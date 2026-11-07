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Το δίκτυο χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους για τη λειτουργία εκατοντάδων εταιρειών στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης με σκοπό τη μη καταβολή φόρων.

Στην υπόθεση εμπλέκονται επιχειρηματίες, λογιστές και ένας δικηγόρος, ενώ μεταξύ των προσώπων που συνδέονται με το δίκτυο αναφέρεται ο Ερρίκος Πετιλόν.

Οι αρχές κατάσχεσαν όπλα, κοσμήματα και χρηματικά ποσά από κατοικίες επιχειρηματιών, συνεχίζοντας την έρευνα για τον εντοπισμό όλων των υπευθύνων.

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Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής που έφερε στο φως η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με την επιχείρηση των αρχών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται κυρίως η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, ενώ οι νεότερες πληροφορίες στρέφουν την προσοχή σε τρεις ισχυρούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.

Μεταξύ των ονομάτων που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο των αχυρανθρώπων αναφέρεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, γνωστός από την ελληνική showbiz, καθώς έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με το μόντελινγκ και την υποκριτική.

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Νωρίτερα, οι 18 συλληφθέντες για την υπόθεση οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Η έρευνα αφορά έναν σύνθετο μηχανισμό, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε επί τρία χρόνια, αξιοποιώντας εκατοντάδες εταιρείες και χιλιάδες ΑΦΜ. Στόχος, σύμφωνα με τα ευρήματα των αρχών, ήταν η δημιουργία φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών που τελικά δεν θα εξοφλούνταν.

Πώς λειτουργούσε το δίκτυο των αχυρανθρώπων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να εντόπιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Στη συνέχεια, τους προσέγγιζαν και τους έπειθαν, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά, να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών.

Τα συγκεκριμένα πρόσωπα αναλάμβαναν τυπικά τον ρόλο των διαχειριστών, χωρίς ωστόσο να συμμετέχουν ουσιαστικά στη λειτουργία ή στη λήψη αποφάσεων των επιχειρήσεων.

Περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ και 700 επιχειρηματικά σημεία υπό έρευνα

Η έρευνα των αρχών επεκτείνεται σε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, με κύρια πεδία δράσης την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 1.300 αχυράνθρωποι, καθώς και 700 άτομα που εκτιμάται ότι είχαν τον πραγματικό έλεγχο και τη διαχείριση των επιχειρήσεων.

Καθοριστική θέση στον φερόμενο μηχανισμό φαίνεται πως είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες φέρονται να αναλάμβαναν τη δημιουργία των εταιρειών, αλλά και τη διαχείριση των προσώπων που δηλώνονταν επισήμως ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

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Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 συλλήψεις, ωστόσο η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Οι αρχές επιχειρούν να αποτυπώσουν πλήρως τη δομή και την έκταση του δικτύου, καθώς και να εντοπίσουν όλα τα πρόσωπα που ενδέχεται να είχαν ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία του.

Όπλα, πολυτελή ρολόγια και χρήματα σε βίλες επιχειρηματία

Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν και από τις έρευνες σε κατοικίες και πολυτελείς βίλες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης. Σε βίλες που συνδέονται με έναν από τους επιχειρηματίες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια, κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν πώς φέρονται να χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος τα χρήματα που προέρχονταν από τη μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Στο πλαίσιο αυτό, ερευνάται εάν μέρος των χρημάτων διοχετευόταν σε πολυτελή ταξίδια και στην αγορά αντικειμένων μεγάλης αξίας.

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Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται, με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να προσδιοριστεί ο πραγματικός ρόλος των εμπλεκομένων προσώπων.