Συντετριμμένη είναι η Μελίνα Νικολαΐδη μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, συντρόφου του πατέρα της, Ντέμη. Η 41χρονη «έφυγε» από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου, έπειτα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου νοσηλευόταν τις τελευταίες δέκα ημέρες στον Ευαγγελισμό, όμως η υγεία της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση.

Advertisement

Advertisement

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Αυγούστου, η κόρη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας κοινή τους φωτογραφία όπου φαίνονται να κρατούν τρυφερά η μία το χέρι της άλλης.

«Το αγγελάκι μου», έγραψε λιτά και συγκινητικά στο Instagram story της.

Την Κυριακή, η οικογένεια της 41χρονης ανακοίνωσε με ανάρτηση στο Facebook ότι η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 26 Αυγούστου στις 12:30, στο κοιμητήριο Χολαργού.

Παράλληλα, εξέφρασαν την επιθυμία τους αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».