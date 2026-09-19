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Το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, η Σητεία ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε έναν ιδιαίτερο τόπο που ο ίδιος είχε συναισθηματικό δέσιμο.

Θα πραγματοποιηθεί βραδιά μνήμης αφιερωμένη στον τραγουδιστή, με επίκεντρο τη μουσική του και τον στενό δεσμό που είχε αναπτύξει με την ανατολική Κρήτη.

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Φίλοι, κάτοικοι της περιοχής και άνθρωποι που τον ακολούθησαν όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα τραγούδια του θα συναντηθούν για να τον τιμήσουν με τον τρόπο που ίσως του ταίριαζε περισσότερο: μέσα από τη μουσική.

Η ιδιαίτερη σχέση με τη Σητεία

Η ιδιαίτερη σχέση του με τη Σητεία και τους Πεύκους αποτυπωνόταν και σε μία λέξη που, σύμφωνα με την εκπομπή, χρησιμοποιούσε ο ίδιος.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αποκαλούσε την περιοχή «θεραπότοπό» του, καθώς εκεί μπορούσε να απομακρύνεται από τους έντονους ρυθμούς της επαγγελματικής του ζωής και να περνά χρόνο πιο ήρεμα, κοντά στους ανθρώπους και στις ρίζες του.

Στη Σητεία μπορούσε να αφήνει για λίγο πίσω του την εικόνα του καλλιτέχνη και να ζει μια διαφορετική καθημερινότητα, γεγονός που έκανε τον δεσμό του με τον τόπο ακόμη πιο προσωπικό.

Οι επιστροφές του στην περιοχή είχαν πάντα ξεχωριστή σημασία. Στη Σητεία και στους Πεύκους μπορούσε να κινείται πιο ελεύθερα, να συναντά γνωστούς ανθρώπους και να ζει μια καθημερινότητα πολύ διαφορετική από εκείνη της σκηνής και των μεγάλων νυχτερινών κέντρων.

Οι εκδηλώσεις μνήμης θα συνεχιστούν και αύριο, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Στους Πεύκους θα τελεστεί μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ολοκληρώνοντας ένα διήμερο αφιερωμένο στη μνήμη του.