά η θεραπεία. «Οποιοδήποτε όφελος μπορεί να εξαρτάται από το να ξεκινήσει η θεραπεία πριν προκληθεί σημαντική βλάβη», δήλωσε στο Newsweek η Στίνα Μπέρχερς, πρώτη συγγραφέας της μελέτης. Οι δοκιμές EVOKE έγιναν σε ανθρώπους που είχαν ήδη συμπτώματα. Αν η προστασία λειτουργεί, ίσως λειτουργεί πολύ νωρίτερα, πριν αρχίσει η απώλεια της μνήμης. Γι’ αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι σημαντικό να βρεθεί ποιοι ασθενείς θα μπορούσαν πραγματικά να ωφεληθούν.

Τι σημαίνει αυτό για όσους παίρνουν ήδη τα φάρμακα

Για όσους κάνουν ήδη θεραπεία με Ozempic ή Mounjaro, το μήνυμα είναι απλό: τα φάρμακα αυτά δεν είναι θεραπεία για την άνοια. Κανένα φάρμακο αυτής της κατηγορίας δεν έχει εγκριθεί ειδικά για το Αλτσχάιμερ ή για την πρόληψη της άνοιας. Δεν θα πρέπει κανείς να τα ξεκινήσει με την ελπίδα να προστατέψει τη μνήμη του. Όποιος έχει απορίες καλό είναι να μιλήσει με τον γιατρό του.

Η επιστήμη όμως δεν έχει πει την τελευταία λέξη. Οι ερευνητές βλέπουν αυτά τα φάρμακα ως ένα εργαλείο για να καταλάβουμε καλύτερα πώς συνδέεται η υγεία του σώματος με την υγεία του μυαλού. Από αυτή τη γνώση θα μπορούσαν κάποτε να προκύψουν νέες θεραπείες, σχεδιασμένες ειδικά για τον εγκέφαλο.

Πηγές