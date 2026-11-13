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Χωρίς να ξεχνάμε ότι πίσω από αυτή τη βιομηχανική επανάσταση εξακολουθούν να βρίσκονται άνθρωποι: επιστήμονες, μηχανικοί, τεχνικοί και εργαζόμενοι.

Αλλά ένα εργοστάσιο όπου, κάποια ημέρα, ρομπότ θα κατασκευάζουν άλλα ρομπότ.

Και ίσως η πιο χαρακτηριστική εικόνα αυτής της μετάβασης να μην είναι ένα ανθρωποειδές που χορεύει μπροστά στις κάμερες.

Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας.

Δεν έχει όμως λύσει ακόμη το δυσκολότερο πρόβλημα: πώς ένα ρομπότ θα μπορεί να εργάζεται αυτόνομα, γρήγορα, με ασφάλεια και με οικονομικά ανταγωνιστικό τρόπο σε πραγματικές συνθήκες.

Η Κίνα διαθέτει ήδη σημαντικά πλεονεκτήματα στην παραγωγή εξαρτημάτων, στην οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην ανάπτυξη βιομηχανικών υποδομών.

Δημιουργείται ένα νέο βιομηχανικό οικοσύστημα, στο οποίο συνδυάζονται η μηχανική κατασκευή, η τεχνητή νοημοσύνη και η μαζική παραγωγή.

Στα κινεζικά εργοστάσια δεν δημιουργούνται απλώς μηχανές με ανθρώπινο σχήμα.

Η επόμενη βιομηχανική επανάσταση κατασκευάζεται ήδη

Ένα ρομπότ μπορεί να εκτελεί μια εντολή. Δεν σημαίνει ότι διαθέτει ανθρώπινη κρίση, κοινωνική αντίληψη ή την ικανότητα να διαχειρίζεται κάθε απρόβλεπτη κατάσταση.

Και υπάρχει ακόμη μια ουσιαστική διαφορά.

Η επανεκπαίδευση και η προστασία των εργαζομένων θα είναι καθοριστικής σημασίας.

Οι εργαζόμενοι σε επαναλαμβανόμενες χειρωνακτικές δραστηριότητες μπορεί να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη πίεση, ενώ θα αυξάνεται η ανάγκη για ανθρώπους που σχεδιάζουν, προγραμματίζουν, επιβλέπουν και επισκευάζουν αυτοματοποιημένα συστήματα.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι συνέπειες κατανέμονται ισότιμα.

Η ιστορία της βιομηχανίας δείχνει ότι οι τεχνολογικές επαναστάσεις καταργούν ορισμένες εργασίες, μεταβάλλουν άλλες και δημιουργούν νέες ειδικότητες.

Το ερώτημα απασχολεί εργαζομένους, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.

Θα πάρουν τελικά οι μηχανές τις δουλειές μας;

Χρειάζονται επίσης αξιόπιστα, συγκρίσιμα ελληνικά στατιστικά για την εγκατεστημένη ρομποτική βάση και την υιοθέτηση προηγμένων αυτοματισμών, ώστε η συζήτηση να στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα.

Ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα διαθέτουν δραστηριότητα στη ρομποτική, στην πληροφορική και στα αυτόνομα συστήματα. Η μεταφορά αυτής της γνώσης στην παραγωγή αποτελεί μία από τις μεγάλες προκλήσεις.

Η εκπαίδευση μηχανικών, τεχνικών αυτοματισμού, προγραμματιστών και ειδικών συντήρησης αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Για την Ελλάδα, επομένως, το πρώτο ερώτημα δεν είναι πόσα ανθρωποειδή θα αγοράσουμε, αλλά πώς θα αξιοποιήσουμε σωστά τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη.

Δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι εφαρμογές απαιτούν ανθρωποειδή ρομπότ. Σε πολλές περιπτώσεις, απλούστερα εξειδικευμένα μηχανήματα είναι καταλληλότερα.

Στον τομέα της υγείας, ρομποτικά συστήματα μπορούν να βοηθήσουν σε μεταφορές υλικών, εφοδιασμό και ορισμένες υποστηρικτικές εργασίες.

Στον τουρισμό θα μπορούσαν να αναπτυχθούν εφαρμογές εξυπηρέτησης επισκεπτών, μεταφοράς αντικειμένων ή υποστήριξης λειτουργιών ξενοδοχείων.

Στη βιομηχανία τροφίμων, στις φαρμακοβιομηχανίες, στις αποθήκες, στα κέντρα διανομής και στις μεταφορές υπάρχουν εργασίες που μπορούν να αυτοματοποιηθούν.

Ωστόσο, η ρομποτική και οι αυτοματισμοί μπορούν να επηρεάσουν σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η χώρα μας δεν διαθέτει βιομηχανική παραγωγή αντίστοιχης κλίμακας με την Κίνα, τη Γερμανία ή την Ιαπωνία.

Η ελληνική διάσταση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Και στην Ελλάδα; Πότε θα δούμε ανθρωποειδή ρομπότ;

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η πραγματική ζήτηση θα ακολουθήσει την παραγωγική δυναμικότητα που σχεδιάζεται.

Η μεγάλη κρατική στήριξη, οι επιδοτήσεις και η είσοδος πολλών επιχειρήσεων στην αγορά μπορεί να οδηγήσουν σε υπερπαραγωγή, έντονο ανταγωνισμό τιμών και επιχειρηματικές αποτυχίες.

Ωστόσο, η ταχεία ανάπτυξη δημιουργεί και κινδύνους.

Η παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ συνδυάζει πολλούς στρατηγικούς τομείς: τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικά, μηχανική, μπαταρίες και αυτοματισμούς.

Παράλληλα, επιδιώκει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της και να αποκτήσει ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά προηγμένων τεχνολογιών.

Η Κίνα αντιμετωπίζει δημογραφική γήρανση και συρρίκνωση του εργατικού της δυναμικού.

Η απάντηση δεν είναι μόνο τεχνολογική.

Γιατί η Κίνα επενδύει τόσο πολύ;

Οι συμβατικοί βιομηχανικοί βραχίονες παραμένουν συχνά ταχύτεροι, οικονομικότεροι και πιο αξιόπιστοι.

Επομένως, η εικόνα ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι ήδη έτοιμα να αντικαταστήσουν μαζικά τους εργαζομένους δεν επιβεβαιώνεται από τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα.

Σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένα ανθρωποειδή εκτελούν απλές εργασίες με ταχύτητα που αντιστοιχεί περίπου στο 20% της ανθρώπινης.

Χρειάζεται ακρίβεια, ταχύτητα, προσαρμογή σε απρόβλεπτες καταστάσεις και αξιοπιστία επί πολλές ώρες.

Όμως η εργασία μέσα σε ένα πραγματικό εργοστάσιο είναι διαφορετική υπόθεση.

Οι μηχανές μπορούν να χορεύουν, να εκτελούν εντυπωσιακές κινήσεις και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς.

Στις 27 Αυγούστου 2026, μεγάλη έρευνα του Reuters ανέδειξε την απόσταση ανάμεσα στις θεαματικές επιδείξεις και στις πραγματικές δυνατότητες των ανθρωποειδών ρομπότ.

Η μεγάλη αποκάλυψη του Reuters: Τα ρομπότ ακόμη δυσκολεύονται

Ένα φθηνό ρομπότ που εργάζεται πολύ αργά μπορεί τελικά να είναι οικονομικά λιγότερο συμφέρον από έναν συμβατικό βιομηχανικό αυτοματισμό.

Πρέπει να υπολογιστούν η εγκατάσταση, ο προγραμματισμός, η συντήρηση, η κατανάλωση ενέργειας και ο χρόνος που χρειάζεται το ρομπότ για να ολοκληρώσει μια εργασία.

Όμως η τιμή αγοράς δεν είναι το μοναδικό κόστος.

Στοιχεία της κινεζικής αγοράς δείχνουν ότι οι τιμές ορισμένων μοντέλων μειώνονται καθώς αυξάνεται η παραγωγή.

Από την άλλη πλευρά, προηγμένα βιομηχανικά συστήματα με εξειδικευμένα χέρια, αισθητήρες και λογισμικό μπορούν να κοστίζουν πολύ περισσότερο.

Υπάρχουν και φθηνότερα μοντέλα, ιδιαίτερα όσα προορίζονται για έρευνα, εκπαίδευση και επιδείξεις.

Σύμφωνα με ανάλυση του MERICS, βιομηχανικά ανθρωποειδή ρομπότ στην Κίνα μπορεί να κοστίζουν περίπου 300.000 έως 500.000 γιουάν, δηλαδή περίπου 36.000 έως 62.500 ευρώ με τις ενδεικτικές ισοτιμίες της συγκεκριμένης ανάλυσης.

Οι τιμές διαφέρουν εντυπωσιακά ανάλογα με τις δυνατότητες, το μέγεθος και τη χρήση.

Κινητήρες, μπαταρίες, ηλεκτρονικά, αισθητήρες και μηχανικά εξαρτήματα μπορούν να προέρχονται από ένα τεράστιο δίκτυο προμηθευτών που ήδη εξυπηρετεί την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία ηλεκτρονικών.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της Κίνας είναι η βιομηχανική της υποδομή.

Στην κινεζική αγορά δραστηριοποιούνται εταιρείες όπως η Unitree, η UBTech και η AgiBot, καθεμία με διαφορετικά μοντέλα και τεχνολογικές προσεγγίσεις.

Πρόκειται για επιχειρηματικούς στόχους και όχι για ήδη πραγματοποιημένη παραγωγή.

Η εταιρεία έχει παρουσιάσει σχέδια για αύξηση της δυναμικότητας στις 100.000 μονάδες το 2028 και, μακροπρόθεσμα, στις 500.000 το 2030.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας που δημοσίευσε το China SCIO, η πρώτη φάση έχει σχεδιασμένη ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 10.000 μονάδων.

Τον Μάιο του 2026 άρχισε να λειτουργεί στο Πεκίνο το LY iTECH Beijing Embodied Intelligence Super Factory, μια μονάδα που προσφέρει υπηρεσίες κατασκευής, συναρμολόγησης και δοκιμών ανθρωποειδών ρομπότ.

Τα μεγάλα εργοστάσια και οι κινεζικές φιλοδοξίες

Πρέπει να επαναλαμβάνει τις ίδιες κινήσεις με ακρίβεια, χωρίς επικίνδυνα σφάλματα και με περιορισμένες ανάγκες συντήρησης.

Μια μηχανή που λειτουργεί σωστά σε μία εντυπωσιακή επίδειξη δεν είναι απαραίτητα έτοιμη να εργάζεται καθημερινά σε ένα εργοστάσιο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αξιοπιστία.

Ελέγχεται αν το ρομπότ μπορεί να σηκωθεί, να περπατήσει, να σταματήσει και να εκτελέσει την εργασία για την οποία προορίζεται.

Δοκιμάζονται η ισορροπία, η κίνηση των αρθρώσεων, η απόκριση των αισθητήρων, η μπαταρία και η λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

Όταν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση, αρχίζει ένας νέος κύκλος ελέγχων.

Έκτο στάδιο: Οι τελικές δοκιμές πριν από την παραγωγή

Πρέπει πρώτα να μάθει.

Με άλλα λόγια, το ρομπότ δεν βγαίνει από το εργοστάσιο γνωρίζοντας αυτομάτως να κάνει τα πάντα.

Έτσι δημιουργούνται δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι κινήσεις επαναλαμβάνονται εκατοντάδες ή χιλιάδες φορές, με μικρές αλλαγές στα αντικείμενα και στο περιβάλλον.

Σε άλλο κέντρο εκπαίδευσης στο Πεκίνο, που παρουσιάστηκε σε ρεπορτάζ του China SCIO τον Ιούνιο του 2026, τεχνικοί εκπαιδεύουν ρομπότ να πιάνουν λαχανικά, να τα ζυγίζουν και να τα επιστρέφουν στη θέση τους.

Σύμφωνα με το Reuters, ένας αρχάριος εκπαιδευτής μπορεί να χρειαστεί ακόμη και 300 προσπάθειες για να καταγράψει μία επιτυχημένη κίνηση. Ένας έμπειρος μπορεί να χρειαστεί περίπου 50.

Η διαδικασία είναι επίπονη.

Τους μαθαίνουν να μετακινούν κιβώτια, να συσκευάζουν προϊόντα και να εκτελούν απλές καθημερινές εργασίες.

Άνθρωποι εκπαιδευτές, φορώντας ειδικές συσκευές και χρησιμοποιώντας χειριστήρια με αισθητήρες, καθοδηγούν τα ρομπότ σε συγκεκριμένες κινήσεις.

Το Reuters επισκέφθηκε κέντρο εκπαίδευσης στη Liuzhou, στη νότια Κίνα, όπου περισσότεροι από 100 ανθρωποειδείς μηχανισμοί χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των διεθνών ρεπορτάζ είναι ότι τα ρομπότ χρειάζονται εκπαίδευση.

Σκοπός της είναι η τεχνητή νοημοσύνη να αποκτήσει φυσική δράση στον πραγματικό κόσμο.

Δεν περιορίζεται στην παραγωγή απαντήσεων στην οθόνη ενός υπολογιστή.

Η τεχνολογία αυτή ονομάζεται embodied AI, δηλαδή ενσώματη τεχνητή νοημοσύνη.

Ένα ρομπότ μπορεί να αναγνωρίσει ένα κουτί. Πρέπει όμως να υπολογίσει πού βρίσκεται, πώς θα το πλησιάσει, πόση δύναμη θα χρησιμοποιήσει και πού θα το τοποθετήσει.

Οι μηχανικοί χρησιμοποιούν αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, συστήματα μηχανικής όρασης και μοντέλα που συνδέουν την αντίληψη με τη δράση.

Η μηχανική κατασκευή ενός ρομπότ είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά η δημιουργία ενός συστήματος που θα καταλαβαίνει το περιβάλλον και θα λαμβάνει σωστές αποφάσεις είναι ακόμη δυσκολότερη.

Εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη πρόκληση.

Αλλά ακόμη δεν ξέρει απαραίτητα τι πρέπει να κάνει μέσα σε αυτόν.

Το ρομπότ αρχίζει να αποκτά τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τον φυσικό κόσμο.

Όλα αυτά συνδέονται με ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου, επεξεργαστές και συστήματα επικοινωνίας.

Οι αισθητήρες ισορροπίας καταγράφουν τις αλλαγές στην κλίση και στην κίνηση του σώματος.

Οι αισθητήρες δύναμης το βοηθούν να καταλάβει πόσο δυνατά πιάνει ένα αντικείμενο.

Οι κάμερες λειτουργούν ως μάτια.

Κάμερες, αισθητήρες βάθους, συστήματα αδρανειακής μέτρησης, κωδικοποιητές θέσης και αισθητήρες δύναμης επιτρέπουν στο ρομπότ να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του και στο ίδιο του το σώμα.

Όταν ολοκληρωθεί ο μηχανικός σκελετός, αρχίζει η εγκατάσταση των αισθητήρων.

Τρίτο στάδιο: Τα μάτια, τα αυτιά και η αίσθηση της ισορροπίας

Η κινεζική Linkerbot, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, αναπτύσσει εξειδικευμένα ρομποτικά χέρια και παράγει βασικά εξαρτήματα όπως κινητήρες, αρθρώσεις και μειωτήρες.

Το ανθρώπινο χέρι μπορεί να σηκώσει ένα βαρύ αντικείμενο αλλά και να πιάσει προσεκτικά ένα αυγό. Η αναπαραγωγή αυτής της ικανότητας απαιτεί εξαιρετικά ακριβείς μηχανισμούς και αισθητήρες.

Η κατασκευή των χεριών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές προκλήσεις.

Ένα ρομπότ χρειάζεται πολλούς βαθμούς ελευθερίας, δηλαδή ανεξάρτητες δυνατότητες κίνησης, για να λυγίζει τα γόνατα, να στρέφει τη μέση, να κινεί τους ώμους και να χρησιμοποιεί τα δάχτυλά του.

Οι ηλεκτροκινητήρες παράγουν την κίνηση, ενώ οι μειωτήρες και τα συστήματα ελέγχου καθορίζουν τη δύναμη, την ταχύτητα και την ακρίβειά της.

Είναι τα εξαρτήματα που λειτουργούν σαν τεχνητοί μύες.

Στη συνέχεια τοποθετούνται ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες στροφών και μηχανισμοί μετάδοσης της κίνησης.

Γι’ αυτό η γεωμετρία των αρθρώσεων και η κατανομή του βάρους είναι κρίσιμες.

Ένα ανθρωποειδές ρομπότ δεν αρκεί να στέκεται όρθιο. Πρέπει να μπορεί να μεταφέρει το βάρος του από το ένα πόδι στο άλλο, να διατηρεί την ισορροπία του και να αντιδρά όταν αλλάζει η επιφάνεια πάνω στην οποία κινείται.

Οι κατασκευαστές προσπαθούν να πετύχουν έναν δύσκολο συνδυασμό: μικρό βάρος, μεγάλη αντοχή και αρκετή ευελιξία.

Ακολουθεί η παραγωγή των εξαρτημάτων από κράματα αλουμινίου, χάλυβα, συνθετικά υλικά και άλλα υλικά υψηλής αντοχής.

Μηχανικοί χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης για να δημιουργήσουν τον κορμό, τα χέρια, τα πόδια, τις αρθρώσεις και το κεφάλι του ρομπότ.

Η κατασκευή αρχίζει από τον μηχανικό σχεδιασμό.

Η απόσταση από τα εκατομμύρια συμβατικών βιομηχανικών ρομπότ παραμένει τεράστια. Αλλά η κατεύθυνση είναι σαφής.

Το 2025 η παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα υπολογίστηκε από το ερευνητικό ινστιτούτο MERICS σε περίπου 12.800 μονάδες. Άλλες εκτιμήσεις της αγοράς αναφέρουν διαφορετικούς αριθμούς, καθώς δεν χρησιμοποιούν όλες οι εταιρείες τον ίδιο ορισμό για τα ανθρωποειδή και τις αποστολές προϊόντων.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές θέλουν να δημιουργήσουν ρομπότ με ανθρώπινη μορφή, ικανά να κινούνται σε χώρους σχεδιασμένους για ανθρώπους.

Όμως η νέα φιλοδοξία είναι διαφορετική.

Πρόκειται κυρίως για μηχανικούς βραχίονες και αυτοματοποιημένα συστήματα που κατασκευάζουν αυτοκίνητα, ηλεκτρονικές συσκευές, μηχανήματα και βιομηχανικά προϊόντα.

Συνολικά, περισσότερα από δύο εκατομμύρια βιομηχανικά ρομπότ λειτουργούσαν ήδη στην κινεζική παραγωγή.

Σύμφωνα με την International Federation of Robotics (IFR), το 2024 εγκαταστάθηκαν στην Κίνα περίπου 295.000 νέα βιομηχανικά ρομπότ, αριθμός που αντιστοιχεί στο 54% των νέων εγκαταστάσεων παγκοσμίως.

Η Κίνα έχει ήδη περισσότερα από δύο εκατομμύρια βιομηχανικά ρομπότ

Το ερώτημα είναι απλό: Πώς κατασκευάζεται ένα ανθρωποειδές ρομπότ; Και πόσο απέχουμε από την ημέρα που θα εργάζεται δίπλα μας ή ακόμη και στη θέση μας;

Εργοστάσια, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια συνεργάζονται για να κατασκευάσουν μηχανές που δεν θα περιορίζονται στις συνηθισμένες επαναλαμβανόμενες κινήσεις των βιομηχανικών ρομπότ, αλλά θα μπορούν να περπατούν, να μεταφέρουν αντικείμενα, να αναγνωρίζουν το περιβάλλον τους και, μελλοντικά, να εκτελούν πολύ πιο σύνθετες εργασίες.

Είναι η πραγματικότητα μιας νέας βιομηχανίας που αναπτύσσεται με εντυπωσιακή ταχύτητα στην Κίνα.

Μια μεγάλη αίθουσα εργοστασίου. Δεκάδες ανθρωποειδή ρομπότ, με μεταλλικά σώματα, ηλεκτρονικά μάτια και αρθρωτά χέρια, βρίσκονται παραταγμένα το ένα δίπλα στο άλλο. Μοιάζουν με σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Μόνο που αυτή τη φορά δεν πρόκειται για κινηματογραφικά σκηνικά.

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Κίνα: Μέσα στα εργοστάσια όπου κατασκευάζονται ανθρωποειδή ρομπότ – Πώς γεννιέται ο νέος «εργάτης»

Μια μεγάλη αίθουσα εργοστασίου. Δεκάδες ανθρωποειδή ρομπότ, με μεταλλικά σώματα, ηλεκτρονικά μάτια και αρθρωτά χέρια, βρίσκονται παραταγμένα το ένα δίπλα στο άλλο. Μοιάζουν με σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Μόνο που αυτή τη φορά δεν πρόκειται για κινηματογραφικά σκηνικά.

Είναι η πραγματικότητα μιας νέας βιομηχανίας που αναπτύσσεται με εντυπωσιακή ταχύτητα στην Κίνα.

Εργοστάσια, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια συνεργάζονται για να κατασκευάσουν μηχανές που δεν θα περιορίζονται στις συνηθισμένες επαναλαμβανόμενες κινήσεις των βιομηχανικών ρομπότ, αλλά θα μπορούν να περπατούν, να μεταφέρουν αντικείμενα, να αναγνωρίζουν το περιβάλλον τους και, μελλοντικά, να εκτελούν πολύ πιο σύνθετες εργασίες.

Το ερώτημα είναι απλό: Πώς κατασκευάζεται ένα ανθρωποειδές ρομπότ; Και πόσο απέχουμε από την ημέρα που θα εργάζεται δίπλα μας ή ακόμη και στη θέση μας;

https://www.youtube.com/watch?v=7Z9uu3xRDPU

Η Κίνα έχει ήδη περισσότερα από δύο εκατομμύρια βιομηχανικά ρομπότ

Σύμφωνα με την International Federation of Robotics (IFR), το 2024 εγκαταστάθηκαν στην Κίνα περίπου 295.000 νέα βιομηχανικά ρομπότ, αριθμός που αντιστοιχεί στο 54% των νέων εγκαταστάσεων παγκοσμίως.

Συνολικά, περισσότερα από δύο εκατομμύρια βιομηχανικά ρομπότ λειτουργούσαν ήδη στην κινεζική παραγωγή.

Πρόκειται κυρίως για μηχανικούς βραχίονες και αυτοματοποιημένα συστήματα που κατασκευάζουν αυτοκίνητα, ηλεκτρονικές συσκευές, μηχανήματα και βιομηχανικά προϊόντα.

Όμως η νέα φιλοδοξία είναι διαφορετική.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές θέλουν να δημιουργήσουν ρομπότ με ανθρώπινη μορφή, ικανά να κινούνται σε χώρους σχεδιασμένους για ανθρώπους.

Το 2025 η παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα υπολογίστηκε από το ερευνητικό ινστιτούτο MERICS σε περίπου 12.800 μονάδες. Άλλες εκτιμήσεις της αγοράς αναφέρουν διαφορετικούς αριθμούς, καθώς δεν χρησιμοποιούν όλες οι εταιρείες τον ίδιο ορισμό για τα ανθρωποειδή και τις αποστολές προϊόντων.

Η απόσταση από τα εκατομμύρια συμβατικών βιομηχανικών ρομπότ παραμένει τεράστια. Αλλά η κατεύθυνση είναι σαφής.

Πρώτο στάδιο: Κατασκευάζοντας τον μεταλλικό σκελετό

Η κατασκευή αρχίζει από τον μηχανικό σχεδιασμό.

Μηχανικοί χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης για να δημιουργήσουν τον κορμό, τα χέρια, τα πόδια, τις αρθρώσεις και το κεφάλι του ρομπότ.

Ακολουθεί η παραγωγή των εξαρτημάτων από κράματα αλουμινίου, χάλυβα, συνθετικά υλικά και άλλα υλικά υψηλής αντοχής.

Οι κατασκευαστές προσπαθούν να πετύχουν έναν δύσκολο συνδυασμό: μικρό βάρος, μεγάλη αντοχή και αρκετή ευελιξία.

Ένα ανθρωποειδές ρομπότ δεν αρκεί να στέκεται όρθιο. Πρέπει να μπορεί να μεταφέρει το βάρος του από το ένα πόδι στο άλλο, να διατηρεί την ισορροπία του και να αντιδρά όταν αλλάζει η επιφάνεια πάνω στην οποία κινείται.

Γι’ αυτό η γεωμετρία των αρθρώσεων και η κατανομή του βάρους είναι κρίσιμες.

Δεύτερο στάδιο: Οι ηλεκτρικοί μύες

Στη συνέχεια τοποθετούνται ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες στροφών και μηχανισμοί μετάδοσης της κίνησης.

Είναι τα εξαρτήματα που λειτουργούν σαν τεχνητοί μύες.

Οι ηλεκτροκινητήρες παράγουν την κίνηση, ενώ οι μειωτήρες και τα συστήματα ελέγχου καθορίζουν τη δύναμη, την ταχύτητα και την ακρίβειά της.

Ένα ρομπότ χρειάζεται πολλούς βαθμούς ελευθερίας, δηλαδή ανεξάρτητες δυνατότητες κίνησης, για να λυγίζει τα γόνατα, να στρέφει τη μέση, να κινεί τους ώμους και να χρησιμοποιεί τα δάχτυλά του.

Η κατασκευή των χεριών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές προκλήσεις.

Το ανθρώπινο χέρι μπορεί να σηκώσει ένα βαρύ αντικείμενο αλλά και να πιάσει προσεκτικά ένα αυγό. Η αναπαραγωγή αυτής της ικανότητας απαιτεί εξαιρετικά ακριβείς μηχανισμούς και αισθητήρες.

Η κινεζική Linkerbot, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, αναπτύσσει εξειδικευμένα ρομποτικά χέρια και παράγει βασικά εξαρτήματα όπως κινητήρες, αρθρώσεις και μειωτήρες.

Τρίτο στάδιο: Τα μάτια, τα αυτιά και η αίσθηση της ισορροπίας

Όταν ολοκληρωθεί ο μηχανικός σκελετός, αρχίζει η εγκατάσταση των αισθητήρων.

Κάμερες, αισθητήρες βάθους, συστήματα αδρανειακής μέτρησης, κωδικοποιητές θέσης και αισθητήρες δύναμης επιτρέπουν στο ρομπότ να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του και στο ίδιο του το σώμα.

Οι κάμερες λειτουργούν ως μάτια.

Οι αισθητήρες δύναμης το βοηθούν να καταλάβει πόσο δυνατά πιάνει ένα αντικείμενο.

Οι αισθητήρες ισορροπίας καταγράφουν τις αλλαγές στην κλίση και στην κίνηση του σώματος.

Όλα αυτά συνδέονται με ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου, επεξεργαστές και συστήματα επικοινωνίας.

Το ρομπότ αρχίζει να αποκτά τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τον φυσικό κόσμο.

Αλλά ακόμη δεν ξέρει απαραίτητα τι πρέπει να κάνει μέσα σε αυτόν.

Τέταρτο στάδιο: Ο εγκέφαλος της τεχνητής νοημοσύνης

Εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη πρόκληση.

Η μηχανική κατασκευή ενός ρομπότ είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά η δημιουργία ενός συστήματος που θα καταλαβαίνει το περιβάλλον και θα λαμβάνει σωστές αποφάσεις είναι ακόμη δυσκολότερη.

Οι μηχανικοί χρησιμοποιούν αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, συστήματα μηχανικής όρασης και μοντέλα που συνδέουν την αντίληψη με τη δράση.

Ένα ρομπότ μπορεί να αναγνωρίσει ένα κουτί. Πρέπει όμως να υπολογίσει πού βρίσκεται, πώς θα το πλησιάσει, πόση δύναμη θα χρησιμοποιήσει και πού θα το τοποθετήσει.

Η τεχνολογία αυτή ονομάζεται embodied AI, δηλαδή ενσώματη τεχνητή νοημοσύνη.

Δεν περιορίζεται στην παραγωγή απαντήσεων στην οθόνη ενός υπολογιστή.

Σκοπός της είναι η τεχνητή νοημοσύνη να αποκτήσει φυσική δράση στον πραγματικό κόσμο.

Πέμπτο στάδιο: Το ρομπότ πηγαίνει σχολείο

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των διεθνών ρεπορτάζ είναι ότι τα ρομπότ χρειάζονται εκπαίδευση.

Το Reuters επισκέφθηκε κέντρο εκπαίδευσης στη Liuzhou, στη νότια Κίνα, όπου περισσότεροι από 100 ανθρωποειδείς μηχανισμοί χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων.

Άνθρωποι εκπαιδευτές, φορώντας ειδικές συσκευές και χρησιμοποιώντας χειριστήρια με αισθητήρες, καθοδηγούν τα ρομπότ σε συγκεκριμένες κινήσεις.

Τους μαθαίνουν να μετακινούν κιβώτια, να συσκευάζουν προϊόντα και να εκτελούν απλές καθημερινές εργασίες.

Η διαδικασία είναι επίπονη.

Σύμφωνα με το Reuters, ένας αρχάριος εκπαιδευτής μπορεί να χρειαστεί ακόμη και 300 προσπάθειες για να καταγράψει μία επιτυχημένη κίνηση. Ένας έμπειρος μπορεί να χρειαστεί περίπου 50.

Σε άλλο κέντρο εκπαίδευσης στο Πεκίνο, που παρουσιάστηκε σε ρεπορτάζ του China SCIO τον Ιούνιο του 2026, τεχνικοί εκπαιδεύουν ρομπότ να πιάνουν λαχανικά, να τα ζυγίζουν και να τα επιστρέφουν στη θέση τους.

Οι κινήσεις επαναλαμβάνονται εκατοντάδες ή χιλιάδες φορές, με μικρές αλλαγές στα αντικείμενα και στο περιβάλλον.

Έτσι δημιουργούνται δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Με άλλα λόγια, το ρομπότ δεν βγαίνει από το εργοστάσιο γνωρίζοντας αυτομάτως να κάνει τα πάντα.

Πρέπει πρώτα να μάθει.

Έκτο στάδιο: Οι τελικές δοκιμές πριν από την παραγωγή

Όταν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση, αρχίζει ένας νέος κύκλος ελέγχων.

Δοκιμάζονται η ισορροπία, η κίνηση των αρθρώσεων, η απόκριση των αισθητήρων, η μπαταρία και η λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

Ελέγχεται αν το ρομπότ μπορεί να σηκωθεί, να περπατήσει, να σταματήσει και να εκτελέσει την εργασία για την οποία προορίζεται.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αξιοπιστία.

Μια μηχανή που λειτουργεί σωστά σε μία εντυπωσιακή επίδειξη δεν είναι απαραίτητα έτοιμη να εργάζεται καθημερινά σε ένα εργοστάσιο.

Πρέπει να επαναλαμβάνει τις ίδιες κινήσεις με ακρίβεια, χωρίς επικίνδυνα σφάλματα και με περιορισμένες ανάγκες συντήρησης.

Τα μεγάλα εργοστάσια και οι κινεζικές φιλοδοξίες

Τον Μάιο του 2026 άρχισε να λειτουργεί στο Πεκίνο το LY iTECH Beijing Embodied Intelligence Super Factory, μια μονάδα που προσφέρει υπηρεσίες κατασκευής, συναρμολόγησης και δοκιμών ανθρωποειδών ρομπότ.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας που δημοσίευσε το China SCIO, η πρώτη φάση έχει σχεδιασμένη ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 10.000 μονάδων.

Η εταιρεία έχει παρουσιάσει σχέδια για αύξηση της δυναμικότητας στις 100.000 μονάδες το 2028 και, μακροπρόθεσμα, στις 500.000 το 2030.

Πρόκειται για επιχειρηματικούς στόχους και όχι για ήδη πραγματοποιημένη παραγωγή.

Στην κινεζική αγορά δραστηριοποιούνται εταιρείες όπως η Unitree, η UBTech και η AgiBot, καθεμία με διαφορετικά μοντέλα και τεχνολογικές προσεγγίσεις.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της Κίνας είναι η βιομηχανική της υποδομή.

Κινητήρες, μπαταρίες, ηλεκτρονικά, αισθητήρες και μηχανικά εξαρτήματα μπορούν να προέρχονται από ένα τεράστιο δίκτυο προμηθευτών που ήδη εξυπηρετεί την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία ηλεκτρονικών.

Πόσο κοστίζει ένα ανθρωποειδές ρομπότ;

Οι τιμές διαφέρουν εντυπωσιακά ανάλογα με τις δυνατότητες, το μέγεθος και τη χρήση.

Σύμφωνα με ανάλυση του MERICS, βιομηχανικά ανθρωποειδή ρομπότ στην Κίνα μπορεί να κοστίζουν περίπου 300.000 έως 500.000 γιουάν, δηλαδή περίπου 36.000 έως 62.500 ευρώ με τις ενδεικτικές ισοτιμίες της συγκεκριμένης ανάλυσης.

Υπάρχουν και φθηνότερα μοντέλα, ιδιαίτερα όσα προορίζονται για έρευνα, εκπαίδευση και επιδείξεις.

Από την άλλη πλευρά, προηγμένα βιομηχανικά συστήματα με εξειδικευμένα χέρια, αισθητήρες και λογισμικό μπορούν να κοστίζουν πολύ περισσότερο.

Στοιχεία της κινεζικής αγοράς δείχνουν ότι οι τιμές ορισμένων μοντέλων μειώνονται καθώς αυξάνεται η παραγωγή.

Όμως η τιμή αγοράς δεν είναι το μοναδικό κόστος.

Πρέπει να υπολογιστούν η εγκατάσταση, ο προγραμματισμός, η συντήρηση, η κατανάλωση ενέργειας και ο χρόνος που χρειάζεται το ρομπότ για να ολοκληρώσει μια εργασία.

Ένα φθηνό ρομπότ που εργάζεται πολύ αργά μπορεί τελικά να είναι οικονομικά λιγότερο συμφέρον από έναν συμβατικό βιομηχανικό αυτοματισμό.

Η μεγάλη αποκάλυψη του Reuters: Τα ρομπότ ακόμη δυσκολεύονται

Στις 27 Αυγούστου 2026, μεγάλη έρευνα του Reuters ανέδειξε την απόσταση ανάμεσα στις θεαματικές επιδείξεις και στις πραγματικές δυνατότητες των ανθρωποειδών ρομπότ.

Οι μηχανές μπορούν να χορεύουν, να εκτελούν εντυπωσιακές κινήσεις και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς.

Όμως η εργασία μέσα σε ένα πραγματικό εργοστάσιο είναι διαφορετική υπόθεση.

Χρειάζεται ακρίβεια, ταχύτητα, προσαρμογή σε απρόβλεπτες καταστάσεις και αξιοπιστία επί πολλές ώρες.

Σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένα ανθρωποειδή εκτελούν απλές εργασίες με ταχύτητα που αντιστοιχεί περίπου στο 20% της ανθρώπινης.

Επομένως, η εικόνα ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι ήδη έτοιμα να αντικαταστήσουν μαζικά τους εργαζομένους δεν επιβεβαιώνεται από τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα.

Οι συμβατικοί βιομηχανικοί βραχίονες παραμένουν συχνά ταχύτεροι, οικονομικότεροι και πιο αξιόπιστοι.

Γιατί η Κίνα επενδύει τόσο πολύ;

Η απάντηση δεν είναι μόνο τεχνολογική.

Η Κίνα αντιμετωπίζει δημογραφική γήρανση και συρρίκνωση του εργατικού της δυναμικού.

Παράλληλα, επιδιώκει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της και να αποκτήσει ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά προηγμένων τεχνολογιών.

Η παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ συνδυάζει πολλούς στρατηγικούς τομείς: τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικά, μηχανική, μπαταρίες και αυτοματισμούς.

Ωστόσο, η ταχεία ανάπτυξη δημιουργεί και κινδύνους.

Η μεγάλη κρατική στήριξη, οι επιδοτήσεις και η είσοδος πολλών επιχειρήσεων στην αγορά μπορεί να οδηγήσουν σε υπερπαραγωγή, έντονο ανταγωνισμό τιμών και επιχειρηματικές αποτυχίες.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η πραγματική ζήτηση θα ακολουθήσει την παραγωγική δυναμικότητα που σχεδιάζεται.

Και στην Ελλάδα; Πότε θα δούμε ανθρωποειδή ρομπότ;

Η ελληνική διάσταση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η χώρα μας δεν διαθέτει βιομηχανική παραγωγή αντίστοιχης κλίμακας με την Κίνα, τη Γερμανία ή την Ιαπωνία.

Ωστόσο, η ρομποτική και οι αυτοματισμοί μπορούν να επηρεάσουν σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Στη βιομηχανία τροφίμων, στις φαρμακοβιομηχανίες, στις αποθήκες, στα κέντρα διανομής και στις μεταφορές υπάρχουν εργασίες που μπορούν να αυτοματοποιηθούν.

Στον τουρισμό θα μπορούσαν να αναπτυχθούν εφαρμογές εξυπηρέτησης επισκεπτών, μεταφοράς αντικειμένων ή υποστήριξης λειτουργιών ξενοδοχείων.

Στον τομέα της υγείας, ρομποτικά συστήματα μπορούν να βοηθήσουν σε μεταφορές υλικών, εφοδιασμό και ορισμένες υποστηρικτικές εργασίες.

Δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι εφαρμογές απαιτούν ανθρωποειδή ρομπότ. Σε πολλές περιπτώσεις, απλούστερα εξειδικευμένα μηχανήματα είναι καταλληλότερα.

Για την Ελλάδα, επομένως, το πρώτο ερώτημα δεν είναι πόσα ανθρωποειδή θα αγοράσουμε, αλλά πώς θα αξιοποιήσουμε σωστά τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η εκπαίδευση μηχανικών, τεχνικών αυτοματισμού, προγραμματιστών και ειδικών συντήρησης αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα διαθέτουν δραστηριότητα στη ρομποτική, στην πληροφορική και στα αυτόνομα συστήματα. Η μεταφορά αυτής της γνώσης στην παραγωγή αποτελεί μία από τις μεγάλες προκλήσεις.

Χρειάζονται επίσης αξιόπιστα, συγκρίσιμα ελληνικά στατιστικά για την εγκατεστημένη ρομποτική βάση και την υιοθέτηση προηγμένων αυτοματισμών, ώστε η συζήτηση να στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα.

Θα πάρουν τελικά οι μηχανές τις δουλειές μας;

Το ερώτημα απασχολεί εργαζομένους, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.

Η ιστορία της βιομηχανίας δείχνει ότι οι τεχνολογικές επαναστάσεις καταργούν ορισμένες εργασίες, μεταβάλλουν άλλες και δημιουργούν νέες ειδικότητες.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι συνέπειες κατανέμονται ισότιμα.

Οι εργαζόμενοι σε επαναλαμβανόμενες χειρωνακτικές δραστηριότητες μπορεί να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη πίεση, ενώ θα αυξάνεται η ανάγκη για ανθρώπους που σχεδιάζουν, προγραμματίζουν, επιβλέπουν και επισκευάζουν αυτοματοποιημένα συστήματα.

Η επανεκπαίδευση και η προστασία των εργαζομένων θα είναι καθοριστικής σημασίας.

Και υπάρχει ακόμη μια ουσιαστική διαφορά.

Ένα ρομπότ μπορεί να εκτελεί μια εντολή. Δεν σημαίνει ότι διαθέτει ανθρώπινη κρίση, κοινωνική αντίληψη ή την ικανότητα να διαχειρίζεται κάθε απρόβλεπτη κατάσταση.

Η επόμενη βιομηχανική επανάσταση κατασκευάζεται ήδη

Στα κινεζικά εργοστάσια δεν δημιουργούνται απλώς μηχανές με ανθρώπινο σχήμα.

Δημιουργείται ένα νέο βιομηχανικό οικοσύστημα, στο οποίο συνδυάζονται η μηχανική κατασκευή, η τεχνητή νοημοσύνη και η μαζική παραγωγή.

Η Κίνα διαθέτει ήδη σημαντικά πλεονεκτήματα στην παραγωγή εξαρτημάτων, στην οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην ανάπτυξη βιομηχανικών υποδομών.

Δεν έχει όμως λύσει ακόμη το δυσκολότερο πρόβλημα: πώς ένα ρομπότ θα μπορεί να εργάζεται αυτόνομα, γρήγορα, με ασφάλεια και με οικονομικά ανταγωνιστικό τρόπο σε πραγματικές συνθήκες.

Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας.

Και ίσως η πιο χαρακτηριστική εικόνα αυτής της μετάβασης να μην είναι ένα ανθρωποειδές που χορεύει μπροστά στις κάμερες.

Αλλά ένα εργοστάσιο όπου, κάποια ημέρα, ρομπότ θα κατασκευάζουν άλλα ρομπότ.

Χωρίς να ξεχνάμε ότι πίσω από αυτή τη βιομηχανική επανάσταση εξακολουθούν να βρίσκονται άνθρωποι: επιστήμονες, μηχανικοί, τεχνικοί και εργαζόμενοι.

Πηγές τεκμηρίωσης: Reuters (27 Αυγούστου 2026), BBC (24 Αυγούστου 2026), International Federation of Robotics – World Robotics 2025, MERICS (30 Απριλίου 2026), China SCIO (3 Ιουνίου 2026).