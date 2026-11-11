Ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Μαρία Γεωργιάδου από τον φακό της Ολυμπίας Κρασαγάκη για το περιοδικό ΟΚ!

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Οι δύο ηθοποιοί διατηρούν σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης, έχοντας ως κοινό σημείο αναφοράς τον γιο τους.

Η αφορμή για τη συνάντησή τους στάθηκε η συνεργασία τους στη νέα τηλεοπτική σειρά Σπιλιάδες, στην οποία συμμετέχει και ο γιος τους.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου δήλωσε ότι βρίσκεται σε μια δημιουργική φάση της ζωής του και παραμένει ανοιχτός στο ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα.

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Μετά από 14 χρόνια γάμου, και δυο δεκαετίες μετά το διαζύγιό τους, ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Μαρία Γεωργιάδου φωτογραφήθηκαν για το περιοδικό ΟΚ! και εξομολόγηθηκαν στον δημοσιογράγο Αστέρη Κασιμάτη ότι ο έρωτας και η αγάπη μπορούν να μετουσιωθούν σε σεβασμό και εκτίμηση. Αφορμή για τη συνάντηση αυτή στάθηκε η συνεργασία τους στη νέα σειρά Σπιλιάδες που θα κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 στο δεύτερο μισό της σεζόν- μάλιστα εκεί συμμετέχει στη συγγραφική ομάδα και ο γιος τους που παραμένει φυσικά η μεγάλη τους αδυναμία.



Ερωτευτήκατε, υπήρξατε παντρεμένοι, αποκτήσατε τον 29χρονο σήμερα γιο σας, Αλκιβιάδη, και εδώ και 20 χρόνια είστε χωρισμένοι. Πέρα από το παιδί σας, τι ήταν αυτό που σας κράτησε συνδεδεμένους μετά το διαζύγιο;

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Στράτος: Έχουμε κοινές ηθικές αξίες. Προτεραιότητά μας πάντα ήταν η αγάπη. Στον έρωτα δεν λειτουργεί το μυαλό αλλά η συναισθηματική νοημοσύνη. Με αυτήν αναπτύσσεται η αρετή της συμπόνιας, της αγάπης, και φεύγει η ιδιοτέλεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι έρωτες είναι καταστροφικοί. Πολλοί ερωτεύονται παράφορα αλλά δεν παντρεύονται κιόλας. Εμείς ξεκινήσαμε από φλογερό έρωτα και τα συνδυάσαμε και τα δύο.

Μαρία: Ενώ χωρίσαμε, δεν μαλώσαμε ποτέ. Είμαστε δύο άνθρωποι που μοιραστήκαμε κάποια πράγματα, αγαπάμε το παιδί μας και σεβόμαστε τη ζωή και την ατομικότητα ο ένας του άλλου.

Ακόμα και αμέσως μετά τον χωρισμό τους, το πρώην ζευγάρι συνέχισε να φωτογραφίζεται μαζί.

Σε αντίθεση με αρκετά διαζευγμένα ζευγάρια, καταφέρατε να μη γίνετε εχθροί.

Μαρία: Όχι, δεν γίναμε εχθροί αλλά δεν είμαστε και κολλητοί. Ο Στράτος δεν είναι ο άνθρωπος που θα πάρω τηλέφωνο να βγούμε έξω. Μπορεί να κάνουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και εκτίμηση. Έπειτα από έναν χωρισμό, οφείλεις να κατανοείς ότι ο άλλος έχει προχωρήσει τη ζωή του και να είσαι εντάξει με αυτό.

Στράτος: Πιστεύω ότι κανένας δεν γίνεται κολλητός με την πρώην του. Όταν σταματά τα ερωτικό στοιχείο, ποτέ δεν γίνεσαι φίλος με τον άλλον. Με τη Μαρία μιλούσαμε, δεν τσακωθήκαμε, αλλά δεν βγαίναμε πια μαζί. Υπάρχει ακόμη αγάπη. Ποτέ δεν πρόδωσα τη Μαρία. Δεν έφυγα επειδή ερωτεύτηκα μια άλλη γυναίκα. Δεν θα το επέτρεπα στον εαυτό μου. Θυμάμαι μια φορά, σε μια δυνατή εξομολόγησή μου στην εκκλησία, έκλαιγα μπροστά στον σταυρό του Χριστού γιατί χώρισα τη Μαρία. Με πονούσε πάρα πολύ. Αλλά η ανάγκη μου να μην προδώσω σεξουαλικά τον άνθρωπο που λάτρευα και να κάνω διπλή ζωή, με οδήγησε στην απόφασή μου.

Στράτος Τζώρτζογλου: «Είμαι έτοιμος να ερωτευτώ ξανά»

«Με τη Σοφία υπερεκτεθήκαμε. Γίναμε αντικείμενο σχολίων στην τηλεόραση» παραδέχεται ο 61χρονος ηθοποιός. «Αυτό πιθανόν να έκανε κακό στην εικόνα μου. Πιο πολύ ακουγόταν το όνομά μου για τη σχέση μου με τη Σοφία, παρά για τις δουλειές μου. Έπρεπε να είχα κρατήσει μια ισορροπία. Αλλά δεν γινόταν. Έδινα μια συνέντευξη μιλώντας για τα επαγγελματικά μου, δεχόμουν δυο ερωτήσεις για τη Σοφία, και μετά αναπαραγόταν μόνο ό,τι έλεγα για τη σχέση μας. Με τον χωρισμό μας έγινε χαμός στις τηλεοράσεις, αλλά ήμασταν συνυπεύθυνοι, γιατί είχαμε εκτεθεί πολύ.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα παντρεύτηκαν το 2019. Ο ηθοποιός είχε δίπλα του τον γιο του, Αλκιβιάδη.

Έχεις κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική σου ζωή;

Μετά από όλη αυτή την περίοδο, είμαι έτοιμος να ερωτευτώ ξανά. Γιατί είμαι ερωτευμένος με τη ζωή γενικότερα. Είμαι ένας πληθωρικός άνθρωπος. Δεν μπορώ χωρίς τον έρωτα. Αλλά όχι με στόχο πλέον τον γάμο και το παιδί, θέλω απλά να έχω μία σύντροφο πλάι μου που δεν θα μπαίνει εμπόδιο στην αγάπη μου για το θέατρο. Νιώθω στην πιο δημιουργική μου φάση.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξή τους στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ!.