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Η οικογένεια του εκλιπόντος ζητά την παραδειγματική τιμωρία των εμπλεκόμενων προσώπων και εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη για την απόδοση ευθυνών.

Ο πατέρας του τραγουδιστή ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξή του και ζήτησε να παραμείνει ζωντανή η μνήμη του γιου του.

Οι συγγενείς δήλωσαν ότι βρίσκονται στη διάθεση των αρχών και δεν φέρουν καμία αντίρρηση σχετικά με το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου του τραγουδιστή.

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Συγκλονισμένοι παραμένουν οι γονείς και οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή. Σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το 9ήμερο μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Οι γονείς του, Μανώλης και Κλειώ Μαζωνάκη, καθώς και οι αδελφές του, Μαρία και Βάσω, προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια και να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα χωρίς τον δικό τους άνθρωπο.

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Από την πρώτη στιγμή, η οικογένεια είχε εκφράσει την οδύνη και τον αποτροπιασμό της για όσα έχουν γίνει γνωστά γύρω από την υπόθεση, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται.

Η αδελφή του τραγουδιστή, Μαρία, μιλώντας στο Live News, είχε δηλώσει: «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο. Παρακολούθησα τις εξελίξεις και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία τους. Δεν νομίζω να βγουν (οι γιατροί)».

«Να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα»

Ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης, μίλησε για την αγάπη και τη στήριξη που έχει δεχθεί η οικογένεια από τον κόσμο μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Στην ερώτηση τι θα ήθελε να πει σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους, απάντησε: «Του ζητώ να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα. Αυτό μόνο».

Αναφερόμενος στις νέες αποκαλύψεις που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας, ο πατέρας του τραγουδιστή τόνισε πως, παρά το γεγονός ότι μπορεί να συμβάλλουν στην έρευνα, δεν μπορούν να αλλάξουν την τραγική κατάληξη.

«Από τη μια πλευρά είναι, είναι πάρα πολύ καλό, αλλά από την άλλη ό,τι και να γίνει το παιδί μου δεν έρχεται πίσω. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της. Πώς είναι τα πράγματα. Να μιλήσω για να πω ότι αν βοηθούσαν λίγο τα κανάλια, ο Γιώργος θα ήταν σήμερα εδώ μαζί μας… Τώρα είναι αργά. Τώρα είναι αργά».

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Τι λέει η οικογένεια για το χρηματοκιβώτιο

Στο μεταξύ, η οικογένεια τοποθετήθηκε και για το χρηματοκιβώτιο που εντοπίστηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη και για το οποίο έχει δημιουργηθεί σειρά ερωτημάτων.

Οι συγγενείς είχαν ζητήσει να μην ανοιχτεί, ωστόσο, όπως ξεκαθάρισαν, δεν έχουν αντίρρηση να προχωρήσουν οι αρμόδιες αρχές στο άνοιγμά του.

«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ανοίξουν οι αρχές το χρηματοκιβώτιο. Είμαστε στη διάθεση των αρχών. Απλώς εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε γιατί δεν έχουμε ούτε τα κλειδιά ούτε τους κωδικούς από αυτό», δήλωσαν.

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