Το επικίνδυνο «πείραμά» της κατέγραψε σε βίντεο και ανέβασε online μια Ρωσίδα μητέρα που διατηρεί blog στο οποίο μιλά για τη μητρότητα, προκαλώντας αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το Nexta, η 36χρονη Άννα Σαπάρινα από το Σαράτοφ της Ρωσίας έχει ένα δημοφιλές blog, με κάποια από τα βίντεό της να φτάνουν τα εκατομμύρια views. Σε αυτό το πλαίσιο ανέβασε βίντεο όπου βάζει τον γιο της σε μια μεγάλη πλαστική σακούλα και ρουφά τον αέρα από αυτήν με την ηλεκτρική σκούπα. Ο γιος της φαίνεται να περνά μερικά δευτερόλεπτα εκεί πριν φωνάξει «μαμά».

Σύμφωνα με την ανάρτηση, έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές.

