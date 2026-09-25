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Με χαμόγελα και έντονους πανηγυρισμούς ολοκληρώθηκε για τους διεθνείς η βραδιά στο Βελιγράδι, μετά τη σημαντική νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Σερβίας.

Η ανατροπή και η κατάκτηση του «διπλού» έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη ένταση στους πανηγυρισμούς των ποδοσφαιριστών μετά το τελευταίο σφύριγμα. Επιστρέφοντας στα αποδυτήρια, οι διεθνείς γιόρτασαν μαζί το αποτέλεσμα, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τους συγχαίρει για την εμφάνιση και τη μεγάλη προσπάθεια.

Το κλίμα έγινε ακόμη πιο εορταστικό όταν από τα ηχεία άρχισαν να ακούγονται τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, με τους ποδοσφαιριστές να πανηγυρίζουν τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής υπό τους ήχους των τραγουδιών του αδικοχαμένου τραγουδιστή.