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Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραιτήθηκε απόψε από το αξίωμά του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών.

Ο Βούτσιτς αποχωρεί από την προεδρία ώστε να μπορέσει να μεταπηδήσει στη θέση του πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

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Είχε ανακοινώσει στα τέλη Ιουνίου ότι θα παραιτηθεί από το αξίωμα του προέδρου, αλλά περίμενε τρεις μήνες πριν αποχωρήσει επίσημα, αναφέρει το Euractiv.



Η παραίτηση έρχεται λίγο πριν από τη λήξη της θητείας του, που είναι η δεύτερη και τελευταία, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Σερβίας.

Καθήκοντα προέδρου θα ασκήσει προσωρινά η πρόεδρος του Κοινοβουλίου και πρώην πρωθυπουργός, Άνα Μπρνάμπιτς.

Οι προεδρικές εκλογές πρέπει να διεξαχθούν εντός τριών μηνών από την παραίτηση του προέδρου, σύμφωνα με το Σύνταγμα. Αυτό σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες δύο φορές φέτος: για τις πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου και για πρόωρες προεδρικές εκλογές.

Πριν υποβάλει την παραίτησή του, ο Βούτσιτς εμφανίστηκε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTS, όπου δήλωσε ότι οι προεδρικές εκλογές θα προκηρυχθούν περισσότερο από ένα μήνα μετά τις βουλευτικές εκλογές.