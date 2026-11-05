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Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της στενής της φίλης, Άντζελας Τράνταλη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η εκλιπούσα απέσπασε τον τίτλο «Europe Face of the Year» το 2002 και συνεργάστηκε με σημαντικούς Έλληνες σχεδιαστές.

Τα τελευταία χρόνια η Ελευθερία Σιφναίου είχε αποσυρθεί από τις πασαρέλες, αφοσιώνοντας τη δημιουργική της δραστηριότητα στην κατασκευή χειροποίητων κεραμικών αντικειμένων.

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Θλίψη προκάλεσε η είδηση ότι πέθανε η Ελευθερία Σιφναίου, η οποία έγινε γνωστή από την πορεία της στo μόντελινγκ. Ο θάνατός της έγινε γνωστός μέσα από ανάρτηση της φίλης της, Άντζελας Τράνταλη.

Με μια αξιόλογη πορεία στον χώρο του μόντελινγκ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είχε καταφέρει να ξεχωρίσει στον χώρο της μόδας, ενώ το 2002 απέσπασε τον τίτλο “Europe Face of the Year”.

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Τα τελευταία χρόνια είχε αφήσει πίσω της τον χώρο αυτό κι είχε αφοσιωθεί στη δημιουργία χειροποίητων κεραμικών έργων.

Την είδηση για τον θάνατο της Ελευθερίας Σιφναίου έκανε γνωστή η στενή της φίλη, Άντζελα Τράνταλη, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, συνοδεύοντάς τη από μια παλιά κοινή τους φωτογραφία. Οι δύο γυναίκες είχαν γνωριστεί στα πρώτα τους βήματα στον χώρο του μόντελινγκ και διατήρησαν μια μακροχρόνια φιλία.

«Γνωριστήκαμε στην agence, γίναμε φίλες, κάναμε διακοπές, βγαίναμε τα βράδια, χορεύαμε και γελάγαμε πολύ… Πάντα γελάγαμε πολύ… Μου έστειλες αυτό το Πολαρόιντ ένα βράδυ από τότε… Σε πήρα την Παρασκευή και δεν απάντησες…Σου έστειλα μήνυμα “όλα οκ κορίτσι;”. Δεν είπες τίποτα σε κανέναν… Απίστευτη. Απίστευτο»

Ποια ήταν η Ελευθερία Σιφναίου





Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε σχέδιο μόδας στο Μιλάνο της Ιταλίας. Εκεί έκανε και τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα ως μοντέλο, σε μια περίοδο κατά την οποία άρχισε να χτίζει τη δική της διαδρομή στη μόδα.

Η Ελευθερία Σιφναίου είχε καταγράψει τη δική της διαδρομή στον χώρο της μόδας, σημειώνοντας σημαντική επιτυχία όταν αναδείχθηκε Europe Face of the Year το 2002. Advertisement Στην επαγγελματική της πορεία ξεχώρισε όταν αναδείχθηκε Europe Face of the Year 2002, διάκριση που αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην καριέρα της. Αργότερα συνεργάστηκε με γνωστά πρόσωπα της ελληνικής μόδας και συμμετείχε σε επιδείξεις σχεδιαστών, ανάμεσά τους ο Λάκης Γαβαλάς κι ο Βασίλειος Κωστέτσος.

Η στροφή από το μόντελινγκ στην κεραμική



Περισσότερα από 15 χρόνια πριν, η Ελευθερία Σιφναίου αποφάσισε να απομακρυνθεί από τις πασαρέλες και να ακολουθήσει άλλη καλλιτεχνική κατεύθυνση. Αρχικά ασχολήθηκε με τη δημιουργία χειροποίητων λαμπάδων.

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Στη συνέχεια αφιερώθηκε στην κεραμική, η οποία εξελίχθηκε στο βασικό πεδίο της δημιουργικής της έκφρασης. Από το εργαστήριό της παρήγαγε χειροποίητα κεραμικά αντικείμενα, όπως επιτραπέζια σκεύη, βάζα και φωτιστικά.

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