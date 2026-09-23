Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ακρίβεια στα καύσιμα εξελίσσεται σε μείζον πολιτικό και οικονομικό ζήτημα, προκαλώντας έντονες πιέσεις για κρατικές παρεμβάσεις και μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Στέλιος Πέτσας και ο Κώστας Κυρανάκης, ζητούν δραστικά μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές.

Η άνοδος του κόστους στο ντίζελ επιβαρύνει τις μεταφορές και την παραγωγή, απειλώντας να αυξήσει τις τιμές σε βασικά αγαθά και τρόφιμα.

Η διεθνής ενεργειακή κρίση επηρεάζει διαφορετικά τις αγορές, με χώρες όπως η Κύπρος να παρατείνουν τη μείωση φόρων για να περιορίσουν τις επιπτώσεις.

Η αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε φορολογικής ελάφρυνσης παραμένει υπό συζήτηση, καθώς εξαρτάται από τη μεταφορά του οφέλους στην τελική τιμή της αντλίας.

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Η ακρίβεια στα καύσιμα μετατρέπεται σε σημαντικό οικονομικό και πολιτικό ζήτημα για την κυβέρνηση. Οι πιέσεις για μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου προέρχονται τόσο από την αγορά και την αντιπολίτευση όσο και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η διεθνής πίεση στο ντίζελ μεταφέρεται στις μεταφορές, στην παραγωγή και τελικά στο κόστος ζωής.

Πέτσας: «Δεν αντιμετωπίζεται με νεροπίστολα»

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Ο Στέλιος Πέτσας ζήτησε παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, χρησιμοποιώντας την έκφραση «θέλει μπαζούκας». Έθεσε ως προτεραιότητα την ευρωπαϊκή απάντηση, χωρίς να αποκλείει εθνικά μέτρα, και τάχθηκε υπέρ της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Κυρανάκης: Μείωση του ΕΦΚ και συζήτηση για πλαφόν

Ο Κώστας Κυρανάκης επανέφερε τη θέση του υπέρ μείωσης του ΕΦΚ. Σε ερώτηση για πλαφόν στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,40 ευρώ ανά λίτρο, απάντησε ότι το θεωρεί εφικτό, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για προσωπική εκτίμηση. Οι δύο παρεμβάσεις αναδεικνύουν τη συζήτηση για το ύψος και τη μορφή της κρατικής στήριξης.

Το ντίζελ μεταφέρει την κρίση σε ολόκληρη την οικονομία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος, η ευρωπαϊκή κρίση καυσίμων συνδέεται με ελλείψεις και έκτακτα μέτρα, ενώ ένα γέμισμα 50 λίτρων ντίζελ μπορεί να κοστίζει περίπου 30 ευρώ περισσότερο. Η επιβάρυνση δεν περιορίζεται στα ΙΧ: αφορά φορτηγά, λεωφορεία, αγροτικά μηχανήματα και εφοδιαστικές αλυσίδες. Έτσι μπορεί να φτάσει στις τιμές των τροφίμων και άλλων αγαθών.

Οι τιμές στην Ευρώπη: Βενζίνη και ντίζελ χώρα προς χώρα

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Με βάση το εβδομαδιαίο δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εβδομάδα της 14ης Σεπτεμβρίου 2026, οι μέσες τιμές με φόρους ανά λίτρο ήταν: Ελλάδα, βενζίνη 95 2,158 ευρώ και ντίζελ 2,122 ευρώ· Γερμανία 2,357 και 2,426 ευρώ· Γαλλία 2,172 και 2,291 ευρώ· Ιταλία 2,084 και 2,191 ευρώ· Ισπανία 1,867 και 1,834 ευρώ. Στην Ολλανδία καταγράφονταν 2,434 ευρώ για τη βενζίνη και 2,494 για το ντίζελ, στη Δανία 2,564 και 2,502 ευρώ, ενώ στη Μάλτα 1,340 και 1,210 ευρώ αντίστοιχα. Πρόκειται για συγκρίσιμες τιμές της ίδιας εβδομάδας και όχι για σημερινή ζωντανή τιμοληψία.

ΗΠΑ: Σε δολάρια ανά γαλόνι και ανά λίτρο

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, η αμερικανική Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA) κατέγραφε μέση τιμή απλής βενζίνης 4,478 δολάρια ανά αμερικανικό γαλόνι, δηλαδή περίπου 1,18 δολάρια ανά λίτρο, και ντίζελ 6,529 δολάρια ανά γαλόνι, περίπου 1,73 δολάρια ανά λίτρο. Οι τιμές παρατίθενται σε δολάρια, χωρίς αυθαίρετη μετατροπή σε ευρώ. Η αμερικανική αγορά επηρεάζεται επίσης από τη διεθνή έλλειψη ντίζελ, παρότι οι ΗΠΑ είναι σημαντικός παραγωγός πετρελαίου.

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Κύπρος: Το ντίζελ ξεπέρασε τα δύο ευρώ σε πρατήρια – Νέες πιέσεις για στήριξη

Ξεχωριστή και ιδιαίτερα οξεία είναι η εικόνα στην Κύπρο. Στις 23 Σεπτεμβρίου η αμόλυβδη 95 κόστιζε κατά μέσο όρο περίπου 1,70 ευρώ το λίτρο, με τιμές από 1,59 έως 1,78 ευρώ, ενώ το ντίζελ είχε μέση τιμή περίπου 1,97 ευρώ και διακύμανση από 1,86 έως 2,07 ευρώ: σε αρκετά πρατήρια είχε ήδη σπάσει το φράγμα των δύο ευρώ. Η Κύπρος, με μεγάλη εξάρτηση από το αυτοκίνητο και τις εισαγωγές καυσίμων, βλέπει την επιβάρυνση να περνά και στα μεταφορικά και στο κόστος ζωής. Η κυπριακή κυβέρνηση παρέτεινε έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 8,33 λεπτά ανά λίτρο τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ. Οι τιμές της 23ης Σεπτεμβρίου είναι νεότερες από τις εβδομαδιαίες συγκρίσιμες τιμές της ΕΕ και δεν πρέπει να συγχέονται με εκείνες.

Πόσο θα ωφελούσε η μείωση του φόρου

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Στην Ελλάδα ο ΕΦΚ στην αμόλυβδη είναι 0,70 ευρώ ανά λίτρο. Μια υποθετική μείωση κατά 0,10 ευρώ, εφόσον μεταφερόταν ολόκληρη στην τελική τιμή και με ΦΠΑ 24%, θα αντιστοιχούσε σε 0,124 ευρώ ανά λίτρο ή 6,20 ευρώ σε γέμισμα 50 λίτρων. Η πραγματική επίδραση εξαρτάται από την εφαρμογή του μέτρου και την εξέλιξη των διεθνών τιμών.

Η επιλογή ανάμεσα σε οριζόντια φορολογική μείωση και στοχευμένη επιδότηση έχει διαφορετικό κόστος και διαφορετικούς αποδέκτες. Το κεντρικό ερώτημα παραμένει πόση από οποιαδήποτε ελάφρυνση θα φτάσει στην αντλία και πόσο γρήγορα.

Πηγές

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Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Weekly Oil Bulletin: https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en

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EIA – τιμές ΗΠΑ 21/9/2026

Cyprus Mail – τιμές Κύπρου 23/9/2026

Κυπριακή κυβέρνηση – παράταση μείωσης ΕΦΚ

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