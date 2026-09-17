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Καμία αντίρρηση στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου που εντοπίστηκε στην οικία του Γιώργου Μαζωνάκη και κατασχέθηκε στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατό του δεν έχει η οικογένεια του τραγουδιστή.

Το χρηματοκιβώτιο κατασχέθηκε την Τετάρτη και μεταφέρθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εξεταστεί το περιεχόμενό του και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην προανάκριση.

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«Δεν έχουμε ούτε τα κλειδιά ούτε τους κωδικούς»

Μιλώντας στο Mega, μέλη της οικογένειας ξεκαθάρισαν ότι είναι στη διάθεση των Αρχών και ότι δεν προβάλλουν καμία αντίρρηση στη διαδικασία.

Ωστόσο, όπως ανέφεραν, δεν μπορούν να συνδράμουν πρακτικά στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, καθώς δεν έχουν στην κατοχή τους ούτε τα απαραίτητα κλειδιά ούτε τους κωδικούς ασφαλείας.

«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ανοίξουν οι Αρχές το χρηματοκιβώτιο. Είμαστε στη διάθεση των αρχών. Απλώς εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε γιατί δεν έχουμε ούτε τα κλειδιά, ούτε τους κωδικούς», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Στα χέρια των Αρχών το άνοιγμα

Πλέον, τη διαδικασία για το άνοιγμα ή, εφόσον απαιτηθεί, την παραβίαση του χρηματοκιβωτίου αναμένεται να αναλάβουν εξειδικευμένα κλιμάκια των Αρχών.

Το περιεχόμενό του θα εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναζητούν τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.