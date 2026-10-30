Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μαρίνα Σάττι διατηρεί τους τελευταίους τέσσερις μήνες δεσμό με τον 27χρονο ράπερ Rack, με τον οποίο γνωρίστηκε κατά τη διάρκεια των προβών για τα Mad Awards τον περασμένο Ιούνιο.

Το ζευγάρι επιθυμεί να διατηρήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντας τη σχέση του.

Οι δύο καλλιτέχνες αναμένεται να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στη σκηνή του MadWalk, το οποίο θα διεξαχθεί στις 23 Νοεμβρίου.

Ο σύντροφος της τραγουδοποιού, Ηρακλής Μαρνέζος, αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της ελληνικής ραπ σκηνής με σημαντική καλλιτεχνική πορεία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ζευγάρι είναι ήδη και τέσσερις, περίπου, μήνες η Μαρίνα Σάττι με τον 27χρονο συνάδελφό της, Rack. Οι δυο καλλιτέχνες είναι μαζί από τα μέσα του καλοκαιριού και όπως αποκαλύπτουν άνθρωποι από το περιβάλλον τους «είναι πολύ ερωτευμένοι και ζουν μια πολύ υγιή σχέση που θέλουν να προστατεύσουν όσο μπορούν από τη δημοσιότητα».

Η Μαρίνα Σάττι θα κλείσει τα 40 στις 26 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η 39χρονη τραγουδοποιός θα κάνει την πρώτη κοινή εμφάνιση με τον αγαπημένο της στο MadWalk που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do. Οι δύο καλλιτέχνες θα εμφανιστούν μάλιστα μαζί στη σκηνή, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το act τους.

Advertisement

Advertisement

Η εμφάνιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι αφού η Μαρίνα Σάττι και ο Rack είχαν συναντηθεί στις πρόβες των Mad Awards τον Ιούνιο και κάποιοι ισχυρίζονται ότι τότε ακριβώς ήταν που ξεκίνησε το φλερτ ανάμεσά τους.

Ποιος είναι ο σύντροφος της Μαρίνας Σάττι

Ο Rack (κατά κόσμον Ηρακλής Μαρνέζος) αποτελεί έναν από τους πιο επιδραστικούς και δημοφιλείς εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής ραπ σκηνής, καταφέρνοντας να χτίσει μια τεράστια αποδοχή με τα κομμάτια και το προσωπικό του στίγμα.

Γιος του γνωστού παλιού ράπερ «Λεκτικού Επεξεργαστή», βίωσε τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στις παραγωγές από τα παιδικά του χρόνια. Με αυτοδημιούργητη πορεία, δουλειά και κυκλοφορίες που σπάνε ταμεία —φτάνοντας μάλιστα μέχρι και σε κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ (στο σίκουελ της ταινίας Bad Boys του Γουίλ Σμιθ το 2024)—, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει όχι μόνο για την καλλιτεχνική του ταυτότητα αλλά και για τον αυθεντικό χαρακτήρα του.

Ο σύντροφος της Μαρίνας Σάττι έχει απασχολήσει την επικαιρότητα για τη στάση ζωής του, την ωριμότητά του και τις αυστηρές του αρχές απέναντι σε ζητήματα που αφορούν τη νεολαία, όπως η αποφυγή καταχρήσεων. «Δεν με ενδιαφέρει να χάσω κοινό επειδή λέω “όχι στις ουσίες”. Εγώ έτσι γεννήθηκα, έτσι μεγάλωσα, αυτές είναι οι αρχές μας» έχει δηλώσει.

Έχοντας αφήσει πίσω του τις δυσκολίες της εφηβείας και έχοντας διαχειριστεί τη μεγάλη επιτυχία με ψυχραιμία, ο Rack ισορροπεί ανάμεσα στη σκληρή δουλειά στο στούντιο και στην ανάγκη του να παραμένει προσγειωμένος: «Έχω φάει σφαλιάρες γιατί τις ζήταγα, αλλά η ζωή μου πλέον έχει αλλάξει. Για μένα οι φίλοι είναι υπέρτατη αξία, είναι η οικογένεια που επιλέγεις».