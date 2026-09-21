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Ο ίδιος εξέφρασε τον θαυμασμό του για την αξιοπρέπεια που επέδειξε η εκλιπούσα κατά τη διάρκεια της δύσκολης ασθένειάς της.

Παράλληλα, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής περιέγραψε τον χωρισμό του από τη Δέσποινα Βανδή ως μια αναγκαία αλλά επώδυνη διαδικασία απώλειας.

Εξήγησε ότι οι άνθρωποι ενδέχεται να εξελίσσονται διαφορετικά με την πάροδο του χρόνου, επηρεάζοντας τη δυναμική της σχέσης τους.

Τέλος, επισήμανε ότι το διαζύγιο επιφέρει αλλαγές στην οικογενειακή καθημερινότητα, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία της προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

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Στην απώλεια της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, από καρκίνο, αλλά και στον χωρισμό του από τη Δέσποινα Βανδή αναφέρθηκε ο Ντέμης Νικολαΐδης, μιλώντας για δύο από τις πιο δύσκολες προσωπικές του στιγμές.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μίλησε για την προσωπική του ζωή στο podcast της Lifo, με σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή Happy Day.

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Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2025, σε ηλικία 41 ετών, έχοντας δώσει μάχη με τον καρκίνο. Ο Ντέμης Νικολαΐδης στάθηκε ιδιαίτερα στη δυσκολία του να βλέπει έναν νέο άνθρωπο να βρίσκεται αντιμέτωπος με τον θάνατο, αλλά και σε όσα αποκόμισε ο ίδιος από τον τρόπο με τον οποίο εκείνη αντιμετώπισε την ασθένειά της.

«Το άλλο μετά με την Αλεξάνδρα ήταν πιο… Δεν είναι ότι χάνεις τον μπαμπά σου, τη μαμά σου επειδή μεγάλωσε. Όταν όμως είναι λίγο αφύσικο και χάνονται νέοι άνθρωποι, κοστίζει πολύ. Κοστίζει γιατί ήμασταν πολύ αγαπημένοι. Θεωρώ ότι αν πω πολλά πράγματα, θα είναι ύβρις γι’ αυτό το θέμα. Απλά πήρα πολλά από το πόση αξιοπρέπεια μπορεί να έχει ένας άνθρωπος βλέποντας το σώμα του να χάνεται και βλέποντας τον θάνατο μπροστά. Είναι τρομερά τα μαθήματα που μπορείς να πάρεις. Μπορώ μόνο να αναπολώ και να το σκέφτομαι με χαμόγελο».

Στη συνέχεια, ο Ντέμης Νικολαΐδης αναφέρθηκε και στον γάμο του με τη Δέσποινα Βανδή, εξηγώντας πως ένας χωρισμός μπορεί να βιωθεί ως απώλεια ακόμη και όταν αποτελεί κοινή και συνειδητή απόφαση ενός ζευγαριού.

Μιλώντας για τις αλλαγές που μπορεί να επέλθουν με το πέρασμα των χρόνων σε μια σχέση, σημείωσε πως οι άνθρωποι μπορεί να εξελίσσονται διαφορετικά, ενώ γεγονότα και η έλλειψη επικοινωνίας μπορούν να επηρεάσουν τη δυναμική ενός ζευγαριού.

«Το διαζύγιο μετά από τόσα χρόνια είναι μία απώλεια. Και να θέλουν δύο άνθρωποι να χωρίσουν. Ξέρεις, καμιά φορά μεγαλώνουν οι άνθρωποι, είναι μαζί χρόνια αλλά μπορεί να μεγαλώνουν και γίνονται λίγο διαφορετικοί, όχι αναγκαστικά κακοί. Κάποια γεγονότα μπορεί να επηρεάζουν τον έναν και τον άλλον διαφορετικά. Αν δεν ασχοληθείς και πάρα πολύ, αν το μυαλό σου είναι αλλού, αν δεν υπάρχει μεγάλη επικοινωνία, καμιά φορά μεγαλώνεις διαφορετικά και κάποια στιγμή, ξέρεις, το χάνεις. Οπότε μπορεί να είναι καλό να χωρίσεις».

Ο ίδιος μίλησε και για τις αλλαγές που ακολουθούν μετά το τέλος ενός γάμου, υπογραμμίζοντας πως η απώλεια δεν αφορά μόνο τη σχέση μεταξύ των δύο ανθρώπων, αλλά και την οικογενειακή καθημερινότητα και τα παιδιά.

«Δεν είναι όλα τα διαζύγια κακά, υπάρχουν και διαζύγια που μπορεί να λες “πέρασα πολύ καλά, αλλά πρέπει να χωρίσω για να συνεχίσω”. Και να θέλεις να χωρίσεις όμως, το ότι έχεις μία οικογένεια και έναν τρόπο ζωής και αυτό αλλάζει, είναι μία απώλεια. Μπορεί από τη μία να λες “καλά έκανα που χώρισα”, από την άλλη όμως είναι στενάχωρο, τα παιδιά, ξέρεις, είναι στη μέση. Αλλά, δεν είμαι ο μόνος, πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό, δεν είμαι ο τύπος που παραπονιέται για κάτι. Δύσκολο ήταν, αλλά ήταν όπως γίνεται σε ένα διαζύγιο για τον οποιονδήποτε άνθρωπο».