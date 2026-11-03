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Ένα σχέδιο (SCX-26) για «καταδρομικό» (ή «αντιτορπιλικό»), εξοπλισμένο με drones, παρουσίασε στη Euronaval η γαλλική Naval Group, κατασκευάστρια των φρεγατών FDI (Belharra), που προμηθεύεται το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Σύμφωνα με τη Naval Group, το συγκεκριμένο concept (ερευνητικό έργο) είναι ένα σκάφος 170 μέτρων και 8.000 τόνων, σχεδιασμένο να φτάνει τους 30 κόμβους και να καλύπτει πάνω από 8.000 ναυτικά μίλια. Οι δημιουργοί του λένε πως είναι σχεδιασμένο με βάση τα σύγχρονα μαθήματα για συγκρούσεις υψηλής έντασης και η αρχιτεκτονική του βασίζεται σε δύο τμήματα, που χωρίζονται από μια ζώνη. Το εμπρόσθιο τμήμα έχει ένα μεγάλο αμπάρι με εγκαταστάσεις για εξαπόλυση, ανάκτηση και υποστήριξη μη επανδρωμένων σκαφών και και ελικοπτέρων.

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The return of high-intensity conflict and the emergence of hybrid naval warfare require a new vision. Naval Group answers with a new concept ship: SCX 26. #Euronaval https://t.co/x76gVeLKSh — Naval Group (@navalgroup) November 3, 2026

Το SCX-26 θα διαθέτει αισθητήρες τεχνολογίας αιχμής, μεταξύ των οποίων και ραντάρ UHF για αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων, εκτενή «σουΐτα» σόναρ για ανθυποβρυχιακό πόλεμο και προηγμένες δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου.

Τα όπλα του προορίζονται για αντιμετώπιση ενός μεγάλου εύρους απειλών. Το κομμάτι του πυραυλικού οπλισμού περιλαμβάνει πάνω από 100 κελιά κάθετης εκτόξευσης πυραύλων (VLS), ενώ υπάρχει και ηλεκτρομαγνητικό πυροβόλο. Στόχος, σύμφωνα με τους σχεδιαστές, είναι η δυνατότητα αντιμετώπισης της εκάστοτε απειλής με το βέλτιστο δυνατό κόστος. Η εγγύς προστασία περιλαμβάνει δύο συστήματα πολλαπλών ρόλων Rampart και ένα λέιζερ των 100 kW. Επίσης, θα διαθέτει τηλεχειριζόμενα πυρομαχικά και δευτερεύον τηλεχειριζόμενο πυροβολικό 360 μοιρών.

Γενικότερα μιλώντας, το σκάφος είναι σχεδιασμένο ως ανοιχτή πλατφόρμα, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται/ διαμορφώνεται ανάλογα με την αποστολή. Ως προς την επάνδρωσή του, προορίζεται να λειτουργεί με πλήρωμα 150 ναυτών, συν επιπλέον χώρο για 100 θέσεις για υψηλόβαθμους αξιωματικούς και επιπλέον προσωπικό. Υπάρχει μεγάλος βαθμός ψηφιοποίησης και αυτοματισμού, καθώς και χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Belharra

H ίδια η FDI (Belharra) δεν μπορούσε να απουσιάζει από την παρουσία της Naval Group στη Euronaval.

#FDI Because high intensity demands high density and high flexibility. #Euronaval https://t.co/FUTop05xgI Advertisement November 3, 2026

H φρεγάτα κατασκευάζεται σε σειριακή παραγωγή για τη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Σουηδία, επιτρέποντας έτσι την ταχεία παράδοσή της. Όπως τονίζει η εταιρεία, είναι σχεδιασμένη για να επιχειρεί σε ακραίες καιρικές συνθήκες,συνδυάζοντας προηγμένες δυνατότητες αντιαεροπορικού, ανθυποβρυχιακού και πολέμου επιφανείας σε μία ενιαία πλατφόρμα. Η φρεγάτα είναι διαλειτουργική με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και αξιοποιεί δοκιμασμένες τεχνολογίες, ενώ έχει σχεδιαστεί ώστε να επιχειρεί σε συνεργασία με μη επανδρωμένα συστήματα, καθώς και να μεταφέρει εναέρια μη επανδρωμένα συστήματα και μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας.

Η Naval Group παρουσίασε επίσης την κορβέτα Gowind, με 11 μονάδες να έχουν επιλεγεί από διάφορα πολεμικά ναυτικά, και το υποβρύχιο Blacksword Barracuda, που είναι υποψήφιο και για την ενίσχυση του υποβρυχίου στόλου του ΠΝ. Η Ολλανδία παρήγγειλε τέσσερα υποβρύχια Blacksword Barracuda το 2024, με την παράδοση της πρώτης μονάδας να προβλέπεται για το 2033.

Η πρόταση της Naval Group είναι η συμβατική έκδοση του πυρηνοκίνητου Barracuda (Suffren) του γαλλικού ναυτικού. Πηγές της αμυντικής βιομηχανίας το χαρακτηρίζουν ως εξαιρετικά «stealth», εξοπλισμένο με μεγάλη γκάμα αισθητήρων, όπλων και μέσων δράσης, με δυνατότητα να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ισχυρό πλεονέκτημα είναι ο βαρύς του οπλισμός – διαθέτει 6 σωλήνες όπλων, μεσυνολικό ωφέλιμο φορτίο 30 όπλων (τορπίλες, πύραυλοι). Όσον αφορά στην ελληνική συμμετοχή, η Naval Group έχει αναπτύξει ένα ελληνικό σχέδιο βιομηχανικής συμμετοχής (ΗΙΡ) που άρχισε το 2022 παράλληλα με το πρόγραμμα των FDI, το οποίο θα μπορούσε να επεκταθεί σε περίπτωση επιλογής από την Ελλάδα του υποβρυχίου Blacksword Barracuda.

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Η εταιρεία παρουσίασε επίσης το υποβρύχιο Scorpene και δυνατότητες στον τομέα των μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων, με έμφαση στην ενσωμάτωσή τους σε ολοκληρωμένα συστήματα ναυτικού πολέμου, συμπεριλαμβανομένων πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων, με τα οποία μπορούν να επιχειρούν συντονισμένα και συμπληρωματικά.

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