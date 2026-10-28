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Νικητής αναδείχθηκε το κίνημα «Φοιτητική Λίστα», το οποίο συσπειρώθηκε ενάντια στη διαφθορά, τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και την κρατική βία.

Οι πολιτικές εξελίξεις πυροδοτήθηκαν από την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, όπου 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Το κίνημα επιδιώκει πλέον τη δικαστική απόδοση ευθυνών για τα θύματα της τραγωδίας και τη λογοδοσία των υπευθύνων για τη διαφθορά.

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Μεγάλη πολιτική ανατροπή σημειώθηκε στη Σερβία το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, όταν ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς έχασε στις πρόωρες εκλογές, έπειτα από 14 χρόνια κυριαρχίας στην πολιτική ζωή της χώρας. Τα διακυβεύματα ήταν τόσο υψηλά που η εκλογική αναμέτρηση κατέγραψε την υψηλότερη συμμετοχή ψηφοφόρων από τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας το 1992.

Νικητής αναδείχθηκε η «Φοιτητική Λίστα», ένα κίνημα που απαρτίζεται όχι μόνο από φοιτητές, αλλά και από ακαδημαϊκούς και πολίτες από άλλους χώρους, οι οποίοι καταδικάζουν το καθεστώς Βούτσιτς για διαφθορά, έλλειψη διαφάνειας, αυστηρή λογοκρισία στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, αυταρχισμό, εκλογικές παρατυπίες και βία κατά των διαδηλωτών, κατηγορίες τις οποίες η κυβέρνηση αρνείται.

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Πυροδοτητής των εξελίξεων που οδήγησε στη διαμόρφωση του κινήματος κατά της διαφθοράς ήταν η τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Σερβίας, όπου το στέγαστρο κατέρρευσε και σκότωσε 16 άτομα. Έκτοτε, οι πολίτες βγαίνουν συστηματικά στους δρόμους για να διαδηλώσουν κατά του συστήματος εξουσίας, μετατρέποντας τις κινητοποιήσεις στην σημαντικότερη πολιτική δύναμη της χώρας.

Τρεις νέοι από τη Σερβία, η Νικολίνα, ο Ρέλια και η Ντούνια μιλούν στην HuffPost Greece για το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης για το μέλλον της χώρας τους.

Η Νικολίνα Σίντελιτς κατήγγειλε απαγωγή και απειλή βιασμού

Η Νικολίνα Σίντελιτς (Nikolina Sinđelić) είναι τελειόφοιτη φοιτήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Είναι ακτιβίστρια τα τελευταία τέσσερα χρόνια και έχει τη δική της ομάδα ακτιβιστών από το 2024.

Η ιστορία της ξεπέρασε τα εθνικά σύνορα και έγινε γνωστή μέσω διεθνών ΜΜΕ, όπως οι New York Times και το France 24. Η ίδια είχε καταγγείλει ότι στις 14 Αυγούστου 2025 έπεσε θύμα απαγωγής από μέλη ειδικής αστυνομικής μονάδας, οι οποίοι τη μετέφεραν σε ένα γκαράζ που ανήκε στην κυβέρνηση.

«Με χτύπησαν, με απείλησαν ότι θα με βιάσουν και κατέστρεψαν το κινητό μου και τη φωτογραφική μου μηχανή. Οι συνάδελφοί μου κι εγώ παραμέναμε όμηροι για έξι ώρες και κανείς δεν ήξερε τι είχαμε εάν ήμασταν ζωντανοί», περιγράφει η Νικολίνα στη HuffPost Greece.

Όταν απελευθερώθηκαν, η Νικολίνα κατήγγειλε ότι ο επικεφαλής της αστυνομικής μονάδας JZO, Μάρκο Κρίτσακ, την κακοποίησε σωματικά και την απείλησε ότι θα τη βιάσει — ισχυρισμό τον οποίο απέρριψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Ίβιτσα Ντάτσιτς.

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Λίγο αργότερα, προσωπικές φωτογραφίες της Νικολίνα από την ηλικία των 17 ετών διέρρευσαν χωρίς τη συγκατάθεσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο κύριο φιλοκυβερνητικό κανάλι, συνοδευόμενες από υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την εθνική αρχή ραδιοτηλεόρασης. Η συλλογικότητα «Φοιτητές στα Μπλόκα» είχαν καταγγείλλει ότι οι εικόνες δόθηκαν στη δημοσιότητα από κρατικούς αξιωματούχους που συμμετέχουν σε μυστικές επιχειρήσεις επηρεασμού της κοινής γνώμης.

Η φοιτήτρια κατήγγειλε επίσης ότι «την ακολουθούσαν στον δρόμο, την απειλούσαν και την παρενοχλούσαν», εξαπολύοντας επιθέσεις κατά της οικογένειάς της.

Η Νικολίνα Σίντελιτς κατέθεσε ποινική δίωξη κατά του Κρίτσακ και άλλων αστυνομικών και προσέφυγε επίσης και σε διεθνές δικαστήριο. Δημοσιοποίησε την ιστορία της, μιλώντας σε ξένα ειδησεογραφικά ΜΜΕ.

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Αναφορικά με το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής, σχολιάζει: «Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι σήμερα, τόσο στη νομική αρένα όσο και στους δρόμους. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε, δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε τώρα»

«Όταν σχηματιστεί κυβέρνηση, πιστεύω ότι οι εκπρόσωποι της Φοιτητικής Λίστας θα κάνουν τα πάντα για να διασφαλίσουν ότι όσοι συνδέονται με τη διαφθορά και τη βία θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Το οφείλουμε σε όλα τα θύματα αυτού του συστήματος, όπως στους 16 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κάτω από το στέγαστρο του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ. Θα τα καταφέρουμε!», προσθέτει.

Ρέλια Πέσιτς: «Είμαι περήφανος που είμαι Σέρβος – Ελπίζω να αποτελέσουμε παράδειγμα προς μίμηση»

Ο 26χρονος Ρέλια Πέσιτς (Relja Pešić), μεταπτυχιακός φοιτητής Πληροφορικής της σχολής Μαθηματικών του Πανεπιστήμιου του Βελιγραδίου, εργάζεται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Την ημέρα των εκλογών, μαζί με άλλους συναδέλφους του, εργάστηκαν ως ελεγχτές στη νότια Σερβία, όπου υπήρχε έλλειψη προσωπικού στα εκλογικά κέντρα, άρα θα ήταν δύσκολο να υπάρχει ένας ανεξάρτητος έλεγχος. Ως ελεγκτές, κύριο μέλημά τους ήταν να διασφαλίσουν ότι η εκλογική διαδικασία θα κυλήσει ομαλά, χωρίς παρανομίες και κλοπή ψήφων.

Μιλώντας στη HuffPost Greece, εξηγεί τις λόγους που οι διαδηλωτές εξεγέρθηκαν κατά της κυβέρνησης και διεκδίκησαν πολιτική αλλαγή, ειδικά μετά την τραγωδία στο Νόβι Σαντ.

Κάνει λόγο για εκτεταμένη διαφθορά σε όλους τους τομείς και θεσμούς, όπου τοποθετούνται ακατάλληλα άτομα βάσει κομματικών κριτηρίων. Μάλιστα, η διαφθορά εντοπίζεται όχι μόνο στη διακυβέρνηση Βούτσιτς, αλλά και στους προκατόχους του, οι οποίοι αποτελούν το ίδιο πολιτικό σύστημα. Ταυτόχρονα, επισημαίνει το πρόβλημα της αστυνομικής βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, γεγονός που το κράτος συχνά «κουκουλώνει». Κρίσιμο ζήτημα επίσης θεωρεί και την πώληση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Σερβίας εις βάρος της ίδιας της φύσης και της υγείας των πολιτών για πρόσκαιρο οικονομικό όφελος.

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«Δεν μπορώ να σταματήσω να χαμογελάω. Μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά όταν είμαστε όλοι μαζί, όλα είναι εφικτά. Η αλλαγή δεν θα έρθει γρήγορα, απαιτεί χρόνο, πολύ υπομονή και δουλειά. Είμαι αισιόδοξος για αυτό, γιατί βλέπω ότι οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι και έχουν αυτή τη νοοτροπία. Ο κύριος στόχος της Φοιτητικής Λίστας είναι τώρα να διαβεβαιώσουν ότι οι σωστοί άνθρωποι βρίσκονται στις σωστές θέσεις και θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους», αναφέρει ο Ρέλια.

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Σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως τις σχέσεις με τη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνει ότι δεν αποτελούν άμεση προτεραιότητα, καθώς προέχει η επίλυση των εγχώριων προβλημάτων και η αποκατάσταση του κράτους δικαίου.

Ο Ρέλια τονίζει με ένα χαμόγελο στα χείλη: «Είμαι περήφανος που είμαι Σέρβος. Ελπίζω να αποτελέσουμε παράδειγμα προς μίμηση».

Ντούνια Πόποβιτς: «Η Σερβία ανήκει στον λαό της»

Η 24χρονη Ντούνια Πόποβιτς (Dunja Popovic), απόφοιτος πανεπιστημίου, εκφράζει την ελπίδα της ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα φέρει σταδιακά αλλαγή στη χώρα της, αποτελώντας την αρχή για ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. «Είναι κάτι που περιμέναμε πάρα πολύ καιρό και αποδείξαμε ότι η δημοκρατία και η ενότητα επιβιώνουν. Είμαι περήφανη για όσα καταφέραμε. Σε σχέση με άλλα κινήματα σε άλλες χώρες, το φοιτητικό κίνημα είχε ενότητα και συνοχή τα τελευταία δύο χρόνια, παρά τις απειλές και τις προκλήσεις που υπέστησαν όσοι συμμετείχαν σε αυτό».

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Η Ντούνια εύχεται να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα 16 θύματα της τραγωδίας του Νόβι Σαντ και να τιμωρηθούν όσοι εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς, τονίζοντας ότι η Σερβία έχει ανάγκη από ανθρώπους με «γνώσεις, αξιοπρέπεια, αίσθηση ευθύνης και επιθυμία να υπηρετήσουν τους πολίτες».

«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η αλλαγή είναι εφικτή και ότι η φωνή τους μπορεί να ακουστεί. Ελπίζω να οδεύσουμε προς μια χώρα όπου οι άνθρωποι δεν θα φοβούνται να υπερασπιστούν αυτά που πιστεύουν. Η Σερβία ανήκει στον λαό της», καταλήγει η Ντούνια.