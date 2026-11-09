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Ο Γιώργος Λιάγκας και η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασαν με αμηχανία τη στάση της μητέρας της Ναταλίας Γερμανού.

Η Ναταλία Γερμανού υποστήριξε τη μητέρα της, δηλώνοντας ότι την καμάρωσε και ότι έχει αποδεχθεί πλήρως την προσωπικότητά της.

Η ίδια τόνισε πως επέλεξε να εστιάσει στα θετικά στοιχεία της μητέρας της, έχοντας ξεπεράσει παλαιότερες δυσκολίες μέσω της ψυχανάλυσης.

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Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε η τηλεοπτική εξομολόγηση της Εριέττας Μαυρουδή, μητέρας της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή Κεραία «Σε τούτη τη ζωή, διότι δεν έχω και καμία μητρότητα και καμία διάθεση να αποκατασταθεί η μητρότητα μου. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το αισθάνθηκα ποτέ και το λέω ευθαρσώς. Δεν ντρέπομαι. Δηλαδή κάποια στιγμή οι γυναίκες που είναι σαν και μένα πρέπει να τολμάνε να το λένε. Είναι μια αναπηρία, πιθανόν, να το δεχτώ, αλλά δεν μου έλειψε ποτέ αυτό το πράγμα. Με τον τρόπο μου ήμουν εκεί» παραδέχτηκε, μεταξύ άλλων, με ωμή, για πολλούς, ειλικρίνεια.

Η συνέντευξή της σχολιάστηκε με κάποια αμηχανία σε πρωινές εκπομπές της Δευτέρας. «Εμένα μου κλώτσησε η τοποθέτησή της, αλλά μπράβο στην ειλικρίνειά της» είπε ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος είχε βιώσει επίσης την έλλειψη της μητέρας του στην παιδική του ηλικία.

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«Δεν είναι η νόρμα. Το ότι μου το εξηγείς, δεν σημαίνει ότι μου χαϊδεύεις τον πόνο μου. Γιατί κάθε παιδί γεννιέται για να είναι πολύ κοντά με τον πατέρα του και τη μάνα του. Άλλο έχω κατανοήσει τη δικαιολογία της μάνας μου και άλλο ότι θα την ήθελα περισσότερο στη ζωή μου. Είναι δύο πράγματα, τα οποία είναι διαφορετικά» συμπλήρωσε.

«Αισθάνομαι άβολα να σχολιάσω αυτή τη συνέντευξη, ακριβώς με τον τρόπο που αισθάνομαι» ήταν τα πρώτα λόγια της Σίσσυς Χρηστίδου. «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι πολύ ειλικρινής, πολύ περισσότερο από όσο θα περίμενε κάποιος για μια μητέρα, ειδικά όταν το παιδί της είναι τόσο γνωστό. Δεν είναι πράγματα που δεν ξέραμε γιατί έχει μιλήσει γι’ αυτά η Ναταλία. Έχει κάνει πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία γι’ αυτό, αλλά δεν ξέρω πόσο σωστό είναι συμβαίνει αυτό όταν το παιδί σου είναι γνωστό και θα δει αυτή τη συνέντευξη».

Ναταλία Γερμανού: «Την καμάρωσα»

«Εννοείται πως την είδα τη συνέντευξη της μαμάς μου και την καμάρωσα για την φινέτσα και τη γοητεία της άλλη μια φορά. Δεν άκουσα κάτι που το άκουγα πρώτη φορά ή κάτι που να με σόκαρε» παραδέχεται η Ναταλία Γερμανού στη HuffPost.

«Η αλήθεια είναι πως όταν για πρώτη φορά στα 15 μου χρόνια η μητέρα μου μου εξομολογήθηκε όλες αυτές τις αλήθειες δεν το πήρα και πολύ καλά. Αλλά μετά από πολλές συζητήσεις πολλές εξομολογήσεις και πολλή ψυχανάλυση φυσικά, κατέληξα πως το υγιές είναι να παίρνεις από κάθε άνθρωπο ό,τι καλό έχει να σου προσφέρει.

Η Ναταλία Γερμανού με τη μητέρα της πριν από 44 χρόνια στη Θεσσαλονίκη,

«Επέλεξα να αγαπήσω την μητέρα μου για τα καλά της στοιχεία και ειλικρινά χαίρομαι που μου κληροδότησε την αγάπη της για μόρφωση, ανεξαρτησία και ευγένεια» συμπληρώνει η παρουσιάστρια του ALPHA.

Με τον πατέρα της, Φρέντυ Γερμανού.

Οι γονείς μας τις περισσότερες φορές είναι κι εκείνοι αντανακλάσεις των δικών τους γονιών. Εγώ -σου λέω αλήθεια- αγαπώ βαθιά και τους δύο για διαφορετικούς λόγους τον καθένα» καταλήγει η Ναταλία Γερμανού.