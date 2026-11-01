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Οι Αρχές εξετάζουν τη διαδρομή 5,8 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μεγάλο μέρος των δωρεών που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά κατευθύνθηκε σε προσωπικά έξοδα, στοιχηματισμό και ποδοσφαιρικούς συλλόγους.

Η έρευνα εστιάζει σε καταγγελίες για επαναλαμβανόμενους εράνους και αδιαφανείς οικονομικές συναλλαγές, ενώ εξετάζεται και πιθανή σύνδεση με χειραγωγημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Εν τω μεταξύ, πολίτες και επώνυμοι υποστηρικτές που είχαν συμβάλει οικονομικά στις δράσεις της οργάνωσης δηλώνουν εξαπατημένοι, καταγγέλλοντας ότι οι εκκλήσεις για βοήθεια χρησιμοποιούσαν την κρισιμότητα της υγείας των παιδιών για να αποσπάσουν χρήματα.

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Για χρόνια, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης είχε οικοδομήσει ένα δημόσιο προφίλ συνδεδεμένο με την προσφορά, τον εθελοντισμό και τη στήριξη παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες. Ο 37χρονος επικεφαλής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» έδινε το «παρών» σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, αναφερόταν στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οικογένειες και ζητούσε από τους πολίτες να ενισχύσουν τις δράσεις της οργάνωσης, είτε μέσω χρηματικών συνεισφορών είτε με εθελοντική συμμετοχή.

Πλέον, το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας μεγάλης έκτασης, η οποία αφορά τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν στο πλαίσιο φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών. Οι εξελίξεις φέρνουν στο προσκήνιο τόσο τον τρόπο λειτουργίας της «Παιδικής Χαράς» όσο και τον άνθρωπο που επί χρόνια αποτελούσε το δημόσιο πρόσωπό της.

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Όπως είχε διηγηθεί ο ίδιος σε συνεντεύξεις του, η αφετηρία της συγκεκριμένης προσπάθειας τοποθετείται στο 2013 και συνδέεται με ένα προσωπικό βίωμα της οικογένειάς του. Ειδικότερα, είχε αναφέρει ότι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας παιδιού από το οικογενειακό του περιβάλλον τον ώθησε να αναλάβει δράση. Αρχικά, στην πρωτοβουλία συμμετείχαν συγγενείς και φίλοι, με στόχο να προσφέρουν οικονομική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά που αντιμετώπιζαν αντίστοιχες δυσκολίες.

Credits: Mega

Με την πάροδο του χρόνου, η προσπάθεια απέκτησε πιο οργανωμένη μορφή και το 2018 ιδρύθηκε επίσημα το σωματείο «Παιδική Χαρά». Στις δημόσιες αναφορές του γινόταν λόγος για ένα δίκτυο εκατοντάδων εθελοντών και υποστηρικτών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο Φιρινίδης είχε αναλάβει κεντρικό ρόλο στην εκπροσώπηση της οργάνωσης, παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες της μέσα από συνεντεύξεις, δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δημόσιας προβολής της οργάνωσης αποτελεί ανάρτηση της «Παιδικής Χαράς» στις 29 Μαΐου 2019. Σε αυτήν γινόταν αναφορά στη ζωντανή παρουσία του Κωνσταντίνου Φιρινίδη στην εκπομπή «ΜΕ ΤΟ 3» της ΕΡΤ3.

Όπως αναφερόταν στη δημοσίευση, ο πρόεδρος του σωματείου είχε παρουσιάσει την εθελοντική ομάδα, τους στόχους και τις δράσεις της, υπογραμμίζοντας την ανάγκη κάθε παιδί να έχει τη δυνατότητα να μεγαλώνει με χαρά. Ταυτόχρονα, απευθυνόταν πρόσκληση στους τηλεθεατές να συμμετάσχουν στην προσπάθεια, είτε προσφέροντας εθελοντική εργασία είτε ενισχύοντας οικονομικά την οργάνωση.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση αποτελεί ένα από τα στοιχεία που αποτυπώνουν την προσπάθεια της ΜΚΟ να διευρύνει την απήχησή της και να προσελκύσει νέους υποστηρικτές. Αναδεικνύει, παράλληλα, τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Φιρινίδη στην επικοινωνία και την προβολή των δράσεων. Οι δημόσιες εμφανίσεις του σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα δεν περιορίστηκαν εκεί, αλλά συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια.

Credits: Mega

Ενδεικτικά, τον Δεκέμβριο του 2023 είχε παραχωρήσει συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Antenna Star 103.5, απευθύνοντας έκκληση για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ παιδιού από το Αγρίνιο. Ξεχωριστή διάσταση στην υπόθεση δίνει και η εικόνα που παρουσιάζεται μέσα από τους προσωπικούς λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ειδικότερα, σε αναρτήσεις του στο Instagram ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης εμφανίζεται σε ταξίδια εκτός Ελλάδας και σε στιγμές ψυχαγωγίας, παρουσιάζοντας πτυχές της προσωπικής του ζωής που διαφοροποιούνται από το περιεχόμενο των δημόσιων εκκλήσεων της ΜΚΟ για οικονομική στήριξη.

Οι δωρεές εκατομμυρίων και η έρευνα των Αρχών

Η έρευνα για τη δραστηριότητα της «Παιδικής Χαράς» έχει αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, εξετάζεται ένα σύνθετο πλέγμα οικονομικών συναλλαγών. Εκτός από τη διαχείριση των χρημάτων που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, η έρευνα επεκτείνεται και σε ενδεχόμενη σύνδεση με χειραγωγημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Κατά το διάστημα 2018-2026 φέρεται να εισέρρευσαν περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ, αλλά και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου προέδρου της. Παράλληλα, οι ερευνητές εξέτασαν 92 ερανικές καμπάνιες, οι οποίες αφορούσαν συνολικά 74 δικαιούχους.

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Στο πλαίσιο της οικονομικής διερεύνησης εξετάζονται, μεταξύ άλλων, δαπάνες για επώνυμα προϊόντα πολυτελείας, διαμονές σε ακριβά ξενοδοχεία και καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια, καθώς και αγορές αυτοκινήτων. Οι συγκεκριμένες κινήσεις αξιολογούνται σε συνάρτηση με την προέλευση και τη διαδρομή των χρημάτων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, ο 37χρονος φέρεται να είχε μεταφέρει περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, από τους οποίους πραγματοποίησε αναλήψεις που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη, ποσό άνω των 250.000 ευρώ εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε για την οικονομική ενίσχυση δύο ποδοσφαιρικών συλλόγων.

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχουν οι καταγγελίες για επαναλαμβανόμενους εράνους που αφορούσαν τα ίδια παιδιά, για παρουσίαση αυξημένων ιατρικών αναγκών και για συγκέντρωση χρημάτων με σκοπό την κάλυψη εξόδων που φέρεται να είχαν ήδη αναληφθεί από ασφαλιστικούς οργανισμούς.

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Με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, σε 34 υποθέσεις οικογενειών συγκεντρώθηκαν περίπου 3,94 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, φέρεται να έφτασαν στους δικαιούχους περίπου 1,11 εκατομμύρια ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό, που υπολογίζεται σε περίπου 2,83 εκατομμύρια ευρώ, εξετάζεται ως πιθανό παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης. Ωστόσο, δεν προκύπτει αυτομάτως ότι το σύνολο της συγκεκριμένης διαφοράς αποτέλεσε προσωπικό κέρδος του Φιρινίδη.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς αφορούν δωρεές πολιτών που ανταποκρίθηκαν σε εκκλήσεις για την κάλυψη αναγκών παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η διερεύνηση των καταγγελιών και η απόδοση ευθυνών στους εμπλεκομένους θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.

«Με παρακαλούσαν να βάλω λεφτά, μου έλεγαν ότι τα παιδιά θα πεθάνουν»

Τη δική της εμπειρία από τη συνεργασία της με την «Παιδική Χαρά» περιέγραψε η επιχειρηματίας Φαίη Ζακάκου, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με την παρέμβασή της επιχείρησε να εξηγήσει πώς βρέθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους που, όπως καταγγέλλει, εξαπατήθηκαν, αλλά και να απαντήσει σε χρήστες που της ζητούσαν διευκρινίσεις για τη δημόσια υποστήριξή της στην οργάνωση.

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Η ίδια υπογραμμίζει ότι δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες και ότι η συμμετοχή της περιοριζόταν στην οικονομική ενίσχυση των εράνων. Όπως διευκρινίζει, δεν είχε προσωπική ή φιλική σχέση με τα μέλη της ΜΚΟ, αλλά θεωρούσε ότι στήριζε μια κοινωνική πρωτοβουλία με ανθρωπιστικό σκοπό.

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«Πάρα πολλοί επώνυμοι έχουν κάνει αναδημοσιεύσεις για την Παιδική Χαρά εδώ και πάρα πολλά χρόνια», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι οι εκκλήσεις της οργάνωσης είχαν αποκτήσει ευρεία δημοσιότητα.

Η επιχειρηματίας εξήγησε ότι για περίπου δύο χρόνια κατέθετε χρήματα κάθε φορά που παρουσιαζόταν μια νέα περίπτωση παιδιού που χρειαζόταν βοήθεια. «Επί δύο χρόνια για το κάθε παιδί που ανεβάζανε έβαζα λεφτά. Δεν ήταν φίλοι μου, δεν ήταν γνωστοί, απλά πίστευα σε ένα κοινωνικό έργο», σημείωσε.

Στη μαρτυρία της ξεχωρίζει και η αναφορά στα μηνύματα που, όπως υποστηρίζει, λάμβανε από ανθρώπους της οργάνωσης, προκειμένου να πειστεί να συνεισφέρει. Οι εκκλήσεις, σύμφωνα με την ίδια, επικαλούνταν την κρισιμότητα της κατάστασης των παιδιών και τον κίνδυνο για τη ζωή τους. «Φαίη σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει», ήταν ένα από τα μηνύματα που ανέφερε ότι δεχόταν.

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Όπως εξήγησε, η ίδια ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις, καθώς πίστευε ότι η οικονομική της βοήθεια θα μπορούσε να συμβάλει στη σωτηρία ενός παιδιού. Μετά τις καταθέσεις, όπως περιγράφει, λάμβανε μηνύματα ευγνωμοσύνης για την προσφορά της. «Είσαι μεγάλη ψυχή Φαίη, σε ευχαριστούμε Φαίη», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια που, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, της έστελναν.

Η Φαίη Ζακάκου αναφέρθηκε επίσης στην περίπτωση του μικρού Άλεξ Μιτεβ, για τον οποίο είχε πραγματοποιηθεί εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων. Όπως διευκρίνισε, για το παιδί υπήρχε ξεχωριστός τραπεζικός λογαριασμός εράνου, ανεξάρτητα από την κατοπινή συμμετοχή της «Παιδικής Χαράς» στην προσπάθεια ενίσχυσής του.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι ο τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος είχε προσφέρει 3.000 ευρώ για τον μικρό Άλεξ. Η αναφορά στον ανεξάρτητο λογαριασμό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς διαχωρίζει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία από τη δραστηριότητα της ΜΚΟ, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι όλες οι ενέργειες συγκέντρωσης χρημάτων για το παιδί συνδέονταν με τις πρακτικές που βρίσκονται σήμερα υπό διερεύνηση.

Η επιχειρηματίας περιέγραψε και την τηλεφωνική ενημέρωση που δέχθηκε, όταν έμαθε ότι είχε πέσει θύμα της φερόμενης απάτης. «Μας καλέσανε, μας είπαν ότι εξαπατηθήκαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δημόσια τοποθέτησή της ακολούθησε δύο σχόλια που είχαν γίνει στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να της ζητούν να εξηγήσει τη συμμετοχή της στην προβολή των εράνων.