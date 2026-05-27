Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Θλίψη σκόρπισε στον ελληνικό αθλητισμό η είδηση για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, καθώς η σύζυγος του Τραϊανού Δέλλα έδωσε μεγάλη «μάχη» με τον καρκίνο, αλλά έφυγε από την ζωή σε ηλικία 56 ετών.

Το πρωί της Τετάρτης (27/5), ο Δέλλας, η κόρη τους Βικτώρια και η μητέρα της, Σπυριδούλα, είπαν το τελευταίο αντίο στην Γωγό Μαστροκώστα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Advertisement

Advertisement

EUROKINISSI – Τραϊανός Δέλλας, Νίκος Νταμπίζας

Στην κηδεία έδωσαν το παρών φίλοι και παλιοί συμπαίκτες του «Κολοσσού», μεταξύ των οποίων και οι πρωταθλητές Euro 2004. Αντώνης Νικοπολίδης, Τάκης Φύσσας, Κώστας Κατσουράνης, Ντέμης Νικολαΐδης, Άγγελος Μπασινάς, Μιχάλης Καψής και Γιούρκας Σεϊταρίδης στάθηκαν στο πλευρό του Δέλλα.

EUROKINISSI – Τραϊανός Δέλλας, Ντέμης Νικολαϊδης, Σωκράτης Παπασταθόπουλος

Όλοι τους έδωσαν μία μεγάλη αγκαλιά στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, με τον οποίο έφτασαν στην μεγαλύτερη στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου, την κατάκτηση του Euro στην Πορτογαλία, προσφέροντας μοναδικές στιγμές χαράς σε όλους τους Έλληνες.

Δίπλα στον Δέλλα στάθηκαν οι Λεωνίδας Βόκολος, Κώστας Χαλκιάς, Ίλια Ίβιτς και Γιώργος Αλεξόπουλος, Κώστας Μανωλάς, Σωκράτης Παπασταθόπουλος και Βασίλης Λάκης. Παρόντες ήταν ακόμη ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, Βασίλης Γκαγκάτσης, καθώς και ο γενικός διευθυντής του ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης. Τζαβέλας και Κωστένογλου έδωσαν εξίσου το παρών.

EUROKINISSI – Κώστας Μανωλάς