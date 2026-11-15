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Οι φήμες περί επιστροφής της παρουσιάστριας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ διαψεύστηκαν κατηγορηματικά από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Η ίδια διατηρεί επιλεκτικές εμπορικές συνεργασίες και παραμένει ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά την άρνησή της σε προτάσεις για τηλεοπτικές συνεντεύξεις.

Αν και έχει απορρίψει τις προτάσεις για επιστροφή στην τηλεόραση, η παρουσιάστρια δεν έχει αποκλείσει οριστικά αυτό το ενδεχόμενο για το μέλλον.

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Στο κέντρο της Κηφισιάς εθέαθη να κάνει τις αγορές της η Ελένη Μενεγάκη το μεσημέρι του Σαββάτου. Λαμπερή και περιποιημένη όπως πάντα, χαιρετούσε τον κόσμο που την αναγνώριζε, ενώ το βράδυ της ίδιας μέρας δημοσιεύσε τρεις φωτογραφίες από το στολισμένο της σαλόνι.

Την ίδια στιγμή, φήμες που την ήθελαν να επιστρέφει στη μικρή οθόνη και συγκεκριμένα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, διαψεύδονται κατηγορηματικά και από τις δύο πλευρές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο σταθμός δεν θα ήθελε να έχει στο δυναμικό του την Ελένη Μενεγάκη- αξίζει να σημειωθεί πως η 57χρονη, σήμερα, παρουσιάστρια, είχε συνεργαστεί για πολλά χρόνια στον ΑΝΤ1 με τη διευθύντρια προγράμματος του ΣΚΑΪ, Άλκηστη Μαραγκουδάκη.

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Η Ελένη Μενεγάκη μπροστά στο χριστουγεννιάτικό της δέντρο- διακρίνεται μια μπάλα με τη φωτογραφία της κόρης της, Λάουρας Λάτσιου.

Παρά το γεγονός ότι η ίδια έχει απορρίψει κάθε πρόταση για συνέντευξη που της έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια, παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media, αναρτώντας στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί κάποιες επιλεκτικές εμπορικές της συνεργασίες.

Η πάλαι ποτέ «βασίλισσα» της πρωινής ζώνης πόζαρε με διαφορετικά ρούχα στο εντυπωσιακό σαλόνι της όπου κυριαρχούν οι μπεζ τόνοι.

Ελένη Μενεγάκη: Θα επιστρέψει ποτέ στην τηλεόραση;

Μπορεί η ίδια να έχει απαντήσει αρνητικά σε όσες προτάσεις της έχουν γίνει για να επιστρέψει στην τηλεόραση, η πιο ακριβοπληρωμένη όμως παρουσιάστρια στην ιστορία της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης, δεν έχει αποκλείσει οριστικά το ενδεχόμενο επιστροφής της, αν και όσο περνάει ο καιρός οι πιθανότητες γίνονται όλο και μικρότερες.

«Η δόξα δεν ήταν ποτέ οδηγός και κίνητρο για την Ελένη Μενεγάκη, ήταν ένα εργαλείο δουλειάς» λέει άνθρωπος που την έχει γνωρίσει καλά. «Η Ελένη ήταν πάντα μια πανέξυπνη businesswoman, μια κατηγορία από μόνη της. Γι’ αυτό η τηλεόραση δεν της λείπει, δεν την είχε ποτέ ανάγκη για να νιώσει ευτυχισμένη και πλήρης. Αν της έλειπε, θα είχε ήδη γυρίσει».